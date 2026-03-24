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Notes des joueuses de Chelsea face à Arsenal : Lauren James fait des merveilles, mais les Blues sont au bord de l'élimination de la Ligue des champions alors qu'Hannah Hampton et Keira Walsh déçoivent

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Chelsea FC Women
FEATURES
Arsenal Women vs Chelsea FC Women
Ligue des Champions
L. James
H. Hampton
K. Walsh

Les espoirs de Chelsea de remporter son tout premier titre en Ligue des champions féminine ne tiennent plus qu'à un fil après sa défaite 3-1 face à son rival et tenant du titre, Arsenal, lors du match aller de leur quart de finale. Compte tenu des résultats décevants des deux équipes en Super League féminine, l'importance de leurs performances européennes n'en est que plus grande, et ce sont les Gunners qui partent en position de force avant le match retour prévu la semaine prochaine à Stamford Bridge.

Chelsea, affaiblie par plusieurs blessures et problèmes de condition physique, a failli ouvrir le score dès la septième minute lorsque Lucy Bronze a lancé Alyssa Thompson sur le flanc droit ; l'ailière américaine a coupé vers l'intérieur et a vu son tir dévié sur le poteau par Laia Codina. La pression s'est maintenue dès le début du match lorsque Lauren James a échappé à Codina et s'est créé un espace pour tirer, mais elle a été stoppée par le même poteau que celui que Thompson avait touché quelques instants auparavant.

Mais contre le cours du jeu, Arsenal a ouvert le score. Un coup franc de Katie McCabe a trouvé la tête de Stina Blackstenius, qui s'est intercalée entre Erin Cuthbert et Keira Walsh pour envoyer le ballon d'une tête imparable au-delà d'une Hannah Hampton impuissante.

Chelsea se retrouvait mené 2-0 à la 32e minute. Une belle combinaison s'est terminée par Chloe Kelly qui a récupéré le ballon sans opposition à 25 mètres du but, et son tir hasardeux a filé sous les bras de Hampton pour finir au fond des filets.

Les Blues ont vu le ballon finir au fond des filets juste avant la pause lorsque Veerle Buurman a pris le dessus sur Codina pour marquer de la tête sur un coup franc, après que la déviation de Kadeisha Buchanan ait mis la gardienne Anneke Borbe hors jeu. Cependant, l'arbitre a sifflé une faute supposée de Buurman, et inexplicablement, le VAR n'a pas jugé nécessaire de revoir l'action sur le terrain, provoquant une agitation sur la ligne de touche.

À 25 minutes de la fin, Chelsea a réduit l'écart de manière spectaculaire. Arsenal pensait avoir dégagé le ballon sur un corner, mais James a surgi à 25 mètres et a trouvé la lucarne d'un tir sensationnel de son pied gauche, moins fort, à mi-chemin entre une pichenette et une frappe puissante.

Cependant, ce répit a été de courte durée, car Arsenal a repris son avantage de deux buts. Sur une contre-attaque rapide, Buchanan a tenté de presser Blackstenius, qui a préféré glisser le ballon à Alessia Russo pour qu'elle marque d'une frappe puissante.

James a contraint Borbe à un bel arrêt sur une nouvelle frappe magistrale de loin, alors que Chelsea tentait de réduire à nouveau l'écart, et les Blues ont vu un autre but refusé pour une faute après que Buchanan eut donné un coup de pied au gardien d'Arsenal pour forcer le ballon à franchir la ligne sur un corner. À l'autre bout du terrain, Johanna Rytting Kaneryd a effectué un dégagement crucial sur la ligne de but pour repousser une tentative de Lotte Wubben-Moy, et ce match aller riche en rebondissements s'est terminé sur le score de 3-1.

GOAL note les joueuses de Chelsea à l'Emirates...

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    Gardien de but et défense

    Hannah Hampton (4/10) :

    Elle aurait sans doute dû mieux s'y prendre pour repousser le tir lointain de Kelly, qui a mis Chelsea à genoux et leur a imposé une tâche titanesque s'ils veulent éviter l'élimination de la Ligue des champions.

    Lucy Bronze (7/10) :

    Elle a influencé le match avec beaucoup de finesse grâce à son expérience et à son talent, sachant parfaitement où se placer et qui faire entrer en jeu à tout moment.

    Naomi Girma (6/10) :

    N'a pas hésité à tenter de déstabiliser Arsenal avec ses passes audacieuses. Remplacée par l'ailière Rytting Kaneryd lorsque Bompastor a remanié son effectif.

    Kadeisha Buchanan (5/10) :

    A tenu bon pendant les 90 minutes après avoir surmonté une alerte au tendon d'Achille en début de match. A permis à Russo de marquer le troisième but d'Arsenal en montant haut et en faisant jouer Blackstenius. A vu un but tardif refusé après que le mouvement de suivi de son tir ait touché Borbe en plein ventre.

    Veerle Buurman (6/10) :

    Privée cruellement de son premier but avec Chelsea par une décision extrêmement sévère de l'arbitre et du VAR avant la mi-temps, apparemment punie pour avoir bousculé Codina. A terminé le match au poste de défenseur central.

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  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Keira Walsh (4/10) :

    Elle a perdu de vue Blackstenius, ce qui a conduit au premier but d'Arsenal, tandis que Russo trouvait souvent des espaces pour s'infiltrer derrière la numéro 6 titulaire de Chelsea.

    Erin Cuthbert (5/10) :

    A déboulé sur le terrain avec énergie, récupérant le ballon et créant des occasions grâce à son pressing à elle seule. Moins efficace en possession du ballon. Remplacée par Kaptein.

    Sjoeke Nusken (5/10) :

    Elle aussi s'est retrouvée en action sur chaque centimètre carré du terrain. Les trois milieux de terrain de Chelsea ont toutefois manqué du sang-froid nécessaire pour calmer le jeu alors qu'Arsenal avait le vent en poupe.

  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Attaque

    Alyssa Thompson (7/10) :

    Véritable moteur de Chelsea sur les deux ailes, elle a su mettre à profit son accélération et sa vivacité pour étirer la défense et semer la panique chez Arsenal. Malchanceuse de ne pas avoir inscrit le premier but de la rencontre, sa frappe ayant été repoussée sur le poteau.

    Lauren James (8/10) :

    Une footballeuse au talent incroyable et la meilleure joueuse sur le terrain. Elle a livré une performance remarquable dans le dernier tiers avant même de marquer dans la lucarne du but d'Arsenal.

    Sandy Baltimore (5/10) :

    N'a pas réussi à peser sur le jeu en tant qu'ailière et a été replacée au poste d'arrière gauche après l'entrée en jeu de Rytting Kaneryd.

  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Johanna Rytting Kaneryd (6/10) :

    Elle a remplacé Girma, apportant de la fraîcheur à l'attaque et offrant un meilleur équilibre dans le dernier tiers que Baltimore.

    Wieke Kaptein (N/A) :

    Entrée en fin de match à la place de Cuthbert.

    Sonia Bompastor (6/10) :

    Elle n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre avec un effectif réduit, tandis que Chelsea a globalement bien joué. L'équipe a toutefois une rude bataille à mener pour atteindre les demi-finales.

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