Notes des joueuses d’Arsenal face à Lyon : les erreurs de Lotte Wubben-Moy et Kim Little coûtent cher aux Gunners, dont la défense du titre en Ligue des champions féminine prend fin sur une défaite cruelle en fin de match

Le triomphe d’Arsenal dans cette compétition la saison dernière avait été ponctué de remontées spectaculaires : le club avait renversé des déficits de 2-0 en quart de finale contre le Real Madrid et de 2-1 en demi-finale face à Lyon. Cette saison, en quête d’un nouveau sacre, les Gunners ont longtemps dominé la compétition, menant 3-1 à l’issue du match aller de leur quart de finale remporté contre Chelsea, puis s’imposant 2-1 lors de la manche aller de cette demi-finale la semaine dernière.

Mais Lyon s’est montré bien plus à l’aise à domicile, où il n’a plus perdu depuis sa défaite 4-1 contre Arsenal il y a un peu plus d’un an. Les Gunners ont pourtant reçu deux avertissements précoces : d’abord lorsque Ada Hegerberg a failli convertir le centre de Kadidiatou Diani à bout portant, puis lorsque Lindsey Heaps a vu son coup de tête refusé pour une position de hors-jeu d’Ingrid Engen.

Les Londoniennes n’en ont pas tenu compte, et l’OL a été récompensé de son excellent départ juste après la 20e minute : Wendie Renard transformait un penalty à la deuxième tentative, après une faute de Lotte Wubben-Moy sur Dumornay. La confiance des huit fois championnes d’Europe en a été renforcée et, quinze minutes plus tard, Diani a échappé à la surveillance de Kim Little pour conclure d’une magnifique frappe improvisée et doubler l’avance de son équipe, lui offrant ainsi l’avantage au score cumulé.

Arsenal a réagi après la pause : Stina Blackstenius et Olivia Smith ont touché les montants, puis l’entraîneuse Renee Slegers a lancé des remplaçantes décisives. Sept minutes après son entrée, la jeune Smilla Holmberg, déjà décisive dans un onze remanié en milieu de semaine, a adressé un centre parfait pour Russo, et l’internationale anglaise, jusque-là discrète, a conclu pour égaliser la série.

Pourtant, Lyon n’avait pas abdiqué. Le retour de Dumornay s’est révélé décisif pour ce match retour, et la milieu de 22 ans a de nouveau pesé sur la rencontre, livrant une performance qui lui vaut sans doute le titre de meilleure joueuse du match. À moins de cinq minutes du terme, elle a adressé une passe en profondeur parfaitement dosée à Brand, et l’attaquante allemande a conclu avec sang-froid pour marquer un but, validé après une longue consultation de la VAR, qui a redonné l’avantage à l’OL. Cette fois, l’OL a préservé son avantage, s’accrochant pour assurer la victoire, chassant les démons de l’élimination en demi-finale l’an passé et éliminant les tenantes du titre. Lyon affrontera Barcelone ou le Bayern Munich à Oslo le mois prochain, en quête d’un neuvième titre record en Ligue des champions féminine.

GOAL note les joueuses d'Arsenal au Groupama Stadium...