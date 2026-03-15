Notes des joueuses d'Arsenal face aux London City Lionesses : Olivia Smith et Stina Blackstenius ont marqué, tandis qu'Alessia Russo s'est illustrée lors de cette victoire sans surprise en WSL

C'est en fait London City qui a mieux démarré la rencontre, et c'est Freya Godfrey, issue du centre de formation des Gunners, qui s'est créé une occasion en or dès la 12e minute, à la suite d'un beau travail de Poppy Pattinson et Sanni Franssi. Cependant, la jeune joueuse de 20 ans a envoyé son tir à bout portant au-dessus de la barre, et trois minutes plus tard, Arsenal menait 1-0.

Chloe Kelly a été à l'origine de l'action, faisant preuve d'une belle accélération sur l'aile gauche qui lui a permis d'échapper à Jana Fernandez et d'atteindre la ligne de touche, d'où elle a délivré un centre à ras de terre que tout le monde a manqué, jusqu'à ce que Smith surgisse pour l'envoyer au fond des filets des hôtes. À partir de là, Arsenal a fermement contrôlé le match, sans toutefois se créer d'occasions notables. Emily Fox a envoyé un tir à ras de terre depuis l'extérieur de la surface qui est passé à côté dans le temps additionnel de la première mi-temps, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a eu d'action dans le dernier tiers.

La situation n'a pas vraiment changé en deuxième mi-temps non plus. Arsenal s'est créé quelques demi-occasions, grâce aux déplacements intelligents d'Alessia Russo sans le ballon, et a connu un moment de frayeur lorsque le ballon est tombé sur Franssi dans sa propre surface, mais l'attaquante de London City a tiré directement sur Anneke Borbe.

Lorsque Russo a servi Blackstenius à 14 minutes de la fin et que la Suédoise a propulsé le ballon au fond des filets d'une frappe en première intention pleine d'assurance, le sort de la rencontre semblait scellé. Les hôtes ont tout donné pour revenir dans le match, mais en vain, les Gunners ont tenu le coup pour s'imposer et se rapprocher à un point de Chelsea et de la dernière place qualificative pour la Ligue des champions, avec un match en moins.

GOAL note les joueuses d'Arsenal à Hayes Lane...