Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Norway ratings GFXGOAL

Traduit par

Notes des joueurs norvégiens face au Sénégal : Erling Haaland a puni une défense trop tendre en inscrivant un doublé éclatant, et les Vikings ont surmonté une frayeur en fin de match pour atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998

Player ratings
FEATURES
Norvège vs Sénégal
Norvège
Sénégal
Coupe du monde
E. Haaland
Sadio Mané

Ce match, qui réunissait de nombreuses stars – dont Erling Haaland, Sadio Mané et Martin Ødegaard –, avait besoin d’une étincelle inattendue, et c’est Marcus Pedersen, l’arrière droit remplaçant de la Norvège, qui l’a apportée après 42 minutes d’une grande tension. Haaland a ensuite pris le relais, s’imposant à deux reprises face à une défense sénégalaise déconcertée pour sceller une victoire 3-2 et qualifier la Norvège pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1998.

Devant un stade New York/New Jersey comble, où les supporters norvégiens, bruyants, ramaient à l’unisson comme sur un drakkar pour encourager leur équipe, c’est le Sénégal qui a pris l’initiative dès le début. Martin Ødegaard a tiré un coup franc dangereux dans la surface, mais Édouard Mendy a réagi de manière brillante, effectuant un arrêt du pied pour priver la Norvège d’une occasion en or.

Les Lions de la Teranga avaient pourtant bien entamé la rencontre, mais les Scandinaves ont progressivement haussé le tempo, contraignant leurs adversaires à des erreurs. Entré en jeu après la blessure de Julian Ryerson, Marcus Pedersen a exploité une passe en retrait hasardeuse de Kalidou Koulibaly et battu Mendy, pris à contre-pied, pour ouvrir le score juste avant la mi-temps (1-0, 43^e).

Après la pause, les Scandinaves ont enfoncé le clou face à la formation de Pape Thiaw. Bien servi en profondeur par Ødegaard, Haaland a doublé la marque d’une frappe croisée à la 47^e minute. Le Sénégal a toutefois entretenu l’espoir six minutes plus tard : bien lancé en contre, Ismaila Sarr a repris une subtile talonnade de Sadio Mané pour battre Nyland (2-1).

La joie fut de courte durée, car le « Terminator » rôdait. Une nouvelle fois, le Sénégal ne parvint pas à repousser le danger dans sa surface, et Haaland en profita. L’imposant attaquant de 1,94 m reprit un centre à ras de terre et poussa le ballon au fond des filets à bout portant pour redonner à la Norvège son avance de deux buts. À partir de là, la Norvège semblait avoir pris le match en main, mais Sarr refusait de baisser les bras.

L’ailier exploite une erreur défensive et réduit le score à 3-2 dès la deuxième minute des neuf minutes de temps additionnel. Ce but redonne un dernier souffle à une équipe sénégalaise déjà ébranlée par la controverse depuis le début de la Coupe du monde.

D’après Opta Sports, Haaland est seulement le sixième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer plusieurs buts lors de chacun de ses deux premiers matchs dans la compétition, rejoignant ainsi une liste qui comprend notamment Harry Kane en 2018 et Just Fontaine en 1958.

Qualifiée pour les huitièmes de finale de sa première Coupe du monde depuis 1998, la Norvège compte le même nombre de points que la France mais occupe la deuxième place du groupe I à la différence de buts. Les deux nations s’affronteront vendredi pour le leadership de la poule.

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    Gardien de but et défense

    Ørjan Nyland (5/10) :

    La Norvège a bien remporté le match, mais Nyland, auteur de deux arrêts seulement face aux deux buts sénégalais, n’y est pour rien.

    Julian Ryerson (non noté) :

    Entré en jeu, il n’a disputé que douze minutes avant de sortir sur blessure.

    Torbjørn Lysaker Heggem(7/10) :

    Le Sénégal a bien marqué deux fois, mais cela n’est pas imputable à Heggem, auteur de quatre dégagements, deux tacles et un blocage.

