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Olivia smith Arsenal Lyon compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses d’Arsenal contre Lyon : Olivia Smith s’illustre ! La recrue la plus chère des Gunners a profité des nombreuses erreurs de l’OL pour offrir un mince avantage en demi-finale de la Ligue des champions

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Arsenal Women
O. Smith
Ligue des Champions
Arsenal Women vs OL Lyonnes
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Arsenal abordera le match retour de sa demi-finale de Ligue des champions contre Lyon avec un léger avantage, après que les championnes d'Europe en titre se sont imposées 2-1 face aux huit fois vainqueurs de la compétition, dimanche, dans le nord de Londres. Jule Brand avait pourtant ouvert le score pour l’OL dès l’entame, mais deux erreurs défensives ont coûté cher : un csc d’Ingrid Engen a remis les deux équipes à égalité, avant que l’infatigable Olivia Smith ne scelle la victoire tardive des Gunners.

Il y a douze mois, les deux formations s’étaient déjà rencontrées à ce stade de la compétition : Lyon avait d’abord dominé 2-1 avant de s’incliner de façon surprenante 4-1 à domicile. Cette qualification avait propulsé Arsenal en finale, où il avait battu Barcelone au terme d’un parcours européen riche en rebondissements. Cette année, la donne a changé. Après avoir dominé Chelsea 3-1 à l’aller des quarts puis validé leur billet 3-2 au retour, les championnes en titre abordent cette demi-finale avec un léger avantage, même si elles ont dû renverser la vapeur après l’ouverture du score de Brand dès la 18^e minute.

Les Gunners ont immédiatement réagi : Caitlin Foord a expédié une tête juste au-dessus de la barre juste avant la mi-temps, puis les occasions se sont multipliées après la pause. Smith a d’abord adressé un tir dans le petit filet, puis contraint Christiane Endler à une parade remarquable sur une nouvelle frappe, tandis que Kim Little voyait un penalty s’annuler après avoir été accordé, les Gunners continuant de presser. Juste avant l’heure de jeu, le score était finalement rééquilibré : le coup franc à ras de terre de Caldentey était repoussé par Endler avant de finir au fond des filets malgré le sauvetage d’Engen.

Lyon, qui avait laissé sa star Melchie Dumornay sur le banc alors qu’elle se remet d’une blessure, a également eu ses occasions, avec un tir de Korbin Shrader qui est passé juste au-dessus de la barre et une frappe de Kadidiatou Diani qui a secoué les montants. Mais les meilleures opportunités en fin de match sont revenues aux Gunners. Si Foord n’a pas réussi à convertir la première, Smith a profité d’une nouvelle erreur défensive pour faire la différence. La passe de Lindsey Heaps était imprécise, Engen a attendu Endler, laquelle a tardé à sortir de sa ligne, et la recrue la plus chère d’Arsenal a offert l’avantage à son équipe à sept minutes du terme.

Menées 2-1 à la même époque la saison passée avant de renverser la vapeur, les Gunners ne feront pas l’erreur de prendre quoi que ce soit pour acquis. Il faut aussi souligner qu’elles doivent disputer un match de Super League féminine dans trois jours, avec un effectif diminué par l’absence de plusieurs joueuses clés. Malgré ces contraintes, le groupe de Renee Slegers s’est mis en position idéale pour défendre son titre en Ligue des champions et atteindre une deuxième finale consécutive.

GOAL note les joueuses d’Arsenal à l’Emirates Stadium…

  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Daphne van Domselaar (6/10) :

    Elle aurait pu repousser le tir de Brand, qu’elle a effleuré du bout des doigts. Autrement, elle n’a pas eu grand-chose à faire.

    Emily Fox (7/10) :

    Elle a joué un rôle clé en attaque, en soutenant bien Smith pour l'aider à devenir une véritable menace pour Lyon. Elle a également bien assuré en défense, malgré la puissance offensive à laquelle elle a dû faire face.

    Leah Williamson (6/10) :

    Solide pour son premier match avec Arsenal depuis six semaines, elle a bien contenu Hegerberg et s’est montrée à l’aise en possession, même si elle s’est peut-être trop excentrée sur l’aile au moment de l’ouverture du score lyonnaise.

    Lotte Wubben-Moy (7/10) :

    Elle a certes perdu quelques duels, mais s'est globalement montrée solide défensivement et a brillé à la relance, confirmant ainsi sa bonne forme.

    Katie McCabe (7/10) :

    A bien maîtrisé Diani sur son côté, empêchant l'ailière très active d'avoir beaucoup d'impact. S'est également adaptée sans difficulté lorsqu'elle a été replacée en défense centrale pour la dernière demi-heure.

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  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain

    Kim Little (7/10) :

    Elle aurait pu mieux faire sur le but lyonnais, battue trop facilement par Brand. Un accroc rare toutefois, tant elle a ensuite contribué à la maîtrise d’Arsenal pendant de longues périodes.

    Mariona Caldentey (7/10) :

    Ses coups francs ont été médiocres, même si l’un d’eux, plutôt atypique, a permis à Arsenal d’égaliser. Excellente balle au pied, elle a régulièrement déclenché des attaques pour Arsenal.

    Alessia Russo (7/10) :

    Efficace et positive en possession, elle a également fourni un travail défensif important pour gagner de nombreux duels.

  • Ashley Lawrence Caitlin Foord Lyon Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Attaque

    Olivia Smith (8/10) :

    La plus dynamique des Gunners, elle a constamment mis la défense lyonnaise sous pression par son impact offensif et logiquement ouvert le score.

    Stina Blackstenius (6/10) :

    Peu en vue au tableau des occasions, elle n’a pas ménagé ses efforts en pointe et son pressing a contribué à l’égalisation.

    Caitlin Foord (7/10) :

    Tout comme Smith, elle a constamment pressé et s’est montrée menaçante dès qu’elle a pu toucher le ballon. Elle aurait dû marquer au vu des occasions créées, et si le tableau d’affichage ne l’a pas toujours reflété, sa performance demeure solide.

  • Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Remplaçants et entraîneur

    Taylor Hinds (6/10) :

    A remplacé Williamson pour les 25 dernières minutes et s'est bien intégrée, malgré les perturbations qu'un tel remplacement peut entraîner. N'a pas beaucoup touché le ballon, mais n'a commis que peu d'erreurs.

    Victoria Pelova (N/A) :

    Entrée en jeu pour les cinq dernières minutes.

    Frida Maanum (N/A) :

    Autre remplaçante en fin de rencontre.

    Laia Codina (N/A) :

    Remplaçante entrée en jeu dans le temps additionnel.

    Smilla Holmberg (non notée) :

    N’est entrée en jeu que dans le temps additionnel.

    Renee Slegers (7/10) :

    Privée de Kelly, Mead et Catley, elle a dû composer un onze de départ très offensif plutôt que de conserver des options sur le banc ; un choix audacieux qui a payé, son équipe ayant renversé la vapeur pour aborder le match retour en tête.

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