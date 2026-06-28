Selon les observateurs, le billet le moins cher pour assister à la rencontre au Miami Stadium s’échangeait autour de 2 600 dollars sur le marché secondaire, ce qui fait de cette affiche l’une des plus onéreuses de la phase de groupes. Les supporters portugais pourraient légitimement réclamer un remboursement.

Malgré la présence de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto et autres, la Seleção n’a jamais vraiment réussi à se montrer dangereuse en attaque et a ainsi laissé la Colombie s’emparer de ses maigres espoirs de remporter le groupe K. À vrai dire, c’était un match que le Portugal aurait facilement pu perdre.

La première période a été assez équilibrée, même si la Colombie a dominé la possession (55 % contre 45 %). À la 39e minute, Fernandes a créé la meilleure occasion portugaise de la première période, en décochant un tir à bout portant repoussé par Camilo Vargas. Dès le retour des vestiaires, une perte de balle colombienne a offert une situation de deux contre un à João Félix et Ronaldo face à Jhon Lucumí, mais le hors-jeu a été signalé pour le quintuple Ballon d’Or, privant le Portugal d’une possible ouverture du score.

Dès lors, la rencontre s’est transformée en un monologue colombien, porté par un public bruyant. Les Cafeteros ont cadré 11 tirs après la pause, dont trois cadrés, et ont failli ouvrir le score lorsque James Rodríguez a décoché une frappe lointaine vers un but vide, mais le ballon a ricoché sur un défenseur portugais.

Dans le temps additionnel, Davinson Sánchez semblait avoir offert la victoire à la Colombie d’une tête qui trompait Diogo Costa, auteur d’un match solide avec six arrêts. Le défenseur s’est précipité vers les tribunes pour célébrer avec les supporters colombiens, mais l’arbitre a signalé un hors-jeu. Après intervention de la VAR, le but a été refusé pour une marge infime.

Au final, Roberto Martínez et ses hommes quittent le sud de la Floride avec un point et la deuxième place du groupe. Mais le sélectionneur portugais aura fort à faire pour répondre aux questions posées par cette prestation, marquée par un manque d’efficacité offensive, des défaillances défensives et une échappée belle.