La première période a été animée, mais peu aboutie. Cristiano Ronaldo s’est contenté de quelques demi-occasions, tandis que João Cancelo adressait des centres dangereux depuis son couloir gauche. Aucune des deux équipes n’a toutefois été réellement menaçante.

Puis, la rencontre s’est emballée. La Croatie, sentant sa chance, a accentué ses contres. Les occasions se sont alors enchaînées à un rythme soutenu. Diogo Costa a d’abord repoussé la première tentative de Mateo Kovacic. Mais il n’a rien pu faire face à celle d’Ivan Perišić deux minutes plus tard : le vétéran arrière latéral a décoché une frappe puissante qui a donné l’avantage 1-0 à la Croatie.

Le score aurait même pu être de 2-0, Kovacic voyant deux de ses tentatives brillamment repoussées par Costa. Puis le Portugal est revenu dans la partie. Ronaldo a égalisé sur penalty après que Renato Veiga eut été fauché dans la surface. Les Portugais ont continué à presser au fur et à mesure que le match avançait. Ramos, entré en jeu à la place de Ronaldo, a alors fait la différence : Leao, jusqu’alors auteur de centres trop longs, a enfin adressé un ballon parfait vers le second poteau. L’attaquant s’est intercalé entre deux défenseurs et a marqué de la tête, laissant le gardien sans réaction.

Puis vint le rebondissement. La Croatie a cru égaliser dans les dernières secondes du temps additionnel, mais une longue consultation de la VAR a déterminé que Mario Pašalić était hors-jeu lorsqu’il a servi Josko Gvardiol pour le but.

Sur une note douce-amère, cet épisode a eu des répercussions. Luka Modric, désormais âgé de 40 ans mais toujours aussi classe, a probablement disputé son dernier match de Coupe du monde. C’était une façon sans heurts de mettre un terme à cette aventure.

Physiquement éprouvant, le match a finalement récompensé la meilleure équipe.

GOAL note les joueurs portugais au Toronto Stadium...