Notes des joueuses d'Arsenal face à Chelsea : pas de Leah Williamson, pas de problème ! Lotte Wubben-Moy brille une nouvelle fois tandis que Daphne van Domselaar réalise des arrêts exceptionnels, permettant aux Gunners de rester en lice pour la défense de leur titre en Ligue des champions

Dans l'ensemble, le match n'a pas été très animé. Chelsea a bien démarré, notamment grâce à Ellie Carpenter, Alyssa Thompson et Lauren James qui ont posé des problèmes, mais Arsenal a tenu bon pour empêcher les locales de se créer trop d'occasions notables. Sjoeke Nusken a manqué une belle occasion en début de match, et Thompson a également vu sa volée passer juste à côté du but, mais il a fallu attendre la 52e minute pour que Chelsea tire pour la première fois cadré, lorsque Sam Kerr a contraint Daphne van Domselaar à réaliser le premier de ses arrêts exceptionnels.

Cette tentative a semblé redonner un nouveau souffle aux Blues et l’entraîneuse Sonia Bompastor a réagi en effectuant quelques changements offensifs, mais ce n’est qu’en fin de match que Chelsea a vraiment mis Arsenal sous pression – et lorsqu’elles l’ont fait, elles se sont heurtées à une Van Domselaar apparemment imbattable. Après que Veerle Buurman eut touché le poteau et que Stina Blackstenius eut vu son coup de tête refusé pour un hors-jeu millimétrique à l’autre bout du terrain, la gardienne des Gunners a réalisé un arrêt de classe mondiale en repoussant le coup de tête de Nusken sur le poteau, confirmant ainsi que ce n’était tout simplement pas le jour de Chelsea.

Nusken allait réduire le score dans le temps additionnel, mais c'était bien trop tard pour changer la donne. Ainsi, alors que l'attente des Blues pour un premier sacre en Ligue des champions féminine se prolonge – une attente que leurs rivales londoniennes prendront un malin plaisir à prolonger –, Arsenal poursuit la défense de son deuxième titre européen. Prochaine étape pour les Gunners ? Soit Lyon, huit fois vainqueur du trophée et battu en demi-finale l'année dernière, soit Wolfsburg, double champion qui les avait battus lors d'une demi-finale dramatique il y a trois ans.

GOAL note les joueuses d'Arsenal à Stamford Bridge...