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Kim Little Jule Brand Leah Williamson Arsenal Lyon Women compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses d’Arsenal face à Lyon : les erreurs de Lotte Wubben-Moy et Kim Little coûtent cher aux Gunners, dont la défense du titre en Ligue des champions féminine prend fin sur une défaite cruelle en fin de match

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Arsenal Women
Ligue des Champions
OL Lyonnes vs Arsenal Women
L. Wubben-Moy
K. Little
FEATURES

La défense du titre d'Arsenal en Ligue des champions féminine a pris fin samedi à Lyon. Portées par les retours de Selma Bacha et Melchie Dumornay, les Lyonnaises, huit fois lauréates de la compétition, ont pris leur revanche sur les Gunners après leur élimination à ce stade de la compétition la saison dernière. Porté par les retours de Selma Bacha et de Melchie Dumornay, l’OL a rapidement mené 2-0 en première période. Bien qu’Alessia Russo ait ensuite permis à Arsenal d’égaliser sur l’ensemble des deux matchs, un but tardif de Jule Brand a offert à Lyon une victoire 4-3 au cumul, et une douzième finale de l’UWCL.

Le triomphe d’Arsenal dans cette compétition la saison dernière avait été ponctué de remontées spectaculaires : le club avait renversé des déficits de 2-0 en quart de finale contre le Real Madrid et de 2-1 en demi-finale face à Lyon. Cette saison, en quête d’un nouveau sacre, les Gunners ont longtemps dominé la compétition, menant 3-1 à l’issue du match aller de leur quart de finale remporté contre Chelsea, puis s’imposant 2-1 lors de la manche aller de cette demi-finale la semaine dernière.

Mais Lyon s’est montré bien plus à l’aise à domicile, où il n’a plus perdu depuis sa défaite 4-1 contre Arsenal il y a un peu plus d’un an. Les Gunners ont pourtant reçu deux avertissements précoces : d’abord lorsque Ada Hegerberg a failli convertir le centre de Kadidiatou Diani à bout portant, puis lorsque Lindsey Heaps a vu son coup de tête refusé pour une position de hors-jeu d’Ingrid Engen.

Les Londoniennes n’en ont pas tenu compte, et l’OL a été récompensé de son excellent départ juste après la 20e minute : Wendie Renard transformait un penalty à la deuxième tentative, après une faute de Lotte Wubben-Moy sur Dumornay. La confiance des huit fois championnes d’Europe en a été renforcée et, quinze minutes plus tard, Diani a échappé à la surveillance de Kim Little pour conclure d’une magnifique frappe improvisée et doubler l’avance de son équipe, lui offrant ainsi l’avantage au score cumulé.

Arsenal a réagi après la pause : Stina Blackstenius et Olivia Smith ont touché les montants, puis l’entraîneuse Renee Slegers a lancé des remplaçantes décisives. Sept minutes après son entrée, la jeune Smilla Holmberg, déjà décisive dans un onze remanié en milieu de semaine, a adressé un centre parfait pour Russo, et l’internationale anglaise, jusque-là discrète, a conclu pour égaliser la série.

Pourtant, Lyon n’avait pas abdiqué. Le retour de Dumornay s’est révélé décisif pour ce match retour, et la milieu de 22 ans a de nouveau pesé sur la rencontre, livrant une performance qui lui vaut sans doute le titre de meilleure joueuse du match. À moins de cinq minutes du terme, elle a adressé une passe en profondeur parfaitement dosée à Brand, et l’attaquante allemande a conclu avec sang-froid pour marquer un but, validé après une longue consultation de la VAR, qui a redonné l’avantage à l’OL. Cette fois, l’OL a préservé son avantage, s’accrochant pour assurer la victoire, chassant les démons de l’élimination en demi-finale l’an passé et éliminant les tenantes du titre. Lyon affrontera Barcelone ou le Bayern Munich à Oslo le mois prochain, en quête d’un neuvième titre record en Ligue des champions féminine.

GOAL note les joueuses d'Arsenal au Groupama Stadium...

  • Gardien de but et défense

    Daphne van Domselaar (6/10) :

    Peu sollicité, elle a bien géré les centres et semblait avoir arrêté un penalty, avant que le VAR ne constate une sortie anticipée de sa ligne.

    Emily Fox (6/10) :

    Elle a remporté de nombreux duels, ce qui a permis de contenir Lyon de son côté, surtout par rapport au flanc opposé.

    Leah Williamson (5/10) :

    Elle a tenté des passes en profondeur dans le dernier tiers, mais sans grand succès ce lundi.

    Lotte Wubben-Moy (4/10) :

    Elle commet la faute qui entraîne le penalty convertit par Lyon pour l’ouverture du score et peine également à gagner ses duels.

    Katie McCabe (5/10) :

    N’a pas réussi à contenir Diani, surtout en première période.

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  • Milieu de terrain

    Kim Little (4/10) :

    Elle n’a pas réussi à s’imposer, ce qui est rare, et elle a été battue trop facilement par Diani sur le deuxième but.

    Mariona Caldentey (4/10) :

    Remplacée à vingt minutes de la fin malgré la nécessité d’un but pour Arsenal, elle n’a jamais réussi à imposer son influence au milieu de terrain.

    Alessia Russo (5/10) :

    Peu en vue, elle a néanmoins surgi pour marquer, sans que cela suffise au final.

  • Attaque

    Olivia Smith (4/10) :

    Elle a peiné à s’imposer et ses efforts pour changer la donne n’ont pas porté leurs fruits.

    Stina Blackstenius (4/10) :

    Elle a failli ouvrir le score d’une belle frappe qui a heurté la barre transversale ; ce geste reste son unique action notable, dans un match où elle a souffert d’un manque de soutien.

    Caitlin Foord (5/10) :

    L’attaquante la plus active d’Arsenal tout au long de la rencontre, même si le niveau général était faible.

  • Remplaçants et entraîneur

    Smilla Holmberg (6/10) :

    Meilleure remplaçante d’Arsenal, elle s’est distinguée par sa passe décisive.

    Victoria Pelova (5/10) :

    Elle a apporté un peu plus de danger offensif au milieu de terrain, mais pas beaucoup.

    Frida Maanum (N/A) :

    Remplaçante entrée en jeu dans les dernières minutes.

    Chloe Kelly (N/A) :

    Autre remplaçante entrée en fin de match.

    Renee Slegers (5/10) :

    Elle a reconduit le onze victorieux au match aller, en vain. Les entrantes ont montré des signes d’efficacité, mais de manière trop intermittente. Elle aurait pu lancer Russo plus tôt pour la libérer dans les zones de finition.

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