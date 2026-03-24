Notes des joueuses d'Arsenal face à Chelsea : Alessia Russo et Chloe Kelly ont répondu présentes, permettant aux Gunners de poursuivre leur défense du titre en Ligue des champions – aux dépens de leurs rivales londoniennes

À ce stade de la compétition l'année dernière, Arsenal était mené 2-0 par le Real Madrid, ce qui l'obligeait à battre l'équipe espagnole 3-0 à l'Emirates Stadium, la même semaine où Chelsea avait réussi à renverser le même déficit chez lui pour battre Manchester City. Les Gunners savent donc très bien que cette victoire 3-1 ne signifie pas la fin de cette double confrontation. Cela dit, c'est une avance fantastique, d'autant plus qu'ils n'ont remporté qu'une seule victoire à Chelsea lors de leurs 10 dernières visites.

C'est Blackstenius qui leur a donné l'avantage, en reprenant de la tête un superbe coup franc de Katie McCabe à la mi-temps de la première mi-temps. Le score aurait pu être ouvert plus tôt, soit par Lauren James qui a touché le poteau pour Chelsea en début de match à l'autre bout du terrain, soit par Blackstenius qui a vu son tir repoussé par Hannah Hampton quelques minutes auparavant, mais la Suédoise s'est montrée impitoyable pour saisir sa deuxième occasion et donner l'avantage aux hôtes. Kelly a ensuite doublé la mise dix minutes plus tard. Disposant de tout le temps et de l'espace nécessaires à l'entrée de la surface pour armer son tir, sa frappe puissante a glissé sous Hampton, qui aurait pu faire mieux compte tenu de son talent de classe mondiale.

Lorsque James a envoyé un magnifique tir enroulé dans la lucarne à la mi-temps de la seconde période, il semblait que Chelsea pourrait aborder le match retour à domicile avec un déficit nettement réduit. Mais Russo a répondu à la magie de sa coéquipière en sélection anglaise par un coup de génie de son cru, inscrivant d’une volée brillante le troisième but d’Arsenal après avoir été lancée en profondeur par Blackstenius derrière une défense des Blues complètement désorientée. Cette double confrontation n’est pas encore terminée, mais elle est fermement sous le contrôle des Gunners, dont la défense du titre en Ligue des champions semble se poursuivre – aux dépens de leurs rivales londoniennes, toujours en quête de leur premier sacre en UWCL.

GOAL note les joueuses d'Arsenal à l'Emirates Stadium...