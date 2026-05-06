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Frida Maanum Arsenal HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses d’Arsenal contre Brighton : la course au titre de la WSL est terminée. La semaine des Gunners vire au cauchemar : malgré le but de Frida Maanum, la victoire échappe aux Londoniennes et offre le trophée à Manchester City

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WSL Série printemps
Brighton & Hove Albion Women vs Arsenal Women
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Les maigres chances d'Arsenal de ravir le titre de la Super League féminine à Manchester City se sont évanouies mercredi : le match nul 1-1 des Gunners sur la pelouse de Brighton a permis aux Cityzens de être sacrées championnes pour la première fois depuis dix ans. Après plusieurs rencontres exigeantes en Ligue des champions, Renee Slegers a procédé à des rotations pour ce déplacement dans le sud, mais ce turn-over n’a pas excusé la perte de points, les Seagulls, eux aussi fortement remaniés, s’étant à nouveau illustrés de manière surprenante dans la course au titre de la WSL.

Il y a moins de deux semaines, Brighton ouvrait une première brèche en battant Manchester City 3-2, résultat qui privait le leader de toute marge d’erreur. On a cru que City allait de nouveau vaciller ce week-end face à un Liverpool accrocheur, mais un but libérateur de Rebecca Knaak dans le temps additionnel contraint désormais les Gunners à remporter leurs trois matchs en retard pour entretenir l’espoir d’un titre de champion d’Angleterre.

Mais l’équipe qui avait entrouvert la porte à Arsenal s’est chargée de la claquer à nouveau. Les Seagulls, qui avaient pourtant dominé Manchester United lors de leur précédente sortie, ont démarré pied au plancher et auraient logiquement ouvert le score dès la 2^e minute, mais Olaug Tvedten a tiré une occasion en or directement sur Daphne van Domselaar à bout portant. Un avertissement sans frais que les Gunners n’ont pas su exploiter, restant muets et sans véritable occasion durant une première période terne.

Juste avant la mi-temps, Brighton a finalement ouvert le score : Fuka Tsunoda, la plus en vue sur le terrain, a profité d’une défense trop timide pour adresser une frappe déviée qui a surpris la malheureuse Van Domselaar. Ce n’était que sa deuxième titularisation en WSL cette saison, mais, à l’image de plusieurs coéquipières auxquelles l’entraîneur Dario Vidosic a offert leur chance dans le cadre de sa rotation avant la demi-finale de la FA Cup face à Liverpool dimanche, elle a pleinement saisi sa chance.

À la mi-temps, l’entraîneuse d’Arsenal, Renee Slegers, a puisé dans son banc pour redonner du dynamisme à un groupe manquant de conviction. L’entrée de Mariona Caldentey, finaliste du Ballon d’Or 2025, a immédiatement apporté un nouvel élan : la milieu de terrain a immédiatement testé la vigilance de la gardienne de Brighton, Chiamaka Nnadozie, juste après la reprise. Caitlin Foord s’est montrée la plus menaçante, mais elle n’a pas réussi à battre la gardienne nigériane, tandis qu’Alessia Russo manquait une belle occasion d’égaliser après un bon travail de Smilla Holmberg sur le côté droit.

Frida Maanum a redonné espoir à Arsenal peu après l’heure de jeu, combinant brillamment avec Russo pour s’engouffrer vers le but et conclure avec brio pour égaliser. Mais seule une victoire aurait permis de maintenir la course au titre en vie et, malgré d’autres changements, avec l’entrée en jeu de Stina Blackstenius, Katie McCabe, Beth Mead et Chloe Kelly, les Gunners n’ont tout simplement pas réussi à trouver ce deuxième but.

Au coup de sifflet final, la déception était palpable chez les Rouge et Blanc, éliminées quelques jours plus tôt de la défense de leur titre européen à Lyon. Dans le coin bleu de Manchester, en revanche, la qualification de Man City comme nouveau champion d’Angleterre a déclenché une explosion de joie.

GOAL note les joueuses d’Arsenal au Broadfield Stadium…

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Daphne van Domselaar (6/10) :

    Peu de choses à lui reprocher sur le but encaissé, même si elle a touché le ballon du bout des doigts, la déviation rendant l’arrêt difficile. Elle a ensuite repoussé tous les autres tirs cadrés.

    Smilla Holmberg (7/10) :

    L’une des meilleures joueuses d’Arsenal, qui a su tirer parti d’une nouvelle titularisation, chose rare. Son jeu direct et sa volonté de centrer ont créé de nombreuses occasions.

    Lotte Wubben-Moy (6/10) :

    À l’aise balle au pied, elle a globalement bien contenu les incursions de Brighton.

    Laia Codina (5/10) :

    Son dégagement de la tête, trop léger, a précédé l’ouverture du score de Brighton, et elle s’est parfois montrée trop généreuse dans ses interventions balle au pied. Elle a été sauvée par le hors-jeu signalé lorsque Seike s’est retrouvée derrière elle en seconde période.

    Taylor Hinds (6/10) :

    Elle a remporté plusieurs duels et a fourni un soutien constant en attaque, avec quelques bons moments, sans toutefois se montrer suffisamment décisive.

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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Kim Little (5/10) :

    Elle a peiné à imposer le tempo nécessaire à Arsenal en première période ; la situation s’est toutefois améliorée après l’entrée de Caldentey à la mi-temps.

    Victoria Pelova (4/10) :

    Elle a montré quelques éclairs de talent en possession de balle, mais s'est montrée beaucoup trop passive dans la situation qui a conduit au premier but de Brighton, avant d'être remplacée à la mi-temps.

    Frida Maanum (6/10) :

    L’une des meilleures Gunners durant l’ensemble de la rencontre, elle a conclu une belle course par une frappe précise pour l’égalisation.

  • Caitlin Foord Arsenal 2025-26Getty Images

    Attaque

    Olivia Smith (5/10) :

    Peu en vue, elle n’a touché le ballon que 17 fois avant de céder sa place peu après l’heure de jeu.

    Alessia Russo (6/10) :

    Belle action pour créer l’égalisation. Elle a manqué une belle occasion, mais a su tirer parti des demi-occasions qui se sont présentées.

    Caitlin Foord (6/10) :

    Si aucune de ses tentatives n’a abouti, elle a beaucoup touché le ballon, tenté de créer des occasions et fini par se créer quelques ouvertures intéressantes, contraignant Nnadozie à réaliser une belle parade.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Mariona Caldentey (7/10) :

    Son entrée en jeu a grandement contribué à l’amélioration du jeu d’Arsenal.

    Stina Blackstenius (5/10) :

    Peu en vue, elle n’a reçu que très peu, voire aucune passe.

    Beth Mead (5/10) :

    Une autre remplaçante qui n'a tout simplement pas réussi à entrer dans le match.

    Katie McCabe (6/10) :

    Bien intégrée dans le jeu, elle a réalisé plusieurs bonnes passes sans toutefois créer d’occasions dangereuses.

    Chloe Kelly (non notée) :

    Remplaçante entrée en jeu pour les dernières minutes

    Renee Slegers (6/10) :

    Il était logique d’opérer des rotations après une série de matchs aussi intense, d’autant que les chances de remporter le titre étaient minces et que Brighton avait lui aussi largement modifié son équipe. Elle a réagi rapidement en effectuant des remplacements, ce qui a eu un impact, mais pas suffisamment pour renverser complètement la vapeur.

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