Il y a moins de deux semaines, Brighton ouvrait une première brèche en battant Manchester City 3-2, résultat qui privait le leader de toute marge d’erreur. On a cru que City allait de nouveau vaciller ce week-end face à un Liverpool accrocheur, mais un but libérateur de Rebecca Knaak dans le temps additionnel contraint désormais les Gunners à remporter leurs trois matchs en retard pour entretenir l’espoir d’un titre de champion d’Angleterre.

Mais l’équipe qui avait entrouvert la porte à Arsenal s’est chargée de la claquer à nouveau. Les Seagulls, qui avaient pourtant dominé Manchester United lors de leur précédente sortie, ont démarré pied au plancher et auraient logiquement ouvert le score dès la 2^e minute, mais Olaug Tvedten a tiré une occasion en or directement sur Daphne van Domselaar à bout portant. Un avertissement sans frais que les Gunners n’ont pas su exploiter, restant muets et sans véritable occasion durant une première période terne.

Juste avant la mi-temps, Brighton a finalement ouvert le score : Fuka Tsunoda, la plus en vue sur le terrain, a profité d’une défense trop timide pour adresser une frappe déviée qui a surpris la malheureuse Van Domselaar. Ce n’était que sa deuxième titularisation en WSL cette saison, mais, à l’image de plusieurs coéquipières auxquelles l’entraîneur Dario Vidosic a offert leur chance dans le cadre de sa rotation avant la demi-finale de la FA Cup face à Liverpool dimanche, elle a pleinement saisi sa chance.

À la mi-temps, l’entraîneuse d’Arsenal, Renee Slegers, a puisé dans son banc pour redonner du dynamisme à un groupe manquant de conviction. L’entrée de Mariona Caldentey, finaliste du Ballon d’Or 2025, a immédiatement apporté un nouvel élan : la milieu de terrain a immédiatement testé la vigilance de la gardienne de Brighton, Chiamaka Nnadozie, juste après la reprise. Caitlin Foord s’est montrée la plus menaçante, mais elle n’a pas réussi à battre la gardienne nigériane, tandis qu’Alessia Russo manquait une belle occasion d’égaliser après un bon travail de Smilla Holmberg sur le côté droit.

Frida Maanum a redonné espoir à Arsenal peu après l’heure de jeu, combinant brillamment avec Russo pour s’engouffrer vers le but et conclure avec brio pour égaliser. Mais seule une victoire aurait permis de maintenir la course au titre en vie et, malgré d’autres changements, avec l’entrée en jeu de Stina Blackstenius, Katie McCabe, Beth Mead et Chloe Kelly, les Gunners n’ont tout simplement pas réussi à trouver ce deuxième but.

Au coup de sifflet final, la déception était palpable chez les Rouge et Blanc, éliminées quelques jours plus tôt de la défense de leur titre européen à Lyon. Dans le coin bleu de Manchester, en revanche, la qualification de Man City comme nouveau champion d’Angleterre a déclenché une explosion de joie.

GOAL note les joueuses d’Arsenal au Broadfield Stadium…