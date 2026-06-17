Le Portugal a ouvert le score dès la 6^e minute : Pedro Neto a adressé un centre millimétré pour Neves, dont la tête puissante a fusé dans l’angle opposé, offrant au milieu sa quatrième réalisation en sélection. Sonnés, les Congolais ont alors reculé, mais, au lieu d’enfoncer le clou, les Portugais ont baissé d’un cran et ont traité le reste de la rencontre comme une séance d’entraînement, faisant circuler le ballon sans véritable intention.

Ils ne se créent que de rares demi-occasions, tandis que la RD Congo, tranchante en contres, profite des initiatives de Wissa pour mettre à mal la défense lusitanienne. Les efforts congolais sont finalement récompensés dans le temps additionnel de la première période : laissé seul au second poteau, le joueur de Newcastle coupe d’une tête précise un centre millimétré d’Arthur Masuaku.

En début de seconde période, le Portugal a cru reprendre l’avantage, mais la reprise acrobatique de João Cancelo a été logiquement refusée pour hors-jeu. Dans la foulée, Cédric Bakambu a frappé le poteau pour la RD Congo après avoir dominé Bruno Fernandes, provoquant un nouveau frisson chez les hommes de Roberto Martínez.

Le remplaçant Francisco Conceição s’est alors révélé le plus inspiré : il a débordé la défense congolaise jusqu’à la ligne de touche et servi Ronaldo à deux reprises, mais l’attaquant de 41 ans a manqué ses occasions. Le Portugal a continué à pousser jusqu’au coup de sifflet final sans trouver le second but, tandis que la RD Congo décrochait un point lors de son premier match de Coupe du monde depuis 1974.

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