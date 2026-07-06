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Portugal GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Notes des joueurs portugais face à l’Espagne : C’est fini pour Cristiano Ronaldo ! La carrière de CR7 en Coupe du monde s’achève sur une amère déception, tandis que Bruno Fernandes fait à nouveau défaut

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Portugal vs Espagne

La parcours de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde s'est achevé sur une note amère et décevante, le Portugal s'étant incliné 1-0 face à son voisin espagnol lundi, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Le légendaire attaquant est resté en retrait jusqu'à ce que le but de Mikel Merino, inscrit dans le temps additionnel, scelle l'issue d'un match décevant entre ces deux grandes puissances, disputé à Dallas.

La première période de ce derby ibérique a été très équilibrée. Dès la 7^e minute, João Cancelo a expédié une frappe puissante au-dessus des buts, puis Mikel Oyarzabal s’est présenté seul face au gardien mais a croisé trop son tir.

Dans un match où les deux équipes se rendaient coup pour coup, Cristiano Ronaldo contraignait ensuite Unai Simon à une parade relativement aisée depuis l’angle, tandis que Diogo Costa répondait présent en repoussant deux tentatives enroulées de Lamine Yamal puis d’Alex Baena.

Le Portugal a ensuite pris l’ascendant en fin de période : une tête de João Félix au second poteau a créé l’embardée dans la surface espagnole, mais la déviation improvisée de Ronaldo n’a pas eu la puissance nécessaire pour surprendre Unai Simon. Juste avant la mi-temps, la Seleção a connu son temps fort lorsque la frappe puissante de Nuno Mendes a été déviée sur la barre transversale.

La seconde période s’est avérée globalement terne, malgré un coup franc de Yamal repoussé par Costa et une tentative de Fernandes logée dans le petit filet.

À la 91^e minute, le remplaçant espagnol Mikel Merino, lancé par une passe astucieuse de Ferran Torres, a décoché une frappe rasante parfaite qui a trompé le gardien, hors de position, pour sceller la victoire et éliminer le Portugal et Ronaldo. Le remplaçant Bernardo Silva a failli égaliser de manière inattendue dans la dernière minute du temps additionnel, mais son coup de tête a atterri sur le haut du filet.

GOAL note les joueurs portugais à Dallas...

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Diogo Costa (7/10) :

    Il a réalisé un beau double arrêt en première mi-temps, plongeant d'un côté puis de l'autre. Il n'a rien pu faire sur le but.

    João Cancelo (5/10) :

    Il s’est projeté vers l’avant comme à son habitude et a vu une frappe hasardeuse passer de justesse au-dessus. Il a eu de la chance d’échapper à un carton jaune en première mi-temps. Il a été remplacé à 20 minutes de la fin.

    Rúben Dias (6/10) :

    Sa tête a parfois fait office d’aimant, lui permettant d’effectuer plusieurs dégagements aériens. Il a réalisé un gros blocage pour contrer Dani Olmo, mais s’est fait surprendre par une passe de Torres.

    Renato Veiga (7/10) :

    Il a réalisé une intervention décisive pour intercepter une passe destinée à Yamal et a défendu avec vigilance.

    Nuno Mendes (7/10) :

    Il a délivré de superbes passes en profondeur et a largement neutralisé Yamal. Il est passé tout près de marquer lorsque son tir a été dévié sur la barre, mais a dû quitter le terrain sur blessure peu après la reprise.

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Milieu de terrain

    João Neves (6/10) :

    Rien d'exceptionnel, mais il s'est investi dans le travail défensif et s'est battu avec acharnement.

    Vitinha (5/10) :

    Il n’a pas réussi à orchestrer le jeu comme il le fait en club et n’a rien créé de notable avant de sortir.

    Bruno Fernandes (5/10) :

    Encore un match où il n’a pas vraiment réussi à s’imposer, malgré un travail acharné.

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Attaque

    Pedro Neto (5/10) :

    Quelques percées prometteuses et rapides vers l'avant, mais il lui a cruellement manqué de finition.

    Cristiano Ronaldo (5/10) :

    Il a cadré une frappe puissante repoussée par le gardien, mais a globalement vécu de miettes et affiché une frustration palpable. Sans doute la fin de son parcours en Coupe du monde.

    João Félix (6/10) :

    Souvent le plus brillant des attaquants portugais grâce à de jolis gestes techniques, il s'est toutefois éteint peu à peu avant d'être remplacé.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Nelson Semedo (6/10) :

    Il a remplacé Mendes et a dû contenir Yamal ; il s'en est plutôt bien sorti.

    Diogo Dalot (5/10) :

    Il a gâché une belle occasion offensive à cause d'un mauvais contrôle.

    Rafael Leão (6/10) :

    A su tirer parti de sa vitesse lors de quelques percées.

    Francisco Conceição (N/A) :

    N’a pas réussi à entrer dans le match.

    Bernardo Silva (N/A) :

    A rapidement écopé d'un carton jaune pour une faute inutile en fin de match. Il a failli égaliser dans les dernières secondes.

    Roberto Martínez (3/10) :

    Une fin de campagne décevante pour un Mondial jamais lancé, et une nouvelle prestation illustrant la nécessité de repenser l’attaque. Selon certaines informations, il serait sur le point de démissionner, laissant derrière lui un héritage pour le moins étrange.

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