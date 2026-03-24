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Alessia Russo Chloe Kelly Arsenal Women splitGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses d'Arsenal face à Chelsea : Alessia Russo et Chloe Kelly ont répondu présentes, permettant aux Gunners de poursuivre leur défense du titre en Ligue des champions – aux dépens de leurs rivales londoniennes

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Arsenal Women
Ligue des Champions
A. Russo
C. Kelly
Arsenal Women vs Chelsea FC Women
FEATURES

Le parcours d'Arsenal vers le titre de la Ligue des champions féminine l'année dernière a été marqué par des remontées spectaculaires, mais il ne semble pas que les Gunners en auront besoin pour poursuivre leur défense du titre au-delà des quarts de finale, après avoir battu Chelsea 3-1 mardi soir lors du match aller de ce duel 100 % anglais en quarts de finale. Les buts de Stina Blackstenius et Chloe Kelly ont permis aux championnes d'Europe en titre de prendre l'avantage avant le match retour de la semaine prochaine à Stamford Bridge, où il leur suffira d'éviter la défaite pour atteindre les demi-finales.

À ce stade de la compétition l'année dernière, Arsenal était mené 2-0 par le Real Madrid, ce qui l'obligeait à battre l'équipe espagnole 3-0 à l'Emirates Stadium, la même semaine où Chelsea avait réussi à renverser le même déficit chez lui pour battre Manchester City. Les Gunners savent donc très bien que cette victoire 3-1 ne signifie pas la fin de cette double confrontation. Cela dit, c'est une avance fantastique, d'autant plus qu'ils n'ont remporté qu'une seule victoire à Chelsea lors de leurs 10 dernières visites.

C'est Blackstenius qui leur a donné l'avantage, en reprenant de la tête un superbe coup franc de Katie McCabe à la mi-temps de la première mi-temps. Le score aurait pu être ouvert plus tôt, soit par Lauren James qui a touché le poteau pour Chelsea en début de match à l'autre bout du terrain, soit par Blackstenius qui a vu son tir repoussé par Hannah Hampton quelques minutes auparavant, mais la Suédoise s'est montrée impitoyable pour saisir sa deuxième occasion et donner l'avantage aux hôtes. Kelly a ensuite doublé la mise dix minutes plus tard. Disposant de tout le temps et de l'espace nécessaires à l'entrée de la surface pour armer son tir, sa frappe puissante a glissé sous Hampton, qui aurait pu faire mieux compte tenu de son talent de classe mondiale. 

Lorsque James a envoyé un magnifique tir enroulé dans la lucarne à la mi-temps de la seconde période, il semblait que Chelsea pourrait aborder le match retour à domicile avec un déficit nettement réduit. Mais Russo a répondu à la magie de sa coéquipière en sélection anglaise par un coup de génie de son cru, inscrivant d’une volée brillante le troisième but d’Arsenal après avoir été lancée en profondeur par Blackstenius derrière une défense des Blues complètement désorientée. Cette double confrontation n’est pas encore terminée, mais elle est fermement sous le contrôle des Gunners, dont la défense du titre en Ligue des champions semble se poursuivre – aux dépens de leurs rivales londoniennes, toujours en quête de leur premier sacre en UWCL.

GOAL note les joueuses d'Arsenal à l'Emirates Stadium...

  • Anneke Borbe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Anneke Borbe (6/10) :

    Elle aurait pu mieux réagir face à la frappe de James, même si celle-ci l'a prise par surprise. Elle n'a pas commis d'autres erreurs notables.

    Emily Fox (7/10) :

    Elle a dominé ses duels et a réussi à neutraliser Thompson de manière impressionnante en deuxième mi-temps, lorsque sa coéquipière américaine a changé de côté.

    Lotte Wubben-Moy (8/10) :

    Solide comme un roc. Rarement battue au sol ou dans les airs, tout en étant excellente en possession de balle.

    Laia Codina (5/10) :

    Une première mi-temps en demi-teinte, avant d'être remplacée à la pause. Elle a remporté quelques duels et réalisé des interventions importantes, mais a également reçu un carton jaune pour un tacle inutile et a eu de la chance de s'en tirer à bon compte lorsque Chelsea s'est vu refuser un but pour une faute sur elle.

    Katie McCabe (7/10) :

    Elle a eu du mal face à Thompson en première mi-temps avant d'être replacée au poste de défenseuse centrale en seconde période, un changement auquel elle s'est remarquablement bien adaptée.

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  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain

    Kim Little (7/10) :

    Solide balle au pied et très active sans le ballon. Une prestation soignée.

    Mariona Caldentey (7/10) :

    Une autre joueuse très performante au milieu de terrain. Un peu moins sûre en possession de balle, mais uniquement parce qu'elle s'est montrée plus audacieuse. A bien porté le ballon.

    Alessia Russo (8/10) :

    Elle a travaillé dur toute la soirée, s'est créé une belle occasion en début de deuxième mi-temps, puis a brillamment concrétisé sa grande occasion un peu plus tard.

  • Chloe Kelly Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Attaque

    Beth Mead (5/10) :

    Elle a eu du mal à se montrer décisive en attaque, même si ce n'était pas par manque d'efforts. Remplacée avant l'heure de jeu.

    Stina Blackstenius (8/10) :

    Encore une excellente performance dans un match important. Elle a inscrit un superbe but de la tête pour ouvrir le score et a délivré une belle passe décisive à Russo pour le troisième but d'Arsenal.

    Chloe Kelly (7/10) :

    Discrète mis à part son but, marqué avec un peu de chance, mais bien frappé et décisif.

  • Renee Slegers Arsenal 2025-26Getty Images

    Remplaçants et entraîneur

    Taylor Hinds (7/10) :

    Entrée en jeu à la mi-temps, son arrivée a coïncidé avec le fait qu'Arsenal a mieux maîtrisé les menaces de Chelsea sur les ailes, ce qui n'était pas une coïncidence.

    Olivia Smith (5/10) :

    Elle a couvert beaucoup de terrain mais n'a pratiquement pas touché le ballon, bien qu'elle soit entrée en jeu alors qu'il restait plus d'une demi-heure à jouer.

    Smilla Holmberg (N/A) :

    A remplacé Mead en fin de match.

    Frida Maanum (N/A) :

    Une autre joueuse qui n'est entrée en jeu que pour les dernières minutes.

    Victoria Pelova (N/A) :

    Entrée en jeu dans le temps additionnel.

    Renee Slegers (8/10) :

    A opté pour le duo Blackstenius-Russo, et cela a parfaitement fonctionné. Son remplacement à la mi-temps a surpris, mais s'est également avéré très efficace. 

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