Notes des joueurs norvégiens face au Sénégal : Erling Haaland a puni une défense trop tendre en inscrivant un doublé éclatant, et les Vikings ont surmonté une frayeur en fin de match pour atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998

Devant un stade New York/New Jersey comble, où les supporters norvégiens, bruyants, ramaient à l’unisson comme sur un drakkar pour encourager leur équipe, c’est le Sénégal qui a pris l’initiative dès le début. Martin Ødegaard a tiré un coup franc dangereux dans la surface, mais Édouard Mendy a réagi de manière brillante, effectuant un arrêt du pied pour priver la Norvège d’une occasion en or.

Les Lions de la Teranga avaient pourtant bien entamé la rencontre, mais les Scandinaves ont progressivement haussé le tempo, contraignant leurs adversaires à des erreurs. Entré en jeu après la blessure de Julian Ryerson, Marcus Pedersen a exploité une passe en retrait hasardeuse de Kalidou Koulibaly et battu Mendy, pris à contre-pied, pour ouvrir le score juste avant la mi-temps (1-0, 43^e).

Après la pause, les Scandinaves ont enfoncé le clou face à la formation de Pape Thiaw. Bien servi en profondeur par Ødegaard, Haaland a doublé la marque d’une frappe croisée à la 47^e minute. Le Sénégal a toutefois entretenu l’espoir six minutes plus tard : bien lancé en contre, Ismaila Sarr a repris une subtile talonnade de Sadio Mané pour battre Nyland (2-1).

La joie fut de courte durée, car le « Terminator » rôdait. Une nouvelle fois, le Sénégal ne parvint pas à repousser le danger dans sa surface, et Haaland en profita. L’imposant attaquant de 1,94 m reprit un centre à ras de terre et poussa le ballon au fond des filets à bout portant pour redonner à la Norvège son avance de deux buts. À partir de là, la Norvège semblait avoir pris le match en main, mais Sarr refusait de baisser les bras.

L’ailier exploite une erreur défensive et réduit le score à 3-2 dès la deuxième minute des neuf minutes de temps additionnel. Ce but redonne un dernier souffle à une équipe sénégalaise déjà ébranlée par la controverse depuis le début de la Coupe du monde.

D’après Opta Sports, Haaland est seulement le sixième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer plusieurs buts lors de chacun de ses deux premiers matchs dans la compétition, rejoignant ainsi une liste qui comprend notamment Harry Kane en 2018 et Just Fontaine en 1958.

Qualifiée pour les huitièmes de finale de sa première Coupe du monde depuis 1998, la Norvège compte le même nombre de points que la France mais occupe la deuxième place du groupe I à la différence de buts. Les deux nations s’affronteront vendredi pour le leadership de la poule.