Il n’a fallu que six minutes à Cristiano Ronaldo pour ouvrir le score d’une demi-volée puissante au premier poteau, sur un centre de João Cancelo, et ainsi devenir le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six Coupes du monde différentes. Après ce coup d’envoi parfait, le capitaine portugais a ensuite feint un coup franc à 20 yards, laissant le soin à Mendes d’enrouler une frappe rasante dans la lucarne.

L’Ouzbékistan a cru réduire l’écart lorsque Azizjon Ganiev a battu Diogo Costa d’une superbe frappe lointaine, mais la VAR est intervenue pour annuler le but en raison d’une faute sur Cancelo lors de l’action. Ronaldo a ensuite scellé la victoire en reprenant une passe en profondeur de Bruno Fernandes et en glissant le ballon au-delà d’Abduvohid Nematov.

Un dégagement sur la ligne de Khusanov a empêché le triplé de Ronaldo dans le temps additionnel de la première période, mais le défenseur de Manchester City n’a rien pu faire lorsque, juste avant l’heure de jeu, un corner rasant de Fernandes a rebondi sur lui avant de finir dans ses propres filets, offrant ainsi le quatrième but du Portugal.

Nematov a ensuite repoussé deux nouvelles tentatives du quintuple Ballon d’Or, avant que Leao ne clôture le score d’une frappe puissante dans la lucarne.

GOAL note les joueurs portugais à Houston...