Selon les observateurs, le billet le moins cher pour le Miami Stadium aurait atteint environ 2 600 dollars sur le marché de la revente, ce qui fait de cette rencontre l’une des plus onéreuses de la phase de groupes. Les supporters portugais pourraient légitimement réclamer un remboursement.

Malgré la présence de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto et autres, la Seleção n’a jamais vraiment réussi à se montrer dangereuse en attaque et a ainsi laissé la Colombie s’emparer de ses maigres espoirs de remporter le groupe K. À vrai dire, c’était un match que le Portugal aurait facilement pu perdre.

La première période a été assez équilibrée, même si la Colombie a dominé la possession (55 % contre 45 %). À la 39e minute, Fernandes a créé la meilleure occasion portugaise de la mi-temps, en décochant un tir à bout portant repoussé par Camilo Vargas. Dès le retour des vestiaires, une perte de balle colombienne offre au Portugal une situation de deux contre un, avec João Félix et Ronaldo face à Jhon Lucumí, mais Vargas veille. Ronaldo, pourtant, manque son timing et est signalé hors-jeu.

Dès lors, la rencontre s’est débridée en faveur de la Colombie, portée par un public nombreux. Les Cafeteros ont cadré 11 tirs en seconde période, dont trois au but, et ont failli ouvrir le score lorsque James Rodríguez a décoché une frappe lointaine vers une cage vide, mais le ballon a ricoché sur un défenseur portugais.

Dans le temps additionnel, Davinson Sánchez semblait offrir la victoire à la Colombie d’une tête qui trompait Diogo Costa, auteur de six arrêts. Le défenseur s’élança vers les tribunes pour célébrer avec les supporters colombiens, mais l’arbitre signala un hors-jeu. Après intervention de la VAR, le but fut refusé pour une marge infinitésimale.

Au final, Roberto Martínez et ses hommes quittent le sud de la Floride avec un point et la deuxième place du groupe. Mais le sélectionneur portugais aura fort à faire pour répondre aux nombreuses questions soulevées par une prestation marquée par un manque d’efficacité offensive, des défaillances défensives et une échappée belle.