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Bruno FernandesGetty
Thomas Hindle

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Notes des joueurs portugais face à l'équipe nationale américaine : Bruno Fernandes mène le jeu tandis que João Félix impressionne en l'absence de Cristiano Ronaldo

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J. Felix
B. Fernandes
FEATURES
Etats-Unis vs Portugal
Etats-Unis
Portugal
Matchs Amicaux

Bruno Fernandes a délivré deux passes décisives et João Félix a inscrit un but, permettant au Portugal de s'imposer 2-0 face à l'équipe nationale américaine. La Seleção a marqué un but avant la mi-temps et un autre après, faisant preuve de discipline tout au long de la rencontre pour s'imposer sans difficulté à Atlanta. Le sélectionneur Roberto Martinez aurait bien aimé pouvoir compter sur Cristiano Ronaldo, mais il peut se réjouir que son équipe ait su s'imposer même en l'absence de son joueur vedette.

Le Portugal a bien résisté à la pression exercée par les États-Unis en début de match, grâce à une défense remaniée qui a su contenir les incursions de Christian Pulisic et Malik Tillman. 

Les Portugais ont également été à l'origine des contre-attaques. Fernandes a brillé dans son rôle de numéro 10 et a mis Matt Freese à l'épreuve dès la 8e minute avec un tir en angle. C'est encore Fernandes qui a orchestré l'ouverture du score. Il s'est échappé dans le dos de la défense, mais Chris Richards lui a fermé l'angle de tir. Fernandes a réagi par une talonnade délicate vers Trincao, qui a conclu pour donner l'avantage 1-0.

Le deuxième but est survenu peu après la pause. Fernandes était là encore au cœur de l'action. Il a adressé un ballon flottant aux pieds de Felix, qui l'a contrôlé et a marqué d'une volée depuis l'entrée de la surface. Il a fallu défendre un peu alors que le temps s'écoulait, mais Martinez s'est montré plutôt satisfait de pouvoir tirer parti de ses remplaçants. À la 80e minute, même Sa a pu se reposer. Ce match n'a pas prouvé que la Seleção allait remporter la Coupe du monde. Mais c'était une belle performance face à un adversaire inférieur. 

GOAL note les joueurs portugais au Mercedes-Benz Stadium...

  • Goncalo InacioGetty

    Gardien de but et défense

    José Sa (7/10) :

    Il s'est montré vigilant et a réalisé quelques arrêts décisifs en première mi-temps. Il a été remplacé à la 80e minute après une prestation solide. 

    Diogo Dalot (6/10) :

    Une prestation soignée sur le côté droit. Il a suffisamment neutralisé Tillman et a bien tenu son côté. 

    Tomas Araujo (7/10) :

    Il a bien géré les incursions de Pulisic en première mi-temps et semblait le déstabiliser quelque peu. 

    Goncalo Inacio (6/10) :

    Une prestation prometteuse de la part d'un défenseur qui tente de faire ses preuves pour intégrer le onze de départ. 

    Joao Cancelo (7/10) :

    Impliqué dans la construction du jeu, mais a parfois été pris de vitesse par Tim Weah.

    • Publicité
  • VitinhaGetty

    Milieu de terrain

    Vitinha (7/10) :

    Il a orchestré le jeu depuis l'arrière et s'est bien projeté vers l'avant. Il a effectué plus de passes que n'importe quel autre joueur lorsqu'il était sur le terrain. 

    Samu (6/10) :

    Une prestation disciplinée au milieu de terrain avant d'être remplacé à la mi-temps. 

    Bruno Fernandes (8/10) :

    De loin le meilleur joueur sur le terrain. Il aurait pu marquer en début de match, a offert deux passes décisives et a tiré les ficelles du jeu. 

  • Trincao Getty

    Attaque

    Trincao (7/10) :

    Il a magnifiquement marqué son but, même s'il disposait d'un immense espace pour le faire.

    Goncalo Ramos (5/10) :

    Ce n'était pas son match le plus marquant. Toujours en mouvement, mais il n'a pas eu beaucoup d'occasions de marquer. 

    Pedro Neto (5/10) :

    Un peu spectateur, en réalité. On ne peut rien lui reprocher au niveau de l'engagement, mais son implication a été pour le moins limitée. 

  • Roberto Martinez Getty

    Remplaçants et entraîneur

    Antonio Silva (6/10) :

    Honnête en défense centrale, même s'il a été quelque peu malmené par une attaque américaine plus dynamique. 

    Matheus Nunes (6/10) :

    Il a bien fait circuler le ballon et s'est parfois aventuré vers l'avant. 

    Nuno Mendes (7/10) :

    Il a bien défendu, s'est faufilé dans le dernier tiers et a tout fait entre les deux. De la pure classe. 

    Francisco Conceicao (5/10) :

    Un seul dribble réussi en 45 minutes. 

    Ruben Neves (7/10) :

    Il a fait circuler le ballon. Il sera certainement titulaire cet été. 

    Joao Felix (8/10) :

    A marqué un superbe but et n'a pas eu grand-chose d'autre à faire. 

    Ricardo Horta (7/10) :

    A réussi 100 % de ses passes, mais n'a jamais eu d'occasion franche de but sur le côté gauche. 

    Paulinho (6/10) :

    A imposé son physique mais n'a pas apporté grand-chose d'autre. 

    Renato Veiga (N/A) :

    Pas eu le temps de faire la différence. 

    Ricardo Velho (N/A) :

    Entré en jeu avec peu de temps pour changer la donne

    Matheus Fernandes (N/A) :

    Entré en jeu à seulement cinq minutes de la fin. 

    Roberto Martinez (7/10) :

    Il a aligné environ la moitié de son onze de départ et a su tirer parti de tous ses remplacements. Ce n'était pas vraiment une performance exceptionnelle, mais tout le monde est resté en forme et il y a eu quelques beaux moments en attaque. 