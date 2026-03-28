Notes des joueuses d'Arsenal face à Tottenham : Alessia Russo met le nord de Londres en émoi avec un triplé en 22 minutes, tandis que les Gunners remontent à la 2e place de la WSL

Arsenal a pris l'avantage dès la cinquième minute, sans grande difficulté. Sur un corner tiré vers l'intérieur par Katie McCabe, Russo, seule au milieu de l'espace, a placé une tête puissante dans le coin inférieur du but.

Quelques instants plus tard, Russo a doublé l'avantage des locales. Olivia Smith a réagi rapidement pour se retourner dans l'espace juste à l'extérieur de la surface de réparation, et elle a glissé une passe à Russo qui a battu la gardienne Lize Kop et a poussé le ballon dans le but vide.

Les Spurs ont réussi à marquer leur tout premier but en WSL à l'Emirates et ont égalisé à la mi-temps. Un autre superbe corner a été dévié par Amanda Nilden vers Cathinka Tandberg, et le ballon a touché Frida Maanum d'Arsenal avant de passer devant Daphne van Domselaar et de finir dans les filets.

Mais la joie des visiteuses a été de courte durée, car Russo a complété son triplé à la 27e minute, Kop lui ayant directement servi le ballon pour qu'elle marque à bout portant.

Renee Slegers a su tirer parti de la profondeur de son effectif au profit d'Arsenal en deuxième mi-temps, la remplaçante Caitlin Foord ajoutant le quatrième but des Gunners d'une frappe puissante au premier poteau suite à un centre en profondeur de Smilla Holmberg.

Tottenham a réduit l'écart à deux buts après que Matilda Vinberg a dévié le ballon de la poitrine vers Bethany England, dont le tir s'est avéré trop puissant pour Van Domselaar.

Sur le dernier ballon du match, Stina Blackstenius s'est échappée pour marquer et embellir le score, permettant à Arsenal de remporter sa 11e victoire consécutive toutes compétitions confondues et de remonter à la deuxième place du classement de la WSL après la défaite de Manchester United face au leader incontesté Manchester City plus tôt dans la journée de samedi.

GOAL note les joueuses d'Arsenal à l'Emirates...