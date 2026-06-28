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Notes des joueurs portugais face à la Colombie : peu inspirés, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont eu de la chance de quitter Miami avec un match nul après une avalanche de tirs colombiens en seconde période

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FEATURES
Colombie vs Portugal
Colombie
Portugal
Coupe du monde
C. Ronaldo
J. Rodriguez

Le Portugal a involontairement aidé la Colombie à marquer l’histoire, mais pas de la façon espérée par les deux sélections. Lors de l’un des matchs les plus onéreux de la phase de groupes, disputé dans la fournaise du Miami Stadium, les « Cafeteros » ont signé le premier 0-0 de leur centenaire en Coupe du monde — et le Portugal assume une large part de responsabilité après avoir gâché plusieurs occasions franches face à son adversaire sud-américain.

Selon les observateurs, le billet le moins cher pour assister à la rencontre au Miami Stadium s’échangeait autour de 2 600 dollars sur le marché secondaire, ce qui fait de cette affiche l’une des plus onéreuses de la phase de groupes. Les supporters portugais pourraient légitimement réclamer un remboursement.

Malgré la présence de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto et autres, la Seleção n’a jamais vraiment réussi à se montrer dangereuse en attaque et a ainsi laissé la Colombie s’emparer de ses maigres espoirs de remporter le groupe K. À vrai dire, c’était un match que le Portugal aurait facilement pu perdre.

La première période a été assez équilibrée, même si la Colombie a dominé la possession (55 % contre 45 %). À la 39e minute, Fernandes a créé la meilleure occasion portugaise de la première période, en décochant un tir à bout portant repoussé par Camilo Vargas. Dès le retour des vestiaires, une perte de balle colombienne a offert une situation de deux contre un à João Félix et Ronaldo face à Jhon Lucumí, mais le hors-jeu a été signalé pour le quintuple Ballon d’Or, privant le Portugal d’une possible ouverture du score.

Dès lors, la rencontre s’est transformée en un monologue colombien, porté par un public bruyant. Les Cafeteros ont cadré 11 tirs après la pause, dont trois cadrés, et ont failli ouvrir le score lorsque James Rodríguez a décoché une frappe lointaine vers un but vide, mais le ballon a ricoché sur un défenseur portugais.

Dans le temps additionnel, Davinson Sánchez semblait avoir offert la victoire à la Colombie d’une tête qui trompait Diogo Costa, auteur d’un match solide avec six arrêts. Le défenseur s’est précipité vers les tribunes pour célébrer avec les supporters colombiens, mais l’arbitre a signalé un hors-jeu. Après intervention de la VAR, le but a été refusé pour une marge infime.

Au final, Roberto Martínez et ses hommes quittent le sud de la Floride avec un point et la deuxième place du groupe. Mais le sélectionneur portugais aura fort à faire pour répondre aux questions posées par cette prestation, marquée par un manque d’efficacité offensive, des défaillances défensives et une échappée belle.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Diogo Costa (9/10) :

    Sans conteste l'homme du match, auteur d'arrêts décisifs les uns après les autres. Sans ce gardien de 26 ans, le Portugal aurait perdu et aurait pu se retrouver à égalité de points avec la RD Congo dans le groupe K.

    João Cancelo (6/10) :

    Une prestation globalement moyenne avant d’être étonnamment remplacé à la mi-temps. Il a été omniprésent sur le côté droit du terrain, précis dans ses passes, mais pas très incisif.

    Rúben Dias (7/10) :

    Il a souvent manqué de réactivité, mais s'est rattrapé en 90e minute par un tacle de la tête décisif face à une occasion à bout portant de Luis Suárez.

    Renato Veiga (8/10) :

    Excellent tout au long de la rencontre, il a grandement contribué à contenir une attaque colombienne très offensive.

    Nuno Mendes (7/10) :

    Plus efficace en attaque, avec six passes dans le dernier tiers, il a également réussi quatre récupérations de balle.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    Milieu de terrain

    Ruben Neves (6/10) :

    Titularisé de manière surprenante à la place de João Neves, il a été rapidement remplacé par Roberto Martínez en seconde période. Très présent sur le terrain, il a multiplié les touches de balle mais ses passes ont manqué de justesse, sans parvenir à alimenter Fernandes ni Ronaldo.

    Vitinha (8/10) :

    Impressionnant dans ses passes, avec 54 passes réussies sur 54 tentées, l’un des meilleurs bilans de la rencontre. Il a créé une occasion franche et a parcouru chaque brin d’herbe du terrain.

    Bruno Fernandes (6/10) :

    Discret pendant près de 70 minutes, il s’est mis en évidence lors des 20 dernières. Précis dans ses passes, dont cinq longues réussies sur cinq, il a néanmoins peiné dans le dernier tiers. Il a manqué une occasion en or et aurait pu inscrire deux buts en première période. Des regrets qui s’effacent quelque peu grâce à son aide défensive en fin de match.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    João Félix (6/10) :

    Il a créé la plus grosse occasion du match, mais Ronaldo a mal jugé son timing et a été signalé hors-jeu. Auteur de trois interventions défensives, Félix a montré son engagement, mais sa vitesse limitée réduit son impact sur l’aile.

    Pedro Neto (6/10) :

    Il a connu le problème inverse de Félix : doté d’une bonne vitesse, Neto n’a toutefois pas su se montrer direct lorsqu’il recevait le ballon.

    Cristiano Ronaldo (5/10) :

    À son apogée, il aurait probablement dominé la rencontre, la défense compacte de la Colombie lui offrant des espaces à exploiter. Mais à 41 ans, il n’a plus les jambes d’autrefois. Son impact dans la construction du jeu offensif a donc été limité. Plus grave encore, il s’est créé trois ou quatre occasions, dont deux auraient dû finir au fond des filets. Ce n’était pas sa soirée.

  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Diogo Dalot (7/10) :

    A livré 45 minutes de jeu solide tant en défense qu'en attaque.

    João Neves (5/10) :

    Martínez a été critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir écarté le joueur du PSG du onze de départ, mais il avait peut-être raison. Il a beaucoup couru, mais n’a pas vraiment pesé sur le match.

    Samu (6/10) :

    Entré en jeu pour apporter de la fraîcheur, il n’a pas déçu.

    Rafael Leão (7/10) :

    L’attaquant de l’AC Milan a peut-être donné des idées à Martinez pour son onze de départ après seulement 20 minutes sur le terrain. Il a réussi le plus grand nombre de dribbles de la rencontre (trois) et s’est montré incisif à chaque prise de balle.

    Matheus Nunes (NC) :

    Il est entré en jeu à la 90^e minute.

    Roberto Martínez (5/10) :

    Il a aligné un onze de départ surprenant et, à l’exception d’un match, n’a toujours pas trouvé la meilleure façon d’intégrer sa star, Ronaldo. L’attaque portugaise manque actuellement de direction, et c’est au sélectionneur de mieux organiser son équipe pour tirer le meilleur parti de son effectif. Il lui faut s’inspirer du modèle argentin mis en place par Lionel Scaloni.

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