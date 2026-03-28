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Notes des joueuses d'Arsenal contre Tottenham : Alessia Russo met le nord de Londres en feu avec un triplé en 22 minutes, tandis que les Gunners remontent à la deuxième place de la WSL

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Arsenal Women
A. Russo
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WSL Série printemps
Arsenal Women vs Tottenham Hotspur Women
Tottenham Hotspur Women

Un triplé d'Alessia Russo en première mi-temps a permis à Arsenal de s'imposer 5-2 face à son rival du nord de Londres, Tottenham Hotspur, samedi en Super League féminine. Les Gunners ont déjà un œil sur leur quart de finale de Ligue des champions contre Chelsea, qu'elles ont battu 3-1 mardi lors du match aller avant de se rendre à Stamford Bridge en milieu de semaine, et elles se sont assurées d'être en bonne voie pour se qualifier pour l'édition de la saison prochaine grâce à une victoire écrasante en championnat.

Arsenal a pris l'avantage dès la cinquième minute, sans grande difficulté. Sur un corner tiré vers l'intérieur par Katie McCabe, Russo, seule au milieu de l'espace, a envoyé un puissant coup de tête dans le coin inférieur du but.

Quelques instants plus tard, Russo a doublé l'avantage des locales. Olivia Smith a réagi rapidement pour se retourner dans l'espace juste à l'extérieur de la surface de réparation, et elle a glissé une passe à Russo qui a battu la gardienne Lize Kop et a poussé le ballon dans le but vide.

Les Spurs ont réussi à marquer leur tout premier but en WSL à l'Emirates et ont égalisé à la mi-temps. Un autre superbe corner a été dévié par Amanda Nilden vers Cathinka Tandberg, et le ballon a touché Frida Maanum d'Arsenal avant de passer devant Daphne van Domselaar et de finir dans les filets.

Mais la joie des visiteuses a été de courte durée, car Russo a complété son triplé à la 27e minute, Kop lui ayant directement passé le ballon pour qu'elle marque à bout portant.

Renee Slegers a su tirer parti de la profondeur de son effectif au profit d'Arsenal en deuxième mi-temps, la remplaçante Caitlin Foord ajoutant le quatrième but des Gunners d'une frappe puissante au premier poteau suite à un centre en profondeur de Smilla Holmberg.

Tottenham a réduit l'écart à deux buts après que Matilda Vinberg a dévié le ballon de la poitrine vers Bethany England, dont le tir s'est avéré trop puissant pour Van Domselaar.

Sur le dernier ballon du match, Stina Blackstenius s'est échappée pour marquer et embellir le score, permettant à Arsenal de remporter sa 11e victoire consécutive toutes compétitions confondues et de remonter à la deuxième place du classement de la WSL après la défaite de Manchester United face au leader incontesté Manchester City plus tôt dans la journée de samedi.

GOAL note les joueuses d'Arsenal à l'Emirates...

  • Katie McCabe Arsenal 2026Getty Images

    Gardien de but et défense

    Daphne van Domselaar (6/10) :

    L'une des cinq titulaires réintégrées après avoir été écartées lors de la victoire de mardi en Ligue des champions contre Chelsea. Elle a réalisé un arrêt incroyable du bout des doigts pour repousser une frappe d'England, avant de laisser passer un autre tir entre ses doigts.

    Smilla Holmberg (8/10) :

    Elle s'est projetée haut sur le terrain et a parfois joué le rôle d'ailière droite, prenant à partie ses compatriotes Nilden et Vinberg sur le flanc gauche des Spurs. Elle a délivré une superbe passe décisive à Foord.

    Lotte Wubben-Moy (7/10) :

    Avec Catley, elle a très bien réussi à limiter la menace physique de Tandberg.

    Steph Catley (7/10) :

    Tout aussi impressionnante pour empêcher les Spurs de se montrer dangereuses dans le dernier tiers, du moins en jeu ouvert.

    Katie McCabe (7/10) :

    Elle a lancé le mouvement avec un corner malicieux que Russo a converti d'une tête dès le début du match. Tout comme Holmberg, elle adorait monter vers l'avant pour jouer le rôle d'attaquante supplémentaire. Elle a failli marquer elle-même, mais son coup franc a été détourné par Kop.

    • Publicité
  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Kim Little (7/10) :

    Hommage lui a été rendu avant le match pour ses services rendus au club, après avoir franchi la barre des 400 apparitions et signé un nouveau contrat d'un an. Elle a livré une belle performance, notamment en réalisant un superbe tacle de récupération sur Maika Hamano alors que Tottenham cherchait à percer et qu'Arsenal n'avait plus de joueuses de champ en défense. Elle a été remplacée en fin de match par Codina.

    Mariona Caldentey (7/10) :

    A su se faufiler sans effort entre les milieux de terrain de Tottenham quand elle le souhaitait. A été remplacée par Pelova.

    Frida Maanum (6/10) :

    Elle n'a pas livré le pire des matchs, même si son bilan a été entaché par un but contre son camp qui a brièvement redonné espoir aux Spurs lors d'une première mi-temps endiablée.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Chloe Kelly (6/10) :

    L'attaquante la plus discrète d'Arsenal ce jour-là, même si elle a tout de même réussi à ajouter quelques dribbles astucieux à son palmarès personnel. Remplacée par Mead juste après la pause.

    Alessia Russo (10/10) :

    Une attaquante en pleine confiance en ce moment, qui a confirmé sa superbe forme lors du derby en réalisant un triplé en 22 minutes. Elle totalise désormais 19 buts toutes compétitions confondues cette saison, à un but de son record de 2024-25. Elle a reçu une ovation debout lorsqu'elle a été remplacée par Blackstenius.

    Olivia Smith (8/10) :

    Une véritable menace tout au long de la première mi-temps, elle a bien combiné avec Russo et lui a offert une passe décisive pour son deuxième but, en route vers son triplé. Remplacée à la mi-temps par Foord alors qu'elle avait reçu un carton jaune.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Caitlin Foord (8/10) :

    A remplacé Smith en deuxième mi-temps. A inscrit son premier but en WSL depuis le 12 septembre, mettant fin à une disette de 12 matchs.

    Beth Mead (6/10) :

    Elle a remplacé Kelly. Elle a travaillé dur sans le ballon.

    Stina Blackstenius (8/10) :

    A disputé son 150e match pour Arsenal, en remplaçant Russo. A inscrit un but dans les dernières secondes.

    Viktoria Pelova (7/10) :

    Entrée en jeu à la place de Caldentey. A offert une passe décisive à Blackstenius dans la dernière minute.

    Laia Codina (N/A) :

    Elle a remplacé Little en fin de match.

    Renee Slegers (8/10) :

    Arsenal s'est réveillé en deuxième moitié de saison, enchaînant 11 victoires d'affilée. Le titre de la WSL est peut-être hors de portée, mais Slegers a construit une équipe qui pourrait très bien remporter la Ligue des champions.

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