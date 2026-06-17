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Ronaldo Bernardo Portugal DR CongoGetty/GOAL
James Westwood

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Notes des joueurs portugais face à la RD Congo : Gianni Infantino n’aurait pas dû se donner cette peine ! Cristiano Ronaldo n’a pas su tirer parti du sursis accordé par la FIFA lors d’une prestation terne en Coupe du monde, tandis que Bernardo Silva a livré une performance catastrophique lors de ce match nul décevant

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Coupe du monde
Portugal vs RD Congo
FEATURES

Le Portugal a été contraint à un match nul décevant (1-1) face à la modeste équipe de la RD Congo lors de son premier match de groupe de la Coupe du monde, le but de Yoane Wissa ayant annulé l'ouverture du score de João Neves. Cristiano Ronaldo semblait frustré en attaque, tandis que Bernardo Silva a lui aussi connu un après-midi à oublier, l'équipe de Roberto Martinez n'ayant pas été à la hauteur de son statut de favorite avant le tournoi.

Le Portugal a ouvert le score dès la 6^e minute : Pedro Neto a adressé un centre millimétré pour Neves, dont la tête puissante a fusé dans l’angle opposé, offrant au milieu sa quatrième réalisation en sélection. Sonnés, les Congolais ont alors reculé, mais, au lieu d’enfoncer le clou, les Portugais ont baissé d’un cran et ont traité le reste de la rencontre comme une séance d’entraînement, faisant circuler le ballon sans véritable intention.

Ils ne se créent que de rares demi-occasions, tandis que la RD Congo, tranchante en contres, profite des initiatives de Wissa pour mettre à mal la défense lusitanienne. Les efforts congolais sont finalement récompensés dans le temps additionnel de la première période : laissé seul au second poteau, le joueur de Newcastle coupe d’une tête précise un centre millimétré d’Arthur Masuaku.

En début de seconde période, le Portugal a cru reprendre l’avantage, mais la reprise acrobatique de João Cancelo a été logiquement refusée pour hors-jeu. Dans la foulée, Cédric Bakambu a frappé le poteau pour la RD Congo après avoir dominé Bruno Fernandes, provoquant un nouveau frisson chez les hommes de Roberto Martínez.

Le remplaçant Francisco Conceição s’est alors révélé le plus inspiré : il a débordé la défense congolaise jusqu’à la ligne de touche et servi Ronaldo à deux reprises, mais l’attaquant de 41 ans a manqué ses occasions. Le Portugal a continué à pousser jusqu’au coup de sifflet final sans trouver le second but, tandis que la RD Congo décrochait un point lors de son premier match de Coupe du monde depuis 1974.

GOAL note tous les joueurs portugais à Houston...

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Diogo Costa (5/10) :

    Des signes de nervosité ont été perceptibles dans ses dégagements imprécis, et il aurait dû au moins tenter d'intercepter le centre aérien de Masuaku sur le but de la RD Congo.

    João Cancelo (6/10) :

    Assez solide défensivement, il s’est montré travailleur et précis dans ses interventions, même s’il n’a pas suffisamment percé sur son côté droit. Il a vu son splendide ciseau acrobatique refusé pour un hors-jeu évident.

    Tomas Araujo (5/10) :

    Une prestation globalement assurée, gâchée par un manque de vigilance impardonnable sur l’égalisation de Wissa : il a les yeux rivés sur le ballon alors que la RD Congo est en surnombre au second poteau.

    Renato Veiga (6/10) :

    Il a compensé l’absence de Dias, blessé, grâce à son physique et à sa fine lecture du jeu. Il a également délivré plusieurs belles passes en profondeur qui méritaient d’être mieux exploitées.

    Nuno Mendes (5/10) :

    Une menace constante grâce à ses courses dans les couloirs, mais sa dernière passe l'a trop souvent trahi. Il a également perdu la plupart de ses duels au sol.

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Vitinha (6/10) :

    Il a permis au Portugal de fonctionner sans accroc, fidèle à son style, grâce à des passes quasi irréprochables. Il n’était toutefois pas tout à fait au sommet de son art pour percer la défense adverse et s’est contenté de rester aux alentours de la ligne médiane.

    João Neves (7/10) :

    Il a une nouvelle fois démontré ses qualités aériennes, souvent sous-estimées, en marquant d’une tête parfaitement exécutée qui a donné l’avantage 1-0 au Portugal. Il a parcouru chaque brin d’herbe et a toujours semblé le plus à même de créer des occasions.

    Bruno Fernandes (5/10) :

    Une prestation en demi-teinte pour le capitaine de Manchester United. Il s’est toujours efforcé de récupérer le ballon, mais a peu fait preuve de sa créativité habituelle dans le dernier tiers.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Attaque

    Bernardo Silva (3/10) :

    L’international portugais n’a pas réussi à justifier son transfert surprise et gratuit au Real Madrid, aligné sur l’aile droite. Peu en vue et peu impliqué dans le jeu, il a cédé sa place à la mi-temps.

    Cristiano Ronaldo (3/10) :

    La FIFA, en levant sa suspension pour les qualifications, l’avait pourtant autorisé à jouer dès l’entame de la compétition afin d’éviter toute polémique. Il est resté en périphérie du jeu pendant 99 % de la rencontre et a gaspillé les deux meilleures occasions portugaises. Il reste ainsi muet depuis neuf matchs consécutifs dans les grands tournois.

    Pedro Neto (6/10) :

    Il a délivré une excellente passe décisive à Neves pour ouvrir le score, mais s’est montré inefficace par ailleurs. Il doit attaquer son défenseur plus souvent s’il veut conserver sa place de titulaire.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Francisco Conceição (7/10) :

    Entré à la mi-temps en remplacement de Silva, il a immédiatement imposé son dynamisme, associant vitesse et finesse pour justifier sa candidature à une place de titulaire.

    Raphael Leão (5/10) :

    Entré à la 71e minute à la place de Neto, il n’a pas réussi à s’imposer ni à apporter une vraie profondeur au jeu portugais.

    Nelson Semedo (5/10) :

    Entré en jeu à la place de Mendes pour les 20 dernières minutes, il n’a pas réussi à percer derrière la défense adverse.

    Gonçalo Ramos (N/A) :

    Il est entré en jeu à la place de Vitinha à la 83^e minute.

    Roberto Martínez (3/10) :

    Son schéma tactique trop prévisible lui a explosé au visage, tout comme sa confiance aveugle en Ronaldo, dont les meilleures années sont désormais derrière lui. Il sera sous une pression immense si le Portugal ne se reprend pas face à l’Ouzbékistan lors de la deuxième journée.

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