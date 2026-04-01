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Alyssa Thompson Chelsea HICGetty Images

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Notes des joueuses de Chelsea face à Arsenal : Alyssa Thompson manque de précision devant le but malgré une prestation fulgurante, tandis que les Blues échouent ENCORE en Ligue des champions

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Chelsea FC Women
A. Thompson
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Chelsea FC Women vs Arsenal Women

Chelsea a été éliminé de la Ligue des champions féminine mercredi, après avoir échoué à renverser un déficit cumulé de 3-1 face à Arsenal, malgré une victoire 1-0 lors du match retour de leur quart de finale. Les Blues se sont mis la barre trop haut après leur défaite à l'Emirates Stadium la semaine dernière, et leur manque d'efficacité devant le but est à l'origine de cet nouvel échec européen.

L'équipe de Sonia Bompastor a démarré sur les chapeaux de roue pour revenir dans la partie. Une passe parfaite d'Erin Cuthbert vers Ellie Carpenter sur l'aile a permis à l'arrière droite de centrer pour Sjoeke Nusken, mais sa frappe est passée tout près du poteau à la 7e minute. Alyssa Thompson a également failli marquer à deux reprises plus tard dans la première mi-temps, avec un tir qui est passé à côté après un rebond à l'entrée de la surface, puis une frappe puissante qui est passée au-dessus après un débordement sur la gauche.

Après la pause, Sam Kerr a contraint Daphne van Domselaar à effectuer la première de ses nombreuses parades spectaculaires après que Nusken eut ouvert le jeu d’Arsenal d’une passe transperçant la défense en plein milieu du terrain.

À environ 10 minutes de la fin, Arsenal pensait avoir scellé le sort de la rencontre lorsque Stina Blackstenius a marqué d'une tête puissante, mais son but a été annulé par le VAR pour hors-jeu. Chelsea est immédiatement reparti à l'attaque et a failli marquer lorsque Nusken a vu sa tête passer à quelques centimètres du poteau, avant que Lauren James ne voie son tir repoussé par Van Domselaar et que Veerle Buurman ne parvienne pas à convertir le rebond à bout portant.

Van Domselaar a ensuite ajouté un autre arrêt incroyable à son palmarès en détournant du bout des doigts une tête puissante de Nusken sur le poteau, mais Nusken a finalement brisé la résistance d'Arsenal à 90 secondes de la fin grâce à une frappe à ras de terre sur un centre en retrait de Kerr. Cela s'est toutefois avéré insuffisant et trop tardif, car Bompastor a reçu un carton rouge dans les dernières secondes pour contestation et les Blues ont été éliminées.

GOAL note les joueuses de Chelsea après une soirée palpitante à Stamford Bridge…

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Gardien de but et défense

    Hannah Hampton (6/10) :

    Elle a effectué quelques arrêts assez courants sans avoir à réaliser de prouesses, tant Arsenal n'avait pas besoin d'attaquer. 

    Ellie Carpenter (7/10) :

    Elle s'est élancée sur l'aile droite à chaque occasion pour créer des surnombres. La plupart des meilleures actions offensives de Chelsea ont impliqué l'Australienne. 

    Lucy Bronze (7/10) :

    A débuté au poste de défenseuse centrale et semblait prête pour le grand rendez-vous, remportant rapidement de nombreux duels et construisant le jeu avec sérénité. 

    Kadeisha Buchanan (6/10) :

    Elle a bien réussi à neutraliser Russo et Blackstenius avant d'être remplacée par Charles.

    Veerle Buurman (6/10) : 

    Peu sollicitée en défense, elle s'est jetée dans la mêlée en fin de match alors que Chelsea cherchait à marquer, manquant une occasion en or après que le ballon lui soit tombé dans les pieds au second poteau.

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    Milieu de terrain

    Keira Walsh (6/10) :

    Elle a réalisé un meilleur match retour après avoir été facilement dépassée par Arsenal lors du match aller. Elle a été remplacée par Kaptein en fin de match.

    Erin Cuthbert (6/10) :

    A encore une fois parcouru le terrain avec beaucoup d'énergie. Remplacée par des joueuses plus fraîches à Baltimore.

    Sjoeke Nusken (8/10) :

    Partout à la fois. À l'origine des occasions les plus nettes de Chelsea, elle a manqué de chance de ne pas avoir inscrit de passe décisive à son actif, mais a tout de même réussi à marquer un but dans les dernières minutes.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Attaque

    Lauren James (6/10) :

    a occupé un poste libre après avoir débuté sur l'aile droite. Un plaisir à regarder, mais elle s'est montrée largement inefficace sur ce match.

    Sam Kerr (6/10) :

    Manque encore de rythme après son récent retour à Chelsea. A tenté une frappe notable en début de seconde mi-temps, mais celle-ci a été bien arrêtée par Van Domselaar. A délivré la passe décisive à Nusken dans le temps additionnel.

    Alyssa Thompson (6/10) :

    A brillé tout au long des 180 minutes de cette double confrontation, en particulier en première mi-temps de ce match retour, saisissant à maintes reprises l'occasion de s'infiltrer dans la défense d'Arsenal. Elle n'a toutefois pas réussi à trouver le chemin des filets malgré les occasions qu'elle s'est créées.

  • Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Sandy Baltimore (6/10) :

    Elle a remplacé Cuthbert dans le cadre d'un changement offensif qui n'a commencé à porter ses fruits qu'en fin de match.

    Niamh Charles (6/10) :

    Un renfort utile en attaque après avoir remplacé Buchanan.

    Wieke Kaptein (N/A) :

    Entrée en fin de match à la place de Walsh.

    Sonia Bompastor (6/10) :

    Chelsea a été pénalisé par un manque de réalisme devant le but, malgré deux performances correctes sur l'ensemble de la double confrontation. Elle a perdu son sang-froid en protestant contre une faute non sifflée sur Thompson alors que le score était de 1-0 et a été expulsée.

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