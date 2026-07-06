Notes des joueurs portugais face à l’Espagne : C’est fini pour Cristiano Ronaldo ! La carrière de CR7 en Coupe du monde s’achève sur une amère déception, tandis que Bruno Fernandes fait à nouveau défaut

La première période de ce derby ibérique a été très équilibrée. Dès la 7^e minute, João Cancelo a expédié une frappe puissante au-dessus des buts, puis Mikel Oyarzabal s’est présenté seul face au gardien mais a croisé trop son tir.

Dans un match où les deux équipes se rendaient coup pour coup, Cristiano Ronaldo contraignait ensuite Unai Simon à une parade relativement aisée depuis l’angle, tandis que Diogo Costa répondait présent en repoussant deux tentatives enroulées de Lamine Yamal puis d’Alex Baena.

Le Portugal a ensuite pris l’ascendant en fin de période : une tête de João Félix au second poteau a créé l’embardée dans la surface espagnole, mais la déviation improvisée de Ronaldo n’a pas eu la puissance nécessaire pour surprendre Unai Simon. Juste avant la mi-temps, la Seleção a connu son temps fort lorsque la frappe puissante de Nuno Mendes a été déviée sur la barre transversale.

La seconde période s’est avérée globalement terne, malgré un coup franc de Yamal repoussé par Costa et une tentative de Fernandes logée dans le petit filet.

À la 91^e minute, le remplaçant espagnol Mikel Merino, lancé par une passe astucieuse de Ferran Torres, a décoché une frappe rasante parfaite qui a trompé le gardien, hors de position, pour sceller la victoire et éliminer le Portugal et Ronaldo. Le remplaçant Bernardo Silva a failli égaliser de manière inattendue dans la dernière minute du temps additionnel, mais son coup de tête a atterri sur le haut du filet.

GOAL note les joueurs portugais à Dallas...