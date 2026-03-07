Goal.com
James Bronze Stanway England GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Notes des joueuses anglaises contre l'Islande : Lauren James fait des ravages, Lucy Bronze marque un match historique et Georgia Stanway inscrit un but magnifique pour maintenir le bilan parfait des Lionesses dans les qualifications pour la Coupe du monde

Lauren James a volé la vedette samedi lors de la victoire 2-0 de l'Angleterre contre l'Islande. Lucy Bronze et Georgia Stanway ont marqué les buts qui ont permis aux Lionesses de débuter leur campagne de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 avec deux victoires en deux matchs. Après leur victoire 6-1 contre l'Ukraine mardi, l'équipe de Sarina Wiegman a encore une fois dominé le match, se préparant ainsi parfaitement pour son affrontement du mois prochain contre l'Espagne, championne du monde en titre.

L'Islande a bien démarré le match, mais l'Angleterre n'a pas tardé à monter en puissance et à mettre les visiteuses sous pression. Lauren Hemp a manqué de peu de convertir le centre d'Alessia Russo, puis l'ailière de Manchester City a frappé le poteau avant que Bronze ne finisse par ouvrir le score à la 22e minute, reprenant un excellent centre de James d'une superbe tête lobée qui a dépassé la main tendue de Cecilia Ran Runarsdottir.

C'est grâce à leurs centres que les Lionesses ont connu beaucoup de succès, notamment grâce à James qui a très bien joué et fourni des passes de grande qualité, mais les corners de Stanway ont également causé des problèmes, et c'est sur l'un d'entre eux que Bronze a réagi juste après la demi-heure de jeu, mais elle a été stoppée par le poteau. Runarsdottir a également réalisé de bons arrêts en jeu ouvert, James et Russo la mettant toutes deux à l'épreuve.

L'Islande a failli égaliser lorsque Sandra Jessen a contraint Hannah Hampton, jusque-là peu sollicitée, à réaliser un arrêt de classe mondiale juste après l'heure de jeu. C'est peut-être ce qui a réveillé l'Angleterre, qui a poussé pour marquer un deuxième but, créé par Bronze.

Ce fut une journée mémorable pour l'arrière latérale, qui disputait son 145e match international, dépassant Karen Carney pour se hisser à la troisième place du classement des Lionesses les plus capées. Elle avait déjà marqué un but, puis elle a délivré une passe décisive, sa brillante passe étant habilement convertie par Stanway pour permettre à l'Angleterre de rester invaincue en ce début de campagne de qualification pour la Coupe du monde. Prochaine étape : l'Espagne, au stade de Wembley, le mois prochain.

GOAL note les joueuses des Lionesses au City Ground...

  • Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    Gardien de but et défense

    Hannah Hampton (7/10) :

    Elle n'a pas eu beaucoup à faire, ce qui rend son arrêt exceptionnel en deuxième mi-temps d'autant plus impressionnant. Elle a également bien contrôlé sa zone lorsque l'Islande a envoyé des ballons dans la surface.

    Lucy Bronze (8/10) :

    Elle a été une menace aérienne dans la surface adverse tout au long du match, marquant un superbe but de la tête et frappant le poteau sur une autre occasion. Elle a également délivré de superbes centres, notamment celui que Stanway a converti de manière clinique pour porter le score à 2-0.

    Leah Williamson (8/10) :

    Elle s'est montrée à nouveau très précise dans ses passes, avec de magnifiques passes depuis l'arrière, et a disputé 90 minutes cruciales alors qu'elle retrouve sa forme physique après une blessure.

    Esme Morgan (7/10) :

    Elle n'est pas encore au sommet de sa forme physique, car sa saison n'a pas encore commencé aux États-Unis, mais cela ne se voyait pas. Elle a livré une performance solide en défense, sans commettre la moindre erreur.

    Taylor Hinds (7/10) :

    James attirant beaucoup l'attention, elle a bénéficié de beaucoup d'espace lorsqu'elle s'est avancée et en a profité pour être une bonne option dans la construction du jeu.

  • Georgia Stanway England Women 2026Getty Images

    Milieu de terrain

    Keira Walsh (7/10) :

    Une performance solide comme à son habitude au milieu du terrain, tant en possession du ballon qu'en dehors. Elle a permis à l'équipe de bien fonctionner.

    Georgia Stanway (8/10) :

    Après avoir marqué deux buts contre l'Ukraine, elle a encore une fois livré une belle performance. Pleine d'énergie, elle a réalisé de superbes courses dans les couloirs et a marqué un superbe but sur volée pour doubler l'avance.

    Jess Park (6/10) :

    L'Angleterre a dominé sur les ailes, si bien que Park n'a pas reçu beaucoup de ballons dans les poches, mais lorsqu'elle en a reçu, elle a montré toute sa qualité et a contribué à faire avancer l'attaque.

  • Lauren James England Women 2026Getty Images

    Attaque

    Lauren Hemp (8/10) :

    Une autre très bonne performance sur le côté droit, plutôt que sur son côté gauche, plus naturel. Elle s'est montrée plus dangereuse devant le but, notamment en frappant le poteau d'une tête, mais elle a également apporté beaucoup de créativité.

    Alessia Russo (7/10) :

    Elle n'a pas marqué de but cette fois-ci, n'ayant pas eu beaucoup d'occasions, mais elle a été très précise tout au long du match, reliant les attaques et créant des espaces pour les autres.

    Lauren James (9/10) :

    La meilleure joueuse sur le terrain tout l'après-midi. Elle a créé de nombreuses occasions grâce à ses magnifiques centres. L'Islande n'a pas su la contrer.

  • FBL-WC-2027-WOMEN-QUALIFIERS-ENG-ISLAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Chloe Kelly (N/A) :

    A remplacé James pendant les 15 dernières minutes.

    Laura Blindkilde Brown (N/A) :

    Après avoir bénéficié d'un rare temps de jeu mardi, elle a de nouveau été remplacée après quelques minutes.

    Lucia Kendall (N/A) :

    Entrée en jeu dans les dernières secondes.

    Sarina Wiegman (7/10) :

    Elle a aligné un onze qui a réalisé une excellente performance et remporté une victoire méritée. Elle aurait peut-être pu effectuer davantage de remplacements et plus tôt, afin de rafraîchir l'attaque et potentiellement créer plus de difficultés à l'Islande, pour un score plus convaincant.

