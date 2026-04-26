Il y a douze mois, les deux formations s’étaient déjà rencontrées à ce stade de la compétition : Lyon avait d’abord dominé 2-1 avant de s’incliner de façon surprenante 4-1 à domicile. Cette qualification avait propulsé Arsenal en finale, où il avait battu Barcelone au terme d’un parcours européen riche en rebondissements. Cette année, la donne a changé. Après avoir dominé Chelsea 3-1 à l’aller des quarts puis validé leur billet 3-2 au retour, les championnes en titre abordent cette demi-finale avec un léger avantage, même si elles ont dû renverser la vapeur après l’ouverture du score de Brand dès la 18^e minute.

Les Gunners ont immédiatement réagi : Caitlin Foord a expédié une tête juste au-dessus de la barre juste avant la mi-temps, puis les occasions se sont multipliées après la pause. Smith a d’abord adressé un tir dans le petit filet, puis contraint Christiane Endler à une parade remarquable sur une nouvelle frappe, tandis que Kim Little voyait un penalty s’annuler après avoir été accordé, les Gunners continuant de presser. Juste avant l’heure de jeu, le score était finalement rééquilibré : le coup franc à ras de terre de Caldentey était repoussé par Endler avant de finir au fond des filets malgré le sauvetage d’Engen.

Lyon, qui avait laissé sa star Melchie Dumornay sur le banc alors qu’elle se remet d’une blessure, a également eu ses occasions, avec un tir de Korbin Shrader qui est passé juste au-dessus de la barre et une frappe de Kadidiatou Diani qui a secoué les montants. Mais les meilleures opportunités en fin de match sont revenues aux Gunners. Si Foord n’a pas réussi à convertir la première, Smith a profité d’une nouvelle erreur défensive pour faire la différence. La passe de Lindsey Heaps était imprécise, Engen a attendu Endler, laquelle a tardé à sortir de sa ligne, et la recrue la plus chère d’Arsenal a offert l’avantage à son équipe à sept minutes du terme.

Menées 2-1 à la même époque la saison passée avant de renverser la vapeur, les Gunners ne feront pas l’erreur de prendre quoi que ce soit pour acquis. Il faut aussi souligner qu’elles doivent disputer un match de Super League féminine dans trois jours, avec un effectif diminué par l’absence de plusieurs joueuses clés. Malgré ces contraintes, le groupe de Renee Slegers s’est mis en position idéale pour défendre son titre en Ligue des champions et atteindre une deuxième finale consécutive.

GOAL note les joueuses d’Arsenal à l’Emirates Stadium…