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Arsenal Leicester ratings GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses d’Arsenal face à Leicester City : les Gunners ont inscrit sept buts ! Frida Maanum et Smilla Holmberg se sont distinguées, tandis que le onze remanié de Renee Slegers a maintenu ses espoirs de titre en WSL en dominant largement les Foxes

Player ratings
Arsenal Women
S. Holmberg
F. Maanum
WSL Série printemps
Arsenal Women vs Leicester City WFC
FEATURES

Mercredi, Arsenal, avec un onze largement remanié, a dominé Leicester 7-0. Les Gunners, désormais en course pour la Ligue des champions, mettent la pression sur Manchester City, leader du championnat. À deux matchs des Citizens, elles sont mathématiquement les seules à pouvoir encore les rattraper, et la variété des buteuses confirme leur force collective.

Il y a seulement quelques jours, l’entraîneuse d’Arsenal, Renee Slegers, payait cher une rotation audacieuse de son effectif : les Gunners s’inclinaient contre Brighton et quittaient la FA Cup plus tôt que prévu. Mais à la veille du voyage en France pour le match retour de demi-finale de Ligue des champions contre Lyon, où elles détiennent une avance 2-1, la technicienne a de nouveau lancé un onze remanié – et cette fois, le pari a payé.

Les Londoniennes ont mis quelque temps à trouver leur rythme, ce qui n’avait rien de surprenant puisque Alessia Russo, Mariona Caldentey, Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy et Caitlin Foord avaient été remplacées dans le onze de départ par rapport à la victoire de dimanche. Mais, une fois le premier but ouvert par Frida Maanum, auteur d’une tête puissante sur un centre de Taylor Hinds, tout a coulé de source pour les championnes d’Europe.

Deux minutes plus tard, Smilla Holmberg, alignée dans une position plus avancée, surgissait dans la surface et concluait avec sang-froid pour ouvrir son compteur but avec les Gunners. Emily Fox aurait pu porter le score à 3-0 dans la foulée, mais son tir frappait la barre transversale. Les troisième et quatrième buts étaient finalement l’œuvre de Stina Blackstenius juste avant la mi-temps. D’abord, elle a repris un centre précis de Maanum, puis elle a profité de la confusion créée dans la défense des Foxes par une longue ouverture de Katie McCabe et la course fulgurante de Victoria Pelova.

Les Gunners ont maintenu la pression après la pause. Holmberg a inscrit son doublé juste après la mi-temps, puis Caldentey, d’une superbe frappe enroulée, et Williamson, de la tête, ont conclu le festival offensif.

Leicester a failli sauver l’honneur dans les dernières minutes lorsque Daphne van Domselaar a repoussé avec désespoir une frappe dangereuse de Noémie Mouchon, qui a frôlé la lucarne. Avec sept points de retard et deux matchs restants, les Foxes sont mathématiquement condamnés à disputer le barrage de relégation contre le troisième de la WSL 2 le mois prochain.

À l’inverse, la soirée a été presque parfaite pour les Gunners, qui intègrent le top 3 de la WSL et conservent, même si elle est ténue, une chance mathématique de ravir le titre au leader incontesté, Manchester City. Un seul bémol : après un centre décisif pour le deuxième but de Holmberg, Olivia Smith s’est blessée et a dû quitter le terrain en boitant. Slegers espère que ce n’est rien de grave, car l’internationale canadienne a fait la différence lors du match aller de la demi-finale de Ligue des champions contre Lyon et pourrait récidiver en France ce week-end, si elle est en forme.

GOAL note les joueuses d'Arsenal à l'Emirates Stadium...

  • Emily Fox Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Daphne van Domselaar (6/10) :

    Elle a essentiellement été spectatrice tout au long du match. Elle n'a commis aucune erreur, mais n'a pas eu grand-chose à faire.

    Emily Fox (7/10) :

    Un peu imprécise dans la possession par moments, elle a néanmoins brillamment soutenu l’attaque et a été extrêmement malchanceuse de ne pas marquer après une superbe frappe repoussée par le poteau.

    Laia Codina (6/10) :

    Elle a connu des matchs difficiles ces dernières semaines, mais celui-ci a été une rencontre sans histoire où, tout comme sa gardienne, elle n'a pas eu grand-chose à faire mais n'a commis aucune erreur.

    Katie McCabe (8/10) :

    Peu pressée dans son dos, elle a su monter d’un cran pour dicter le jeu et imprimer sa griffe technique.

    Taylor Hinds (8/10) :

    Solide dans les duels et rigoureuse dans son travail défensif, elle s’est aussi illustrée offensivement, délivrant notamment un centre précis qui a conduit au premier but.

    • Publicité
  • Victoria Pelova Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain

    Kim Little (7/10) :

    Une première mi-temps solide, sans être spectaculaire, durant laquelle elle a bien fait circuler le ballon et aidé Arsenal à prendre le contrôle total du match.

    Victoria Pelova (7/10) :

    Pour sa première titularisation avec Arsenal cette saison, elle a pleinement saisi sa chance et pesé sur le jeu, notamment en participant au quatrième but.

    Frida Maanum (9/10) :

    Une performance exceptionnelle. Elle a ouvert le score d’une puissante tête et offert deux passes décisives, permettant aux Gunners de prendre une avance confortable.

  • Olivia Smith Arsenal Leicester Women 2025-26Getty Images

    Attaque

    Smilla Holmberg (9/10) :

    Alignée dans un rôle plus offensif, elle a ouvert son compteur d’une frappe brillante, avant de doubler la mise après une course fulgurante. Elle a enfin adressé un corner parfait à Williamson, qui a ainsi porté le score à 7 dans une rencontre particulièrement palpitante.

    Stina Blackstenius (8/10) :

    Bien qu’elle n’ait joué que 45 minutes, elle a inscrit deux buts magnifiques avant d’être remplacée à la mi-temps. Elle les a tous deux marqués de manière brillante, témoignant d’une grande confiance actuelle.

    Olivia Smith (7/10) :

    A créé de nombreuses occasions, dont le quatrième but d’Arsenal, avant de quitter le terrain en boitant peu après la pause. Une sortie qui pourrait inquiéter Slegers, tant elle était en pleine forme.

  • Remplaçants et entraîneur

    Alessia Russo (7/10) :

    Elle a offert davantage de présence que Blackstenius en pointe, remportant de nombreux duels et faisant preuve d’une bonne maîtrise technique. Elle a tenté plusieurs tirs, mais s’est souvent heurtée à une défenseure.

    Mariona Caldentey (8/10) :

    Elle a pris le relais de Little, endossant le rôle de meneuse au cœur du milieu de terrain, et a également inscrit le sixième but d’une superbe frappe enroulée.

    Leah Williamson (8/10) :

    Elle a continué à accumuler du temps de jeu avec une nouvelle prestation solide et a inscrit son premier but depuis plus d’un an, d’une superbe tête au premier poteau sur corner.

    Caitlin Foord (7/10) :

    Inlassable, elle a multiplié les courses et créé plusieurs occasions, et elle a même contraint Keane à une parade remarquable.

    Sophie Harwood (non notée) :

    La joueuse issue du centre de formation a fait son entrée en fin de match pour sa deuxième apparition seulement avec le club.

    Renee Slegers (8/10) :

    Elle a fait confiance à son équipe pour mener à bien la tâche, et celle-ci s'en est acquittée haut la main. Sa décision de faire monter Holmberg afin de faire tourner les ailiers a parfaitement fonctionné, tandis que ses changements en cours de match ont également permis de répartir le repos au sein du groupe avant un match crucial ce week-end.

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