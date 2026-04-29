Il y a seulement quelques jours, l’entraîneuse d’Arsenal, Renee Slegers, payait cher une rotation audacieuse de son effectif : les Gunners s’inclinaient contre Brighton et quittaient la FA Cup plus tôt que prévu. Mais à la veille du voyage en France pour le match retour de demi-finale de Ligue des champions contre Lyon, où elles détiennent une avance 2-1, la technicienne a de nouveau lancé un onze remanié – et cette fois, le pari a payé.

Les Londoniennes ont mis quelque temps à trouver leur rythme, ce qui n’avait rien de surprenant puisque Alessia Russo, Mariona Caldentey, Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy et Caitlin Foord avaient été remplacées dans le onze de départ par rapport à la victoire de dimanche. Mais, une fois le premier but ouvert par Frida Maanum, auteur d’une tête puissante sur un centre de Taylor Hinds, tout a coulé de source pour les championnes d’Europe.

Deux minutes plus tard, Smilla Holmberg, alignée dans une position plus avancée, surgissait dans la surface et concluait avec sang-froid pour ouvrir son compteur but avec les Gunners. Emily Fox aurait pu porter le score à 3-0 dans la foulée, mais son tir frappait la barre transversale. Les troisième et quatrième buts étaient finalement l’œuvre de Stina Blackstenius juste avant la mi-temps. D’abord, elle a repris un centre précis de Maanum, puis elle a profité de la confusion créée dans la défense des Foxes par une longue ouverture de Katie McCabe et la course fulgurante de Victoria Pelova.

Les Gunners ont maintenu la pression après la pause. Holmberg a inscrit son doublé juste après la mi-temps, puis Caldentey, d’une superbe frappe enroulée, et Williamson, de la tête, ont conclu le festival offensif.

Leicester a failli sauver l’honneur dans les dernières minutes lorsque Daphne van Domselaar a repoussé avec désespoir une frappe dangereuse de Noémie Mouchon, qui a frôlé la lucarne. Avec sept points de retard et deux matchs restants, les Foxes sont mathématiquement condamnés à disputer le barrage de relégation contre le troisième de la WSL 2 le mois prochain.

À l’inverse, la soirée a été presque parfaite pour les Gunners, qui intègrent le top 3 de la WSL et conservent, même si elle est ténue, une chance mathématique de ravir le titre au leader incontesté, Manchester City. Un seul bémol : après un centre décisif pour le deuxième but de Holmberg, Olivia Smith s’est blessée et a dû quitter le terrain en boitant. Slegers espère que ce n’est rien de grave, car l’internationale canadienne a fait la différence lors du match aller de la demi-finale de Ligue des champions contre Lyon et pourrait récidiver en France ce week-end, si elle est en forme.

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