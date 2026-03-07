Notes des joueuses anglaises contre l'Islande : Lauren James fait des ravages, Lucy Bronze marque un match historique et Georgia Stanway inscrit un but magnifique pour maintenir le bilan parfait des Lionesses dans les qualifications pour la Coupe du monde

L'Islande a bien démarré le match, mais l'Angleterre n'a pas tardé à monter en puissance et à mettre les visiteuses sous pression. Lauren Hemp a manqué de peu de convertir le centre d'Alessia Russo, puis l'ailière de Manchester City a frappé le poteau avant que Bronze ne finisse par ouvrir le score à la 22e minute, reprenant un excellent centre de James d'une superbe tête lobée qui a dépassé la main tendue de Cecilia Ran Runarsdottir.

C'est grâce à leurs centres que les Lionesses ont connu beaucoup de succès, notamment grâce à James qui a très bien joué et fourni des passes de grande qualité, mais les corners de Stanway ont également causé des problèmes, et c'est sur l'un d'entre eux que Bronze a réagi juste après la demi-heure de jeu, mais elle a été stoppée par le poteau. Runarsdottir a également réalisé de bons arrêts en jeu ouvert, James et Russo la mettant toutes deux à l'épreuve.

L'Islande a failli égaliser lorsque Sandra Jessen a contraint Hannah Hampton, jusque-là peu sollicitée, à réaliser un arrêt de classe mondiale juste après l'heure de jeu. C'est peut-être ce qui a réveillé l'Angleterre, qui a poussé pour marquer un deuxième but, créé par Bronze.

Ce fut une journée mémorable pour l'arrière latérale, qui disputait son 145e match international, dépassant Karen Carney pour se hisser à la troisième place du classement des Lionesses les plus capées. Elle avait déjà marqué un but, puis elle a délivré une passe décisive, sa brillante passe étant habilement convertie par Stanway pour permettre à l'Angleterre de rester invaincue en ce début de campagne de qualification pour la Coupe du monde. Prochaine étape : l'Espagne, au stade de Wembley, le mois prochain.

GOAL note les joueuses des Lionesses au City Ground...