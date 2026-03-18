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Lexi Potter Chelsea HICGetty Images
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses de Chelsea contre Brighton : Lexi Potter, un nom à retenir ! La jeune espoir des Lionesses inscrit son premier but en WSL, évitant ainsi l'humiliation à Hannah Hampton, tandis qu'Alyssa Thompson marque à nouveau lors d'une victoire cruciale

Grâce à un superbe coup de tête d'Alyssa Thompson et au premier but de Lexi Potter en Super League féminine, Chelsea a pris mercredi une avance de quatre points sur ses poursuivants dans la course à la Ligue des champions, après une victoire 2-1 âprement disputée contre Brighton. Confrontée à des problèmes croissants de blessures, Sonia Bompastor n'a pu aligner que deux joueuses de champ expérimentées sur son banc, et les Seagulls ont donné du fil à retordre à son équipe, qui devait composer avec un délai très court après sa victoire en finale de la Coupe de la Ligue dimanche. Mais comme ce fut le cas ce week-end, Chelsea a fait preuve de toute son expérience pour décrocher une victoire cruciale.

Les choses n'ont pas bien commencé pour les Blues. Madison Haley posait toutes sortes de problèmes à Lucy Bronze, la star anglaise étant une nouvelle fois alignée en défense centrale, plutôt qu'à son poste habituel d'arrière droite, en raison des nombreuses absences. En effet, l'Américaine a eu deux occasions en début de match qui auraient pu donner l'avantage à Brighton, mais elle a été contrée par un solide blocage de Veerle Buurman la première fois et par un bon retour de Bronze la seconde.

Lorsque Thompson a ouvert le score en début de match, cela semblait devoir rassurer les hôtes. Un beau travail entre Lauren James et Sandy Baltimore sur le côté gauche a permis à cette dernière de centrer, et Thompson s’est brillamment ajustée pour envoyer un puissant coup de tête derrière Chiamaka Nnadozie. Cependant, il a fallu moins de cinq minutes à Brighton pour égaliser, et c’était un but mérité, même s’il est survenu dans des circonstances plutôt chanceuses. Carla Camacho a donné du fil à retordre à Bronze cette fois-ci, même si l'erreur de jugement d'Hannah Hampton, alors que le tir dévié venait vers elle, a également joué un rôle important dans le fait que le ballon ait fini au fond des filets.

Heureusement pour Hampton, elle a été sauvée par une joueuse qui pourrait bien devenir bientôt sa coéquipière en équipe d'Angleterre ainsi qu'à Chelsea. Pour son premier match en tant que titulaire en WSL avec les Blues, Potter, 19 ans, réalisait des débuts impressionnants avant même de marquer, mais une frappe puissante suite à un autre centre brillant de Baltimore a permis à cette joueuse issue du centre de formation de Chelsea de vivre un moment incroyable en redonnant l'avantage à son équipe juste avant la mi-temps.

Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour l'une ou l'autre des équipes par la suite, Nnadozie réalisant un bel arrêt pour repousser une frappe d'Aggie Beever-Jones tandis que Keira Walsh voyait son tir à ras de terre passer tout près du poteau, les Blues ayant trouvé le moyen de contenir l'attaque dynamique de Brighton et de mener le match jusqu'au terme. Chelsea se retrouve désormais dans le trio de tête de la WSL, qualifié pour la Ligue des champions, avec quatre points d'avance sur Arsenal, quatrième, même si les Gunners comptent deux matchs en retard.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Kingsmeadow...

  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Hannah Hampton (5/10) :

    Elle ne voudra pas revoir le but de Brighton. Une erreur rare de la part d'une gardienne de classe mondiale, mais qui, heureusement pour elle, n'a pas coûté cher. Elle n'a pas commis d'autres erreurs par la suite, du moins.

    Sjoeke Nusken (7/10) :

    Elle s'est fait surprendre une ou deux fois, mais elle a livré une performance plutôt solide à un poste inhabituel pour la milieu de terrain, mettant à profit sa grande polyvalence pour aider Chelsea à faire face à toutes les blessures en défense.

    Lucy Bronze (7/10) :

    Elle a parfois eu du mal à contenir Haley et Camacho en début de match, mais elle a rapidement pris le dessus et a réalisé plusieurs interventions décisives en défense.

    Veerle Buurman (8/10) :

    Encore une prestation solide comme un roc de la part de cette adolescente dont la cote ne cesse de grimper. Son gros blocage pour contrer Haley dès les premières minutes a donné le ton de sa soirée.

    Sandy Baltimore (8/10) :

    Elle a causé des problèmes sur le flanc gauche tout au long du match, combinant bien avec James et délivrant des centres très dangereux, dont les deux qui ont mené aux deux buts.

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  • Lexi Potter Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain

    Keira Walsh (7/10) :

    Précise dans ses passes tout en faisant preuve d'ambition pour essayer de servir ses coéquipières en profondeur. A bien combiné avec Potter, malgré un manque de temps de jeu ensemble. 

    Lexi Potter (8/10) :

    Des débuts de rêve en WSL pour Chelsea. Excellente balle au pied, elle a fait preuve d'un bon jeu de mouvement et a inscrit un but fantastique qui a permis de remporter le match.

    Wieke Kaptein (6/10) :

    Elle a beaucoup couru et s'est donné à fond, mais n'a pas vraiment réussi à être à son meilleur niveau en attaque dans un match serré.

  • Aggie Beever-Jones Caitlyn Hayes Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    Attaque

    Alyssa Thompson (8/10) :

    Elle a inscrit un superbe but de la tête pour ouvrir le score et a fait preuve d'un excellent jeu de mouvement sans ballon tout au long de la soirée, tenant la défense de Brighton en alerte.

    Aggie Beever-Jones (7/10) :

    Elle a fourni un travail acharné avec et sans le ballon, et a contraint Nnadozie à réaliser un superbe arrêt lors de sa seule véritable occasion. 

    Lauren James (8/10) :

    Elle a sillonné le terrain en causant des problèmes toute la soirée. Régulièrement impliquée dans les meilleures actions de Chelsea avant de sortir avant l'heure de jeu, Bompastor ayant clairement à l'esprit le calendrier chargé qui attend l'équipe.

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2026Getty Images

    Remplaçants et entraîneur

    Kadeisha Buchanan (7/10) :

    Elle a ajouté 30 minutes supplémentaires à son compteur alors qu'elle poursuit son retour après une blessure au ligament croisé antérieur. Elle a de nouveau semblé solide, d'autant plus qu'elle s'est installée au poste de défenseuse centrale à mi-parcours d'un match serré.

    Erin Cuthbert (7/10) :

    Elle a aidé Chelsea à prendre le contrôle du match lorsqu'elle est entrée au milieu de terrain peu après l'heure de jeu.

    Chloe Sarwie (N/A) :

    Elle a disputé quelques minutes supplémentaires en fin de match, réalisant un tacle de récupération fantastique quelques secondes après son entrée sur le terrain, alors que Chelsea s'assurait la victoire.

    Sonia Bompastor (7/10) :

    A de nouveau eu les mains liées par les blessures, mais a tout de même réussi à accorder des temps de repos essentiels à des joueuses comme Cuthbert dès le début et James en cours de match, tout en offrant une belle opportunité à Potter et en obtenant un résultat.

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