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Goncalo RamosGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs portugais face à la Croatie : Cristiano Ronaldo inscrit enfin son premier but en phase à élimination directe de la Coupe du monde, mais c’est le super-sub Gonçalo Ramos qui vole la vedette et ouvre la voie à un duel contre l’Espagne

Player ratings
C. Ronaldo
G. Ramos
Portugal
Croatie
FEATURES
Portugal vs Croatie
Coupe du monde

Gonçalo Ramos a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, offrant au Portugal un succès 2-1 face à la Croatie et une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les vice-champions du monde avaient ouvert le score, mais les hommes de Roberto Martínez ont renversé la vapeur. Cristiano Ronaldo a égalisé sur penalty avant d’être remplacé par Ramos, auteur de l’action décisive.

La première période a été animée, mais peu aboutie. Cristiano Ronaldo s’est contenté de quelques demi-occasions, tandis que João Cancelo adressait des centres dangereux depuis son couloir gauche. Aucune des deux équipes n’a toutefois été réellement menaçante.

Puis, la rencontre s’est emballée. La Croatie, sentant sa chance, a accentué ses contres. Les occasions se sont alors enchaînées à un rythme soutenu. Diogo Costa a d’abord repoussé la première tentative de Mateo Kovacic. Mais il n’a rien pu faire face à celle d’Ivan Perišić deux minutes plus tard : le vétéran arrière latéral a décoché une frappe puissante qui a donné l’avantage 1-0 à la Croatie.

Le score aurait même pu être de 2-0, Kovacic voyant deux de ses tentatives brillamment repoussées par Costa. Puis le Portugal est revenu dans la partie. Ronaldo a égalisé sur penalty après que Renato Veiga eut été fauché dans la surface. Les Portugais ont continué à presser au fur et à mesure que le match avançait. Ramos, entré en jeu à la place de Ronaldo, a alors fait la différence : Leao, jusqu’alors auteur de centres trop longs, a enfin adressé un ballon parfait vers le second poteau. L’attaquant s’est intercalé entre deux défenseurs et a marqué de la tête, laissant le gardien sans réaction.

Puis vint le rebondissement. La Croatie a cru égaliser dans les dernières secondes du temps additionnel, mais une longue consultation de la VAR a déterminé que Mario Pašalić était hors-jeu lorsqu’il a servi Josko Gvardiol pour le but.

Sur une note douce-amère, cet épisode a eu des répercussions. Luka Modric, désormais âgé de 40 ans mais toujours aussi classe, a probablement disputé son dernier match de Coupe du monde. C’était une façon sans heurts de mettre un terme à cette aventure.

Physiquement éprouvant, le match a finalement récompensé la meilleure équipe.

GOAL note les joueurs portugais au Toronto Stadium...

  • Nuno MendesGetty

    Gardien de but et défense

    Diogo Costa (7/10) :

    Il a réalisé un arrêt décisif en début de seconde mi-temps. Il n'a rien pu faire sur le but. Il a encore réalisé quelques arrêts décisifs.

    João Cancelo (6/10) :

    Il aurait pu serrer davantage Perisic sur le but encaissé.

    Rúben Dias (5/10) :

    A connu un match difficile. A reçu un carton jaune dès le début et a semblé assez fragile en défense.

    Renato Veiga (7/10) :

    A réalisé plusieurs dégagements in extremis et des têtes décisives. Il a sauvé Dias à plusieurs reprises.

    Nuno Mendes (7/10) :

    Il a créé trois occasions, a bien tenu son côté et a permis à son équipe de faire circuler le ballon.

    • Publicité
  • Bruno FernandesGetty

    Milieu de terrain

    João Neves (7/10) :

    Prestation très active au milieu de terrain. Toujours prêt à presser, il a réalisé plusieurs tacles décisifs.

    Vitinha (6/10) :

    Une prestation un peu décevante, à vrai dire. Il a beaucoup touché le ballon, mais n’a jamais vraiment apporté de dynamisme offensif.

    Bruno Fernandes (4/10) :

    Son pire match du tournoi : aucune occasion créée et une implication quasi nulle.

  • Cristiano RonaldoGetty

    Attaque

    Rafa Leão (6/10) :

    Présent sur le côté gauche, il a fait preuve d’une grande énergie et n’a cessé de prendre de vitesse son vis-à-vis, mais son efficacité devant le but a été limitée.

    Cristiano Ronaldo (6/10) :

    Il n’a pas particulièrement bien joué, a inscrit un superbe but refusé pour hors-jeu, a transformé un penalty, puis a été remplacé. Un match vraiment étrange.

    Pedro Neto (5/10) :

    Beaucoup d’activité mais peu de justesse technique ; remplacé après une heure sans impact.

  • Roberto Martinez Getty

    Remplaçants et entraîneur

    Nelson Semedo (6/10) :

    Une prestation correcte au poste d'arrière droit après son entrée en jeu. Il n'a pas eu beaucoup de travail.

    Bernardo Silva (6/10) :

    Peu en possession du ballon, mais il a tenu en échec le milieu de terrain croate grâce à ses nombreux déplacements.

    Francesco Conceição (5/10) :

    Peu d’impact en sortie de banc.

    Gonçalo Ramos (10/10) :

    Le héros du match. Il a remplacé la légende sur le terrain et a inscrit le but de la victoire d'une tête.

    Ruben Neves (N/A) :

    Pas eu le temps de faire la différence.

    Roberto Martínez (7/10) :

    Il a pris la décision courageuse de remplacer Ronaldo, et cela a porté ses fruits. L'équipe s'est qualifiée d'une manière ou d'une autre pour les huitièmes de finale.