    Kristoffer Ajer (8/10) :

    Comme son compère de la charnière, il s’est montré très efficace pour contenir les Sénégalais, en dépit des erreurs norvégiennes. Il a réalisé pas moins de douze interventions défensives et s’est même aventuré à plusieurs reprises au milieu de terrain.

    David Møller Wolfe (6/10) :

    Wolfe a constitué le maillon faible de la défense norvégienne, Sadio Mané le dépassant à plusieurs reprises pour créer des occasions.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    Milieu de terrain

    Fredrik Aursnes (6/10) :

    Soirée tranquille lors de ses 45 minutes de jeu, mais il s'est montré précis dans ses passes.

    Sander Berge (8/10) :

    Le héros méconnu de la Norvège ce soir. Sa carte de chaleur montre qu’il a couvert tout le terrain et qu’il a réalisé pas moins de huit interventions défensives impressionnantes ce soir. Qu’il s’agisse de tacles opportuns ou d’interceptions décisives, Berge a été une véritable force lundi soir.

    Martin Ødegaard(8/10) :

    Il a délivré la passe décisive sur le deuxième but, celui de la victoire, et aurait pu faire encore mieux. Constamment menaçant sur coups de pied arrêtés, ses déplacements ont créé des espaces pour ses coéquipiers.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Antonio Nusa (6/10) :

    Son potentiel s’est clairement manifesté : sa vitesse a constitué une menace constante pour le Sénégal. Toutefois, il a manqué de justesse dans le dernier geste. Il n’a pas réussi à se défaire de la défense sénégalaise, mais a tout de même apporté son écot au secteur défensif.

    Erling Haaland (9/10) :

    LE MEILLEUR ATTAQUANT DU FOOTBALL. POINT BARRE. L’imposant avant-centre a terrorisé la défense sénégalaise par son pressing, provoquant plusieurs erreurs, dont deux ont été converties en buts. Mis à part les 20 premières minutes, durant lesquelles il n’a touché le ballon que deux fois, Haaland s’est montré impitoyable.

    Alexander Sørloth (6/10) :

    Positionné sur l’aile, il a semblé peu impliqué, ce qui est en partie dû à un poste qui n’est pas le sien. Il a certes participé au pressing et remporté quelques duels aériens, mais s’est révélé inefficace dans la zone de finition.

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Marcus Pedersen (8/10) :

    Peu d’observateurs imaginaient, même dans leurs rêves les plus fous, que l’ailier norvégien serait à l’origine du moment fort de la rencontre, mais c’est pourtant ce qu’il a fait, offrant d’emblée un précieux élan à la Norvège.

    Patrick Berg (7/10) :

    Entré à la mi-temps, il a dynamisé l’attaque norvégienne au milieu de terrain, sans commettre la moindre erreur de passe. Il aurait obtenu une meilleure note s’il avait également contribué à la défense.

    Andreas Schjelderup (6/10) :

    Entré en jeu pour redonner de l’élan à la Norvège, il n’y est pas parvenu. Il a toutefois apporté un peu plus de vitesse après la sortie de Nusa.

    Leo Ostigard (non noté) :

    Peu en vue pour peser sur le jeu.

    Oscar Bobb (non noté) :

    Remplacé à six minutes de la fin, il n’a pas eu le temps d’influer sur le match.

    Ståle Solbakken (7/10) :

    Il doit se satisfaire du parcours initial de la Norvège et de sa qualification pour les huitièmes de finale, une première depuis 1998. Reste toutefois des interrogations sur le niveau de son gardien titulaire et de ses arrières latéraux, surtout à la veille d’affronter la France.

Coupe du monde
Norvège crest
Norvège
NOR
France crest
France
FRA
Coupe du monde
Sénégal crest
Sénégal
SEN
Irak crest
Irak
IRQ