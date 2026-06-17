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Portugal GFXGOAL
James Westwood

Traduit par

Notes des joueurs portugais face à la RD Congo : Gianni Infantino aurait mieux fait de ne pas s’en mêler ! Cristiano Ronaldo n’a pas su tirer parti du sursis accordé par la FIFA lors d’une prestation terne en Coupe du monde, tandis que Bernardo Silva a livré une performance catastrophique lors de ce match nul décevant

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Portugal
C. Ronaldo
Coupe du monde
Portugal vs RD Congo
FEATURES

Le Portugal a été tenu en échec (1-1) par la modeste RD Congo lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde. Yoane Wissa a répondu à l’ouverture du score de João Neves, privant les favoris d’un départ idéal. Cristiano Ronaldo a affiché sa frustration en attaque, et Bernardo Silva a également connu un match à oublier, confirmant les difficultés de l’équipe de Roberto Martinez à assumer son statut de prétendant au titre.

Le Portugal a ouvert le score après seulement six minutes de jeu : Pedro Neto a délivré un centre millimétré sur la course de Neves, qui a ensuite placé une superbe tête dans le coin opposé, inscrivant ainsi son quatrième but en sélection. La RD Congo était sous le choc, mais au lieu d’enfoncer le clou, le Portugal a semblé baisser d’intensité et aborder la rencontre comme un match d’entraînement, se contentant de faire circuler le ballon sans but précis pendant de longues périodes.

Ils ne se créent que de rares demi-occasions, tandis que la RD Congo, tranchante en contres, profite des initiatives de Wissa pour bousculer l’arrière-garde portugaise. Les efforts congolais sont finalement récompensés dans le temps additionnel de la première période : laissé seul, le joueur de Newcastle coupe au premier poteau un centre précis d’Arthur Masuaku.

En début de seconde période, le Portugal a cru reprendre l’avantage, mais la reprise acrobatique de João Cancelo a été logiquement refusée pour hors-jeu. Dans la foulée, Cédric Bakambu a frappé le poteau pour la RD Congo après avoir résisté à Bruno Fernandes, provoquant un nouveau frisson chez les hommes de Roberto Martínez.

Le remplaçant Francisco Conceição s’est alors révélé le plus inspiré : il a débordé jusqu’à la ligne de touche et servi Ronaldo à deux reprises, mais l’attaquant de 41 ans a manqué ses occasions. Le Portugal a continué de pousser jusqu’au coup de sifflet final sans trouver la faille, tandis que la RD Congo décrochait un point mérité pour son premier match de Coupe du monde depuis 1974.

GOAL note tous les joueurs portugais à Houston...

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Diogo Costa (5/10) :

    Des signes de nervosité ont été perceptibles dans ses dégagements imprécis, et il aurait dû au moins tenter de sortir pour capter le centre en hauteur de Masuaku sur le but de la RD Congo.

    João Cancelo (6/10) :

    Assez solide en défense, travailleur et précis balle au pied, même s’il n’a pas su se montrer suffisamment incisif sur le côté droit. Il a vu son spectaculaire but de ciseau refusé pour un hors-jeu évident.

    Tomas Araujo (5/10) :

    Une prestation globalement assurée, gâchée par un manque de vigilance impardonnable sur l’égalisation de Wissa : il a les yeux rivés sur le ballon alors que la RD Congo est en surnombre au second poteau.

    Renato Veiga (6/10) :

    Il a compensé l’absence de Dias, blessé, grâce à son physique et à sa fine lecture du jeu. Il a également délivré plusieurs belles passes en profondeur qui méritaient d’être mieux exploitées.

    Nuno Mendes (5/10) :

    Une menace constante grâce à ses courses dans les couloirs, mais sa dernière passe l'a trop souvent trahi. Il a également perdu la plupart de ses duels au sol.

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Vitinha (6/10) :

    Il a permis au Portugal de fonctionner sans accroc, fidèle à son style habituel, grâce à des passes quasi irréprochables. Il n’était toutefois pas tout à fait au sommet de son art pour percer la défense adverse et s’est contenté de rester aux alentours de la ligne médiane.

    João Neves (7/10) :

    Il a une nouvelle fois démontré ses qualités aériennes, souvent sous-estimées, en marquant d’une tête parfaitement exécutée qui a donné l’avantage 1-0 au Portugal. Il a couvert chaque centimètre du terrain et s’est toujours montré le plus à même de créer des occasions.

    Bruno Fernandes (5/10) :

    Une prestation en demi-teinte pour le capitaine de Manchester United. Il s’est toujours efforcé de récupérer le ballon, mais a peu fait preuve de son inventivité habituelle dans le dernier tiers.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Attaque

    Bernardo Silva (3/10) :

    L’international portugais n’a pas justifié son transfert surprise et gratuit au Real Madrid, aligné sur l’aile droite. Presque absent du jeu, il a cédé sa place à la mi-temps.

    Cristiano Ronaldo (3/10) :

    La FIFA n’aurait pas dû provoquer une telle levée de boucliers en levant sa suspension lors des qualifications pour qu’il puisse disputer les premiers matchs. Il est resté en marge de l’action pendant 99 % de la rencontre et a gâché les deux meilleures occasions du Portugal. Il en est désormais à dix matchs consécutifs sans marquer dans un grand tournoi.

    Pedro Neto (6/10) :

    Il a délivré une excellente passe décisive à Neves pour ouvrir le score, mais s’est montré inefficace par ailleurs. Il doit attaquer son défenseur plus souvent s’il veut conserver sa place de titulaire.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Francisco Conceição (7/10) :

    Entré en jeu à la mi-temps à la place de Silva, il a immédiatement imposé son dynamisme, offrant vitesse et finesse au jeu portugais et faisant valoir ses arguments pour une place de titulaire.

    Raphael Leão (5/10) :

    Entré à la place de Neto à la 71^e minute, il n’a pas réussi à s’imposer ni à apporter une vraie profondeur au jeu portugais.

    Nelson Semedo (5/10) :

    Entré à la place de Mendes pour les 20 dernières minutes, il n’a pas réussi à peser derrière la défense adverse.

    Goncalo Ramos (N/A) :

    Il a remplacé Vitinha à la 83^e minute.

    Roberto Martínez (3/10) :

    Son schéma tactique trop prévisible lui a explosé au visage, tout comme sa confiance aveugle en Ronaldo, dont les meilleurs jours sont désormais derrière lui. Il sera sous une pression immense si le Portugal ne se reprend pas face à l’Ouzbékistan lors de la deuxième journée.

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