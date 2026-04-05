Brighton aurait mérité de prendre l'avantage bien plus tôt qu'il ne l'a fait. Dès la deuxième minute, Daphne van Domselaar a dû réaliser un superbe arrêt pour repousser une frappe de Jelena Cankovic, et les Seagulls ont failli marquer à deux reprises sur le corner qui a suivi, mais Laia Codina a réussi deux arrêts décisifs sur la ligne de but. Lorsque Arsenal a commencé à mieux contrôler le match par la suite, il semblait que les visiteuses auraient pu laisser passer leur chance, mais les Gunners n’ont pas su saisir la leur non plus. Mariona Caldentey a mis Chiamaka Nnadozie à l’épreuve et Smilla Holmberg l’a poussée à donner le meilleur d’elle-même peu après, tandis que Stina Blackstenius a également tiré à côté depuis un angle certes fermé.

Blackstenius pensait avoir poursuivi sur cette lancée pour Arsenal après la pause et ouvert le score, mais une faute légère a été sifflée contre elle sur Moeka Minami. Deux minutes plus tard, Brighton a profité de cette décision : la défense défaillante des Gunners et le jeu offensif incisif des Seagulls ont permis à Haley d’envoyer un tir puissant dans la lucarne de Van Domselaar. Les Seagulls ont continué sur leur lancée, Carla Camacho manquant de peu le but à deux reprises, tandis que Caitlin Hayes doublait l’avance d’une superbe tête.

Renee Slegers s'est tournée vers son banc, faisant entrer Alessia Russo, Olivia Smith, Katie McCabe et d'autres joueuses pour tenter de sauver un match pour lequel elle avait choisi de faire tourner son effectif, mais il était bien trop tard. Aucune équipe n'a remporté la FA Cup féminine plus souvent qu'Arsenal, mais cela fait 10 ans que le club n'a plus triomphé dans cette compétition, une disette qui va se prolonger après cette défaite inattendue et frustrante.

GOAL note les joueuses d'Arsenal à Meadow Park...