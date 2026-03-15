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Olivia Smith Stina Blackstenius Arsenal Women split Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses d'Arsenal face aux London City Lionesses : Olivia Smith et Stina Blackstenius ont marqué, tandis qu'Alessia Russo s'est illustrée lors de cette victoire sans surprise en WSL

Olivia Smith et Stina Blackstenius ont inscrit les buts qui ont permis à Arsenal de s'imposer 2-0 face aux London City Lionesses dimanche, un résultat qui a permis aux Gunners de se rapprocher à un point des places européennes de la Super League féminine. Chelsea disputant la finale de la Coupe de la Ligue dimanche, Arsenal savait que ce court déplacement à travers la capitale offrait l'occasion de réduire l'écart et de mettre la pression sur les Blues, troisièmes au classement, et les Gunners ont saisi cette opportunité en remportant leur septième match consécutif avec aisance.

C'est en fait London City qui a mieux démarré la rencontre, et c'est Freya Godfrey, issue du centre de formation des Gunners, qui s'est créé une occasion en or dès la 12e minute, à la suite d'un beau travail de Poppy Pattinson et Sanni Franssi. Cependant, la jeune joueuse de 20 ans a envoyé son tir à bout portant au-dessus de la barre, et trois minutes plus tard, Arsenal menait 1-0.

Chloe Kelly a été à l'origine de l'action, faisant preuve d'une belle accélération sur l'aile gauche qui lui a permis d'échapper à Jana Fernandez et d'atteindre la ligne de touche, d'où elle a délivré un centre à ras de terre que tout le monde a manqué, jusqu'à ce que Smith surgisse pour l'envoyer au fond des filets des hôtes. À partir de là, Arsenal a fermement contrôlé le match, sans toutefois se créer d'occasions notables. Emily Fox a envoyé un tir à ras de terre depuis l'extérieur de la surface qui est passé à côté dans le temps additionnel de la première mi-temps, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a eu d'action dans le dernier tiers.

La situation n'a pas vraiment changé en deuxième mi-temps non plus. Arsenal s'est créé quelques demi-occasions, grâce aux déplacements intelligents d'Alessia Russo sans le ballon, et a connu un moment de frayeur lorsque le ballon est tombé sur Franssi dans sa propre surface, mais l'attaquante de London City a tiré directement sur Anneke Borbe.

Lorsque Russo a servi Blackstenius à 14 minutes de la fin et que la Suédoise a propulsé le ballon au fond des filets d'une frappe en première intention pleine d'assurance, le sort de la rencontre semblait scellé. Les hôtes ont tout donné pour revenir dans le match, mais en vain, les Gunners ont tenu le coup pour s'imposer et se rapprocher à un point de Chelsea et de la dernière place qualificative pour la Ligue des champions, avec un match en moins.

GOAL note les joueuses d'Arsenal à Hayes Lane...

  • Leah Williamson Arsenal 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Anneke Borbe (6/10) :

    Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de s'illustrer, mais elle s'est montrée remarquablement alerte malgré tout, écartant avec assurance tout danger derrière elle.

    Emily Fox (6/10) :

    Elle a bien commencé le match, mais a connu des difficultés sur son côté après les remplacements de London City. Elle a eu du mal à s'imposer dans les duels et a commis quelques erreurs, mais a suffisamment contribué à la défense pour aider à tenir les hôtes à distance.

    Leah Williamson (6/10) :

    Elle a connu quelques moments d'hésitation en première mi-temps, qui ont heureusement passé inaperçus. Ces hésitations ont toutefois disparu au fur et à mesure que le match avançait et elle a très bien défendu la surface d'Arsenal dans les dernières minutes.

    Lotte Wubben-Moy (6/10) :

    Tout comme Williamson, elle n'a pas été parfaite, surtout en début de match, mais s'est améliorée au fil de la rencontre. Elle a bien porté le ballon vers l'avant.

    Katie McCabe (7/10) :

    Une prestation très solide dans les deux mi-temps. Elle a bien soutenu l'attaque et s'est montrée sereine en défense, avec notamment un superbe tacle sur Cascarino dans la surface en fin de match.

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  • Mariona Caldentey Arsenal 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain

    Kim Little (7/10) :

    Une heure de jeu impeccable au cours de laquelle elle a démontré toute sa classe en possession du ballon.

    Mariona Caldentey (7/10) :

    Elle a bien combiné avec Little tout au long du match, permettant à Arsenal de dominer, et a démontré sa qualité balle au pied avec une superbe passe à Russo qui a été décisive pour le deuxième but.

    Frida Maanum (5/10) :

    Elle est restée largement en retrait avant d'être remplacée à l'heure de jeu. Elle a montré quelques jolis gestes techniques et effectué des passes intelligentes, mais n'a globalement pas été assez impliquée.

  • Alessia Russo Arsenal 2025-26Getty Images

    Attaque

    Chloe Kelly (6/10) :

    Ses centres ont manqué de régularité tout au long du match, mais le ballon qu'elle a délivré pour le but de Smith, et la façon dont elle a créé l'espace pour cela, étaient brillants.

    Alessia Russo (7/10) :

    Elle a réalisé un excellent travail sans le ballon et ce sont ses déplacements qui ont été au cœur des meilleurs moments d'Arsenal en deuxième mi-temps, notamment lors de l'action qui a mené au but de Blackstenius.

    Olivia Smith (7/10) :

    Elle a été à l'origine d'un moment décisif, qui s'est avéré déterminant pour le match, grâce à sa finition opportuniste en première mi-temps.

  • Remplaçants et entraîneur

    Victoria Pelova (6/10) :

    Elle a apporté beaucoup d'énergie alors qu'Arsenal poussait pour marquer ce deuxième but qui scellerait le sort du match.

    Stina Blackstenius (7/10) :

    Elle a donné du fil à retordre à la défense de London City et a causé des problèmes grâce à ses déplacements intelligents. Elle a brillamment inscrit son but, d'une frappe imparable du premier coup.

    Beth Mead (N/A) :

    A aidé son équipe à mener le match à son terme grâce à son énergie et à ses efforts sur les ailes.

    Taylor Hinds (N/A) :

    A remplacé McCabe pour les dernières minutes.

    Laia Codina (N/A) :

    Une autre remplaçante de fin de match.

    Renee Slegers (7/10) :

    J'aurais aimé voir son équipe se créer davantage d'occasions, mais elle a fait plus qu'il n'en fallait pour mériter la victoire. Elle a bien utilisé son banc, comme en témoigne l'impact décisif de Blackstenius sur le score.

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