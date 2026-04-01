Notes des joueurs portugais face à l'équipe nationale américaine : Bruno Fernandes mène le jeu tandis que João Félix impressionne en l'absence de Cristiano Ronaldo

Le Portugal a bien résisté à la pression exercée par les États-Unis en début de match, grâce à une défense remaniée qui a su contenir les incursions de Christian Pulisic et Malik Tillman.

Les Portugais ont également été à l'origine des contre-attaques. Fernandes a brillé dans son rôle de numéro 10 et a mis Matt Freese à l'épreuve dès la 8e minute avec un tir en angle. C'est encore Fernandes qui a orchestré l'ouverture du score. Il s'est échappé dans le dos de la défense, mais Chris Richards lui a fermé l'angle de tir. Fernandes a réagi par une talonnade délicate vers Trincao, qui a conclu pour donner l'avantage 1-0.

Le deuxième but est survenu peu après la pause. Fernandes était là encore au cœur de l'action. Il a adressé un ballon flottant aux pieds de Felix, qui l'a contrôlé et a marqué d'une volée depuis l'entrée de la surface. Il a fallu défendre un peu alors que le temps s'écoulait, mais Martinez s'est montré plutôt satisfait de pouvoir tirer parti de ses remplaçants. À la 80e minute, même Sa a pu se reposer. Ce match n'a pas prouvé que la Seleção allait remporter la Coupe du monde. Mais c'était une belle performance face à un adversaire inférieur.

GOAL note les joueurs portugais au Mercedes-Benz Stadium...