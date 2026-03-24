Notes des joueuses de Chelsea face à Arsenal : Lauren James fait des merveilles, mais les Blues sont au bord de l'élimination de la Ligue des champions alors qu'Hannah Hampton et Keira Walsh déçoivent

Chelsea, affaiblie par plusieurs blessures et problèmes de condition physique, a failli ouvrir le score dès la septième minute lorsque Lucy Bronze a lancé Alyssa Thompson sur le flanc droit ; l'ailière américaine a coupé vers l'intérieur et a vu son tir dévié sur le poteau par Laia Codina. La pression s'est maintenue dès le début du match lorsque Lauren James a échappé à Codina et s'est créé un espace pour tirer, mais elle a été stoppée par le même poteau que celui que Thompson avait touché quelques instants auparavant.

Mais contre le cours du jeu, Arsenal a ouvert le score. Un coup franc de Katie McCabe a trouvé la tête de Stina Blackstenius, qui s'est intercalée entre Erin Cuthbert et Keira Walsh pour envoyer le ballon d'une tête imparable au-delà d'une Hannah Hampton impuissante.

Chelsea se retrouvait mené 2-0 à la 32e minute. Une belle combinaison s'est terminée par Chloe Kelly qui a récupéré le ballon sans opposition à 25 mètres du but, et son tir hasardeux a filé sous les bras de Hampton pour finir au fond des filets.

Les Blues ont vu le ballon finir au fond des filets juste avant la pause lorsque Veerle Buurman a pris le dessus sur Codina pour marquer de la tête sur un coup franc, après que la déviation de Kadeisha Buchanan ait mis la gardienne Anneke Borbe hors jeu. Cependant, l'arbitre a sifflé une faute supposée de Buurman, et inexplicablement, le VAR n'a pas jugé nécessaire de revoir l'action sur le terrain, provoquant une agitation sur la ligne de touche.

À 25 minutes de la fin, Chelsea a réduit l'écart de manière spectaculaire. Arsenal pensait avoir dégagé le ballon sur un corner, mais James a surgi à 25 mètres et a trouvé la lucarne d'un tir sensationnel de son pied gauche, moins fort, à mi-chemin entre une pichenette et une frappe puissante.

Cependant, ce répit a été de courte durée, car Arsenal a repris son avantage de deux buts. Sur une contre-attaque rapide, Buchanan a tenté de presser Blackstenius, qui a préféré glisser le ballon à Alessia Russo pour qu'elle marque d'une frappe puissante.

James a contraint Borbe à un bel arrêt sur une nouvelle frappe magistrale de loin, alors que Chelsea tentait de réduire à nouveau l'écart, et les Blues ont vu un autre but refusé pour une faute après que Buchanan eut donné un coup de pied au gardien d'Arsenal pour forcer le ballon à franchir la ligne sur un corner. À l'autre bout du terrain, Johanna Rytting Kaneryd a effectué un dégagement crucial sur la ligne de but pour repousser une tentative de Lotte Wubben-Moy, et ce match aller riche en rebondissements s'est terminé sur le score de 3-1.

GOAL note les joueuses de Chelsea à l'Emirates...