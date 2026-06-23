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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Notes des joueurs norvégiens face au Sénégal : Erling Haaland a puni une défense trop tendre en inscrivant un doublé éclatant, propulsant les Vikings en huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998

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FEATURES
Norvège vs Sénégal
Norvège
Sénégal
Coupe du monde
E. Haaland
Sadio Mané

Ce match, qui réunissait de nombreuses stars – dont Erling Haaland, Sadio Mané et Martin Ødegaard –, avait besoin d’une étincelle inattendue, et c’est Marcus Pedersen, l’arrière droit remplaçant de la Norvège, qui l’a apportée après 42 premières minutes tendues. Haaland a ensuite pris le relais, s’imposant à deux reprises face à une défense sénégalaise déconcertée pour sceller une victoire 3-1 et qualifier la Norvège pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1998.

Devant un stade New York/New Jersey comble, où les supporters norvégiens, bruyants, ramaient à l’unisson comme un drakkar pour encourager leur équipe, c’est le Sénégal qui a pris l’initiative dès le début. Martin Ødegaard a tiré un coup franc dangereux dans la surface, mais Édouard Mendy a réagi de manière brillante, effectuant un arrêt spectaculaire du pied pour priver la Norvège d’une occasion en or.

Les Lions de la Teranga avaient pourtant bien entamé la rencontre, mais les Scandinaves ont progressivement haussé le tempo, contraignant leurs adversaires à des approximations. Entré en jeu après la blessure de Julian Ryerson, Marcus Pedersen a exploité une passe en retrait hasardeuse de Kalidou Koulibaly et battu Mendy, pris à contre-pied, pour ouvrir le score juste avant la mi-temps (1-0, 43^e).

Après la pause, les Scandinaves ont enfoncé le clou face à la formation de Pape Thiaw. Bien servi en profondeur par Ødegaard, Haaland a doublé la marque d’une frappe croisée à la 47^e minute. Le Sénégal a alors réagi six minutes plus tard : profitant d’une talonnade astucieuse de Sadio Mané, Ismaila Sarr a pénétré la surface pour réduire le score (2-1).

La joie fut de courte durée, car le « Terminator » rôdait. Les Lions n’ont pas réussi à repousser le danger, et Haaland, imposant avec ses 1,93 m, a repris un centre à ras de terre pour redonner à la Norvège son avance de deux buts (3-1, 60^e).

L’ailier exploite une erreur défensive pour réduire le score à 3-2 dès la 2e minute des neuf minutes de temps additionnel. Ce but redonne un second souffle à une équipe sénégalaise déjà ébranlée par la controverse depuis le début de la Coupe du monde.

Selon Opta Sports, Haaland n’est que le sixième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer plusieurs buts lors de chacun de ses deux premiers matchs dans la compétition, rejoignant une liste qui comprend notamment Harry Kane en 2018 et Just Fontaine en 1958.

La Norvège, qui dispute sa première Coupe du monde depuis 1998, est désormais qualifiée pour les huitièmes de finale. Mais son parcours n’est pas encore assuré : à égalité de points avec la France, elle occupe la deuxième place du groupe I à la différence de buts. Les deux équipes s’affronteront vendredi pour la première place du groupe.

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    Gardien de but et défense

    Ørjan Nyland (5/10) :

    La Norvège a bien remporté le match, mais elle le doit davantage à ses attaquants qu’à son gardien, battu sur les deux tentatives sénégalaises.

    Julian Ryerson (non noté) :

    Entré en jeu, il n’a passé que douze minutes sur la pelouse avant de sortir sur blessure.

    Torbjørn Lysaker Heggem(7/10) :

    Le Sénégal a bien marqué deux fois, mais Heggem n’y était pour rien : il a réalisé quatre dégagements, deux tacles et un blocage.

    Kristoffer Ajer (8/10) :

    Tout comme son partenaire, il s’est montré très efficace pour contenir le Sénégal, en dépit des erreurs norvégiennes. Il a réalisé pas moins de douze interventions défensives et s’est même projeté à plusieurs reprises au milieu de terrain.

    David Møller Wolfe (6/10) :

    Wolfe a constitué le maillon faible de la défense norvégienne, Sadio Mané profitant de ses lacunes pour créer plusieurs occasions.

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    Milieu de terrain

    Fredrik Aursnes (6/10) :

    Soirée tranquille lors de ses 45 minutes de jeu, mais il s'est montré précis dans ses passes.

    Sander Berge (8/10) :

    Le héros méconnu de la Norvège ce soir. Sa carte thermique montre qu’il a couvert l’ensemble du terrain et réalisé pas moins de huit interventions défensives impressionnantes : tacles opportuns et interceptions décisives. Berge a été une véritable force lundi soir.

    Martin Ødegaard(8/10) :

    Il a délivré la passe décisive sur le deuxième but, celui de la victoire, et aurait pu faire encore davantage. Constamment menaçant sur les coups de pied arrêtés, ses déplacements ont créé des espaces pour ses coéquipiers.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Antonio Nusa (6/10) :

    Son potentiel s’est clairement manifesté : sa vitesse a constitué une menace constante pour le Sénégal. Toutefois, il a péché dans le dernier geste. Il n’a pas réussi à se faufiler au travers de la défense sénégalaise, mais a tout de même apporté son écot défensif.

    Erling Haaland (9/10) :

    LE MEILLEUR ATTAQUANT DU FOOTBALL. POINT BARRE. L’imposant avant-centre a terrorisé la défense sénégalaise par son pressing, provoquant plusieurs erreurs, dont deux ont été converties en buts. Après une entame de match discrète (deux touches en 20 minutes), Haaland s’est montré impitoyable.

    Alexander Sørloth (6/10) :

    Positionné sur l’aile, il a semblé peu impliqué, ce qui est en partie dû à son manque de familiarité avec ce poste. Il a certes participé au pressing et remporté quelques duels aériens, mais s’est révélé inefficace dans la zone de finition.

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Marcus Pederson (8/10) :

    Peu d’observateurs imaginaient, même dans leurs rêves les plus fous, que Pederson inscrirait le geste phare de la rencontre ; pourtant, c’est bien lui qui a donné un élan précoce à la Norvège.

    Patrick Berg (7/10) :

    Entré à la mi-temps, il a dynamisé l’attaque norvégienne au milieu de terrain, sans commettre la moindre erreur de passe. Il aurait obtenu une meilleure note s’il avait également contribué à la défense.

    Andreas Schjelderup (6/10) :

    Entré en jeu pour redonner de l’élan à la Norvège, il n’y est pas parvenu. Il a toutefois apporté un peu plus de vitesse après la sortie de Nusa.

    Leo Ostigard (non noté) :

    Peu en vue pour peser sur le jeu.

    Oscar Bobb (non noté) :

    Remplacé à six minutes de la fin, il n’a pas eu le temps d’influer sur la rencontre.

    Ståle Solbakken (7/10) :

    Il doit se satisfaire du parcours initial de la Norvège et de sa qualification pour les huitièmes de finale, une première depuis 1998. Reste toutefois des interrogations sur le niveau de son gardien titulaire et de ses arrières latéraux, surtout à la veille d’affronter la France.

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