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Notes des joueuses d'Arsenal face à Chelsea : pas de Leah Williamson, pas de problème ! Lotte Wubben-Moy brille une nouvelle fois tandis que Daphne van Domselaar réalise des arrêts exceptionnels, permettant aux Gunners de rester en lice pour la défense de leur titre en Ligue des champions

Player ratings
Arsenal Women
L. Wubben-Moy
D. van Domselaar
Ligue des Champions
Chelsea FC Women vs Arsenal Women
FEATURES

La défense du titre d'Arsenal en Ligue des champions féminine reste bel et bien en bonne voie après que les Gunners ont résisté mercredi aux tentatives de remontée de Chelsea, s'inclinant de justesse 1-0 en fin de match pour s'imposer 3-2 sur l'ensemble des deux manches. Il semblait que les Blues devaient démarrer sur les chapeaux de roue et marquer rapidement pour avoir la moindre chance de combler leur retard ; ainsi, dès qu'Arsenal les en a empêchées, leur qualification pour les demi-finales n'a pratiquement plus fait de doute.

Dans l'ensemble, le match n'a pas été très animé. Chelsea a bien démarré, notamment grâce à Ellie Carpenter, Alyssa Thompson et Lauren James qui ont posé des problèmes, mais Arsenal a tenu bon pour empêcher les locales de se créer trop d'occasions notables. Sjoeke Nusken a manqué une belle occasion en début de match, et Thompson a également vu sa volée passer juste à côté du but, mais il a fallu attendre la 52e minute pour que Chelsea tire pour la première fois cadré, lorsque Sam Kerr a contraint Daphne van Domselaar à réaliser le premier de ses arrêts exceptionnels.

Cette tentative a semblé redonner un nouveau souffle aux Blues et l’entraîneuse Sonia Bompastor a réagi en effectuant quelques changements offensifs, mais ce n’est qu’en fin de match que Chelsea a vraiment mis Arsenal sous pression – et lorsqu’elles l’ont fait, elles se sont heurtées à une Van Domselaar apparemment imbattable. Après que Veerle Buurman eut touché le poteau et que Stina Blackstenius eut vu son coup de tête refusé pour un hors-jeu millimétrique à l’autre bout du terrain, la gardienne des Gunners a réalisé un arrêt de classe mondiale en repoussant le coup de tête de Nusken sur le poteau, confirmant ainsi que ce n’était tout simplement pas le jour de Chelsea.

Nusken allait réduire le score dans le temps additionnel, mais c'était bien trop tard pour changer la donne. Ainsi, alors que l'attente des Blues pour un premier sacre en Ligue des champions féminine se prolonge – une attente que leurs rivales londoniennes prendront un malin plaisir à prolonger –, Arsenal poursuit la défense de son deuxième titre européen. Prochaine étape pour les Gunners ? Soit Lyon, huit fois vainqueur du trophée et battu en demi-finale l'année dernière, soit Wolfsburg, double champion qui les avait battus lors d'une demi-finale dramatique il y a trois ans.

GOAL note les joueuses d'Arsenal à Stamford Bridge...

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Gardien de but et défense

    Daphne van Domselaar (8/10) :

    Elle a réalisé un arrêt vraiment brillant pour repousser une frappe de Kerr en début de seconde mi-temps, empêchant ainsi Chelsea de lancer sa remontée, puis a réalisé un arrêt encore plus spectaculaire en fin de match pour contrer Nusken.

    Emily Fox (7/10) :

    Elle s'est livrée à un duel passionnant avec sa compatriote Thompson, remportant sa part de duels malgré le dynamisme de l'ailière.

    Lotte Wubben-Moy (8/10) :

    Encore une prestation très solide de la part d'une joueuse en excellente forme.

    Steph Catley (7/10) :

    Elle s'est montrée imposante en défense et solide en possession de balle avant de sortir juste avant la mi-temps en raison d'un problème au mollet.

    Katie McCabe (7/10) :

    Comme lors du match aller, elle a bien démarré sur le côté gauche, puis a impressionné par sa capacité à s'adapter à son nouveau poste de défenseuse centrale.

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  • Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Kim Little (7/10) :

    Elle a couvert beaucoup de terrain au milieu du terrain, permettant à Caldentey de prendre le contrôle du jeu en possession du ballon.

    Mariona Caldentey (7/10) :

    Excellente balle au pied, elle a aidé Arsenal à bien gérer le match, d'autant plus que Chelsea devait absolument prendre le jeu à bras-le-corps et se montrer offensive pour marquer.

    Alessia Russo (7/10) :

    A de nouveau brillé dans son rôle en retrait. Beaucoup de jolies petites touches et de superbes déplacements.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Attaque

    Olivia Smith (6/10) :

    Arsenal n'ayant pas vraiment cherché à marquer, l'attaque n'était pas particulièrement dynamique, mais Smith s'est tout de même montrée d'une efficacité impressionnante avec le ballon, se créant quelques occasions intéressantes malgré un nombre limité de touches de balle.

    Stina Blackstenius (7/10) :

    Elle n'a pas réussi à marquer, son but ayant été refusé pour un hors-jeu de justesse, mais elle a maintenu la défense de Chelsea sous pression tout au long du match grâce à ses déplacements et à de belles combinaisons.

    Caitlin Foord (6/10) :

    Très active et n'hésitant jamais à tenter sa chance, elle a constamment mis la défense de Chelsea sous pression.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Taylor Hinds (6/10) :

    S'est parfaitement intégrée à la défense, malgré des circonstances inattendues. A bien couvert le terrain et a remporté de nombreux duels.

    Beth Mead (7/10) :

    Alors que Chelsea poussait pour marquer, elle a su exploiter les espaces derrière la défense et a manqué de chance de ne pas avoir inscrit son nom au tableau d'affichage en frappant le poteau en fin de match.

    Smilla Holmberg (7/10) :

    Une autre remplaçante très efficace, qui pensait avoir délivré une passe décisive sur le but de Blackstenius, mais le VAR a annulé l'action. Elle a apporté une menace offensive qui a poussé

    Frida Maanum (N/A) :

    Entrée en fin de match alors qu'Arsenal gérait son avance.

    Laia Codina (N/A) :

    Une autre entrée en fin de match.

    Renee Slegers (7/10) :

    Elle a pratiquement tout réussi, tant dans le choix de son équipe que dans son plan de jeu. Jusqu'aux derniers instants, la qualification pour les demi-finales ne semblait pas compromise, et même à ce moment-là, Chelsea n'avait que très peu de chances de l'emporter.

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