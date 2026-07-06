La première période de ce derby ibérique a été très équilibrée. Dès la 7^e minute, João Cancelo a expédié une frappe puissante au-dessus des buts, puis, dans la foulée, Mikel Oyarzabal s’est présenté seul face au gardien mais a croisé trop son tir.

Alors que le match restait ouvert, Cristiano Ronaldo contraignit Unai Simon à une intervention sans trop de difficultés depuis l’angle, puis le gardien portugais Diogo Costa se distingua en repoussant deux tentatives enroulées, d’abord celle de Lamine Yamal, puis celle d’Alex Baena.

Le Portugal a ensuite pris l’ascendant en fin de période : une tête de João Félix au second poteau a créé la panique dans la surface ibérique, avant que la déviation acrobatique de Ronaldo ne manque de puissance pour surprendre Unai Simon. Juste avant la mi-temps, la Seleção a connu son temps fort lorsque la frappe puissante de Nuno Mendes a été déviée sur la barre transversale.

La seconde période s’est avérée globalement terne, malgré un coup franc de Yamal repoussé par Costa et une tentative de Fernandes logée dans le petit filet.

À la 91^e minute, le remplaçant espagnol Mikel Merino, lancé par une passe astucieuse de Ferran Torres, a décoché une frappe rasante parfaite qui a trompé le gardien, scellant ainsi la victoire et éliminant le Portugal et Ronaldo. Le remplaçant Bernardo Silva a failli égaliser in extremis dans la dernière minute du temps additionnel, mais son coup de tête a atterri sur le haut du filet.

GOAL note les joueurs portugais à Dallas...