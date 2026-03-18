Notes des joueuses de Chelsea contre Brighton : Lexi Potter, un nom à retenir ! La jeune espoir des Lionesses inscrit son premier but en WSL, évitant ainsi l'humiliation à Hannah Hampton, tandis qu'Alyssa Thompson marque à nouveau lors d'une victoire cruciale

Les choses n'ont pas bien commencé pour les Blues. Madison Haley posait toutes sortes de problèmes à Lucy Bronze, la star anglaise étant une nouvelle fois alignée en défense centrale, plutôt qu'à son poste habituel d'arrière droite, en raison des nombreuses absences. En effet, l'Américaine a eu deux occasions en début de match qui auraient pu donner l'avantage à Brighton, mais elle a été contrée par un solide blocage de Veerle Buurman la première fois et par un bon retour de Bronze la seconde.

Lorsque Thompson a ouvert le score en début de match, cela semblait devoir rassurer les hôtes. Un beau travail entre Lauren James et Sandy Baltimore sur le côté gauche a permis à cette dernière de centrer, et Thompson s’est brillamment ajustée pour envoyer un puissant coup de tête derrière Chiamaka Nnadozie. Cependant, il a fallu moins de cinq minutes à Brighton pour égaliser, et c’était un but mérité, même s’il est survenu dans des circonstances plutôt chanceuses. Carla Camacho a donné du fil à retordre à Bronze cette fois-ci, même si l'erreur de jugement d'Hannah Hampton, alors que le tir dévié venait vers elle, a également joué un rôle important dans le fait que le ballon ait fini au fond des filets.

Heureusement pour Hampton, elle a été sauvée par une joueuse qui pourrait bien devenir bientôt sa coéquipière en équipe d'Angleterre ainsi qu'à Chelsea. Pour son premier match en tant que titulaire en WSL avec les Blues, Potter, 19 ans, réalisait des débuts impressionnants avant même de marquer, mais une frappe puissante suite à un autre centre brillant de Baltimore a permis à cette joueuse issue du centre de formation de Chelsea de vivre un moment incroyable en redonnant l'avantage à son équipe juste avant la mi-temps.

Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour l'une ou l'autre des équipes par la suite, Nnadozie réalisant un bel arrêt pour repousser une frappe d'Aggie Beever-Jones tandis que Keira Walsh voyait son tir à ras de terre passer tout près du poteau, les Blues ayant trouvé le moyen de contenir l'attaque dynamique de Brighton et de mener le match jusqu'au terme. Chelsea se retrouve désormais dans le trio de tête de la WSL, qualifié pour la Ligue des champions, avec quatre points d'avance sur Arsenal, quatrième, même si les Gunners comptent deux matchs en retard.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Kingsmeadow...