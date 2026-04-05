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Arsenal Brighton Women FA Cup compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses d'Arsenal contre Brighton : la disette en FA Cup se poursuit ! Les Gunners, dont Renee Slegers a remanié l'effectif, en paient le prix avec une défaite surprise en quarts de finale

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Arsenal Women
FA Cup
Arsenal Women vs Brighton & Hove Albion Women
C. Kelly
R. Slegers
L. Codina
FEATURES

Arsenal a été éliminé de la FA Cup féminine dimanche, après avoir subi une défaite surprise 2-0 à domicile face à Brighton. Les Gunners abordaient ce match en pleine forme, forts de 11 victoires sur leurs 12 derniers matchs ; leur seule défaite remontait au match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, disputé en milieu de semaine à Chelsea, ce qui ne les avait pas empêchés de se qualifier pour les demi-finales. Mais les Seagulls n'ont montré aucune crainte, démarrant fort face aux championnes d'Europe en titre avant de concrétiser leurs occasions après la pause. Les buts de Madison Haley et Caitlin Hayes leur ont permis d'accéder aux demi-finales de la FA Cup.

Brighton aurait mérité de prendre l'avantage bien plus tôt qu'il ne l'a fait. Dès la deuxième minute, Daphne van Domselaar a dû réaliser un superbe arrêt pour repousser une frappe de Jelena Cankovic, et les Seagulls ont failli marquer à deux reprises sur le corner qui a suivi, mais Laia Codina a réussi deux arrêts décisifs sur la ligne de but. Lorsque Arsenal a commencé à mieux contrôler le match par la suite, il semblait que les visiteuses auraient pu laisser passer leur chance, mais les Gunners n’ont pas su saisir la leur non plus. Mariona Caldentey a mis Chiamaka Nnadozie à l’épreuve et Smilla Holmberg l’a poussée à donner le meilleur d’elle-même peu après, tandis que Stina Blackstenius a également tiré à côté depuis un angle certes fermé.

Blackstenius pensait avoir poursuivi sur cette lancée pour Arsenal après la pause et ouvert le score, mais une faute légère a été sifflée contre elle sur Moeka Minami. Deux minutes plus tard, Brighton a profité de cette décision : la défense défaillante des Gunners et le jeu offensif incisif des Seagulls ont permis à Haley d’envoyer un tir puissant dans la lucarne de Van Domselaar. Les Seagulls ont continué sur leur lancée, Carla Camacho manquant de peu le but à deux reprises, tandis que Caitlin Hayes doublait l’avance d’une superbe tête.

Renee Slegers s'est tournée vers son banc, faisant entrer Alessia Russo, Olivia Smith, Katie McCabe et d'autres joueuses pour tenter de sauver un match pour lequel elle avait choisi de faire tourner son effectif, mais il était bien trop tard. Aucune équipe n'a remporté la FA Cup féminine plus souvent qu'Arsenal, mais cela fait 10 ans que le club n'a plus triomphé dans cette compétition, une disette qui va se prolonger après cette défaite inattendue et frustrante.

GOAL note les joueuses d'Arsenal à Meadow Park...

  • Daphne van DomselaarGetty Images

    Gardien de but et défense

    Daphne van Domselaar (6/10) :

    Elle a réalisé quelques beaux arrêts, mais n'a pas brillé sur le deuxième but.

    Smilla Holmberg (6/10) :

    L'une des meilleures joueuses d'Arsenal lors d'une journée difficile. Elle a eu une belle occasion en début de match, mais a été contrée par un superbe arrêt.

    Lotte Wubben-Moy (5/10) :

    Elle abordait ce match en grande forme, mais ce n'était pas sa meilleure journée.

    Laia Codina (4/10) :

    A réalisé quelques superbes blocages en début de match, mais a sinon connu des difficultés. Mauvaise sur le deuxième but et aurait pu faire mieux pour contrer Haley sur le premier.

    Taylor Hinds (5/10) :

    Elle a laissé un espace derrière elle sur le premier but en se précipitant vers l'intérieur du terrain et en ne parvenant pas à avoir l'impact qu'elle souhaitait.

    • Publicité
  • Kim LittleGOAL

    Milieu de terrain

    Mariona Caldentey (6/10) :

    Elle a essayé de faire bouger les choses et a été l'une des meilleures joueuses d'Arsenal, mais ça n'a pas vraiment fonctionné.

    Kim Little (6/10) :

    Tout comme Caldentey, elle a beaucoup touché le ballon pour tenter de renverser la situation, mais cela n'a pas abouti.

    Frida Maanum (4/10) :

    Elle a eu du mal à se montrer décisive avant de sortir avant l'heure de jeu.

  • Beth MeadGOAL

    Attaque

    Beth Mead (6/10) :

    La meilleure joueuse d'Arsenal avant de devoir quitter le terrain sur blessure avant l'heure de jeu.

    Stina Blackstenius (5/10) :

    Malchanceuse de voir son but refusé pour une faute légère. Elle aurait toutefois dû rester davantage en position de hors-jeu, car ces décisions à son encontre ont mis fin à plusieurs attaques d'Arsenal.

    Chloe Kelly (4/10) :

    A délivré quelques superbes centres en première mi-temps, mais a été par ailleurs très discrète.

  • Remplaçants et entraîneur

    Alessia Russo (4/10) :

    Elle a eu une demi-heure pour faire la différence, mais n'y est pas parvenue. Elle a eu beaucoup de mal à s'imposer sur le ballon.

    Caitlin Foord (4/10) :

    Apporte souvent de la directivité et de la positivité à l'attaque, mais n'a pas vraiment réussi à le faire ici.

    Olivia Smith (4/10) :

    Comme les autres remplaçantes entrées en jeu vers l'heure de jeu, elle n'a pas réussi à avoir l'impact souhaité. Trop imprécise dans la possession du ballon.

    Katie McCabe (N/A) :

    Entrée en jeu à seulement 15 minutes de la fin.

    Emily Fox (N/A) :

    Une remplaçante de fin de match.

    Renee Slegers (4/10) :

    Elle a profité de ce match pour faire tourner son effectif, mais cela s'est retourné contre elle. Les remplaçantes n'ont pas non plus réussi à apporter l'impact dont l'équipe avait besoin.

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