Le Portugal a ouvert le score après seulement six minutes de jeu : Pedro Neto a délivré un centre millimétré sur la course de Neves, qui a ensuite placé une superbe tête dans le coin opposé, inscrivant ainsi son quatrième but en sélection. La RD Congo était sous le choc, mais au lieu d’enfoncer le clou, le Portugal a semblé baisser d’intensité et aborder la rencontre comme un match d’entraînement, se contentant de faire circuler le ballon sans but précis pendant de longues périodes.

Ils ne se créent que de rares demi-occasions, tandis que la RD Congo, tranchante en contres, profite des initiatives de Wissa pour bousculer l’arrière-garde portugaise. Les efforts congolais sont finalement récompensés dans le temps additionnel de la première période : laissé seul, le joueur de Newcastle coupe au premier poteau un centre précis d’Arthur Masuaku.

En début de seconde période, le Portugal a cru reprendre l’avantage, mais la reprise acrobatique de João Cancelo a été logiquement refusée pour hors-jeu. Dans la foulée, Cédric Bakambu a frappé le poteau pour la RD Congo après avoir résisté à Bruno Fernandes, provoquant un nouveau frisson chez les hommes de Roberto Martínez.

Le remplaçant Francisco Conceição s’est alors révélé le plus inspiré : il a débordé jusqu’à la ligne de touche et servi Ronaldo à deux reprises, mais l’attaquant de 41 ans a manqué ses occasions. Le Portugal a continué de pousser jusqu’au coup de sifflet final sans trouver la faille, tandis que la RD Congo décrochait un point mérité pour son premier match de Coupe du monde depuis 1974.

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