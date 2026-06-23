Notes des joueurs norvégiens face au Sénégal : Erling Haaland a puni une défense trop tendre en inscrivant un doublé éclatant, propulsant les Vikings en huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998

Devant un stade New York/New Jersey comble, où les supporters norvégiens, bruyants, ramaient à l’unisson comme un drakkar pour encourager leur équipe, c’est le Sénégal qui a pris l’initiative dès le début. Martin Ødegaard a tiré un coup franc dangereux dans la surface, mais Édouard Mendy a réagi de manière brillante, effectuant un arrêt spectaculaire du pied pour priver la Norvège d’une occasion en or.

Les Lions de la Teranga avaient pourtant bien entamé la rencontre, mais les Scandinaves ont progressivement haussé le tempo, contraignant leurs adversaires à des approximations. Entré en jeu après la blessure de Julian Ryerson, Marcus Pedersen a exploité une passe en retrait hasardeuse de Kalidou Koulibaly et battu Mendy, pris à contre-pied, pour ouvrir le score juste avant la mi-temps (1-0, 43^e).

Après la pause, les Scandinaves ont enfoncé le clou face à la formation de Pape Thiaw. Bien servi en profondeur par Ødegaard, Haaland a doublé la marque d’une frappe croisée à la 47^e minute. Le Sénégal a alors réagi six minutes plus tard : profitant d’une talonnade astucieuse de Sadio Mané, Ismaila Sarr a pénétré la surface pour réduire le score (2-1).

La joie fut de courte durée, car le « Terminator » rôdait. Les Lions n’ont pas réussi à repousser le danger, et Haaland, imposant avec ses 1,93 m, a repris un centre à ras de terre pour redonner à la Norvège son avance de deux buts (3-1, 60^e).

L’ailier exploite une erreur défensive pour réduire le score à 3-2 dès la 2e minute des neuf minutes de temps additionnel. Ce but redonne un second souffle à une équipe sénégalaise déjà ébranlée par la controverse depuis le début de la Coupe du monde.

Selon Opta Sports, Haaland n’est que le sixième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer plusieurs buts lors de chacun de ses deux premiers matchs dans la compétition, rejoignant une liste qui comprend notamment Harry Kane en 2018 et Just Fontaine en 1958.

La Norvège, qui dispute sa première Coupe du monde depuis 1998, est désormais qualifiée pour les huitièmes de finale. Mais son parcours n’est pas encore assuré : à égalité de points avec la France, elle occupe la deuxième place du groupe I à la différence de buts. Les deux équipes s’affronteront vendredi pour la première place du groupe.