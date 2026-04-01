Notes des joueuses de Chelsea face à Arsenal : Alyssa Thompson manque de précision devant le but malgré une prestation fulgurante, tandis que les Blues échouent ENCORE en Ligue des champions

L'équipe de Sonia Bompastor a démarré sur les chapeaux de roue pour revenir dans la partie. Une passe parfaite d'Erin Cuthbert vers Ellie Carpenter sur l'aile a permis à l'arrière droite de centrer pour Sjoeke Nusken, mais sa frappe est passée tout près du poteau à la 7e minute. Alyssa Thompson a également failli marquer à deux reprises plus tard dans la première mi-temps, avec un tir qui est passé à côté après un rebond à l'entrée de la surface, puis une frappe puissante qui est passée au-dessus après un débordement sur la gauche.

Après la pause, Sam Kerr a contraint Daphne van Domselaar à effectuer la première de ses nombreuses parades spectaculaires après que Nusken eut ouvert le jeu d’Arsenal d’une passe transperçant la défense en plein milieu du terrain.

À environ 10 minutes de la fin, Arsenal pensait avoir scellé le sort de la rencontre lorsque Stina Blackstenius a marqué d'une tête puissante, mais son but a été annulé par le VAR pour hors-jeu. Chelsea est immédiatement reparti à l'attaque et a failli marquer lorsque Nusken a vu sa tête passer à quelques centimètres du poteau, avant que Lauren James ne voie son tir repoussé par Van Domselaar et que Veerle Buurman ne parvienne pas à convertir le rebond à bout portant.

Van Domselaar a ensuite ajouté un autre arrêt incroyable à son palmarès en détournant du bout des doigts une tête puissante de Nusken sur le poteau, mais Nusken a finalement brisé la résistance d'Arsenal à 90 secondes de la fin grâce à une frappe à ras de terre sur un centre en retrait de Kerr. Cela s'est toutefois avéré insuffisant et trop tardif, car Bompastor a reçu un carton rouge dans les dernières secondes pour contestation et les Blues ont été éliminées.

GOAL note les joueuses de Chelsea après une soirée palpitante à Stamford Bridge…