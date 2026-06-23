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Cristiano Ronaldo Portugal HICGetty Images
Tom Maston

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Notes des joueurs portugais face à l’Ouzbékistan : Cristiano Ronaldo est de retour en grande forme ! La superstar, au sommet de son art, entre dans l’histoire de la Coupe du monde, tandis que Nuno Mendes et Bruno Fernandes brillent lors de cette victoire écrasante

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Coupe du monde
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Portugal vs Ouzbékistan

Cristiano Ronaldo et le Portugal ont répondu avec brio à leurs détracteurs en s'imposant 5-0 face à l'Ouzbékistan, remportant ainsi leur première victoire dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Ronaldo a inscrit un doublé et devient ainsi le meilleur buteur de son pays en phases finales. Un superbe coup franc de Nuno Mendes, un csc d’Abdukodir Khusanov en seconde période et un dernier mot de Rafael Leão ont permis à l’équipe de Roberto Martínez de rebondir après son match nul inaugural face à la RD Congo.

Il n’a fallu que six minutes à Cristiano Ronaldo pour ouvrir le score d’une demi-volée puissante au premier poteau, sur un centre de João Cancelo, et ainsi devenir le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six Coupes du monde différentes. Après ce coup d’envoi parfait, le capitaine portugais a ensuite feint un coup franc à 20 yards, laissant le soin à Mendes d’enrouler une frappe rasante dans la lucarne.

L’Ouzbékistan a cru réduire l’écart lorsque Azizjon Ganiev a battu Diogo Costa d’une superbe frappe lointaine, mais la VAR est intervenue pour annuler le but en raison d’une faute sur Cancelo lors de l’action. Ronaldo a ensuite scellé la victoire en reprenant une passe en profondeur de Bruno Fernandes et en glissant le ballon au-delà d’Abduvohid Nematov.

Un dégagement sur la ligne de Khusanov a empêché le triplé de Ronaldo dans le temps additionnel de la première période, mais le défenseur de Manchester City n’a rien pu faire lorsque, juste avant l’heure de jeu, un corner rasant de Fernandes a rebondi sur lui avant de finir dans ses propres filets, offrant ainsi le quatrième but du Portugal.

Nematov a ensuite repoussé deux nouvelles tentatives du quintuple Ballon d’Or, avant que Leao ne clôture le score d’une frappe puissante dans la lucarne.

GOAL note les joueurs portugais à Houston...

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Diogo Costa (6/10) :

    Il a réalisé plusieurs arrêts sans difficulté et a globalement bien maîtrisé les situations dans sa surface.

    João Cancelo (8/10) :

    Une superbe percée sur le côté droit a permis à Ronaldo d’ouvrir le score, et il est resté menaçant tout au long de la rencontre. Il a toutefois eu de la chance de ne pas être sanctionné après avoir trop gardé le ballon avant le but refusé, mais il a sinon été excellent avant de céder sa place en seconde période.

    Rúben Dias (6/10) :

    De retour dans le onze de départ, il n’a pas eu grand-chose à craindre de l’attaque ouzbèke.

    Raphael Veiga (6/10) :

    Serein avec et sans ballon, même s’il a écopé d’un carton jaune en seconde période.

    Nuno Mendes (8/10) :

    L’entrée en jeu de Félix lui a permis d’occuper le couloir et de délivrer un centre dangereux dès les premières minutes pour Ronaldo. Son coup franc splendide a fait 2-0, et il s’est également distingué par plusieurs interventions défensives de grande classe.

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    Milieu de terrain

    João Neves (6/10) :

    Il a commis quelques passes imprécises, mais s'est sinon bien battu au milieu de terrain pour permettre au Portugal de rester à l'offensive.

    Vitinha (7/10) :

    Une excellence discrète, comme à son habitude. Il a permis au Portugal de bien faire circuler le ballon au milieu de terrain tout en aidant à protéger la défense lorsque cela était nécessaire.

    Bruno Fernandes (8/10) :

    Après quelques choix hasardeux en début de rencontre, il a offert le deuxième but à Ronaldo grâce à une percée solitaire suivie d’une passe décisive. Ses coups de pied arrêtés, particulièrement inspirés, ont semé la zizanie dans la défense adverse, comme sur le but contre son camp de Khusanov.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Pedro Neto (7/10) :

    Il a exploité sa vivacité pour se démarquer des défenseurs et provoquer des fautes, notamment celle qui a conduit au coup franc transformé en deuxième but. Remplacé à la mi-temps.

    Cristiano Ronaldo (9/10) :

    Il a ouvert son compteur avec deux finitions magistrales pour lancer idéalement le tournoi, avant de feinter intelligemment pour obtenir le coup franc converti par Mendes. Il a ensuite manqué de chance pour le hat-trick, Khusanov puis Nematov repoussant ses deux tentatives, mais il a globalement retrouvé son niveau habituel.

    João Félix (7/10) :

    Aligné à plusieurs reprises dans des positions menaçantes sur l’aile gauche, il a participé à la création des occasions portugaises. Son tir a toutefois manqué de justesse.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Nelson Semedo (6/10) :

    Il a réalisé quelques percées dangereuses après son entrée en jeu à la mi-temps.

    Francisco Conceição (5/10) :

    A eu du mal à peser sur le match après avoir remplacé Neto en deuxième mi-temps.

    Francisco Trincão (5/10) :

    Il est resté en retrait après avoir remplacé Félix.

    Bernardo Silva (6/10) :

    Entrée solide de 15 minutes au milieu de terrain en remplacement de Neves.

    Rafael Leão (6/10) :

    Après quelques contrôles imprécis immédiatement après son entrée en jeu, l’attaquant de l’AC Milan a retrouvé son instinct de buteur pour marquer le cinquième but d’une frappe puissante.

    Roberto Martínez (8/10) :

    Sa décision d’aligner Félix a apporté davantage d’équilibre à son équipe, et la confiance accordée à Ronaldo a été récompensée par son capitaine. Il a ensuite pu faire souffler ses cadres, la victoire étant déjà assurée à la mi-temps.

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