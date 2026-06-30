Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Norway ratingsGOAL
Krishan Davis

Traduit par

Notes des joueurs norvégiens face à la Côte d’Ivoire : Erling Haaland s’impose comme une évidence ! Son but tardif envoie les Scandinaves en huitièmes de finale de la Coupe du monde, tandis que les exploits d’Amad Diallo s’avèrent insuffisants

Player ratings
Norvège
E. Haaland
Coupe du monde
FEATURES
Côte d'Ivoire vs Norvège

Comme prévu, Erling Haaland a été le héros de la Norvège : son but en fin de match a permis à son équipe de s'imposer 2-1 face à la Côte d'Ivoire, qualifiant ainsi les Scandinaves pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, où ils affronteront le Brésil. L’attaquant de Manchester City, resté discret pendant de longues périodes de la rencontre, a surgi pour marquer le but de la victoire à quatre minutes de la fin, à Dallas, après qu’Amad Diallo, de Manchester United, a permis aux Éléphants d’égaliser.

La sélection africaine s’est créée les meilleures occasions en première mi-temps, même si aucune n’était vraiment franche, mais c’est grâce à un moment de génie que les Norvégiens ont pris l’avantage peu avant la pause. Martin Odegaard a servi Antonio Nusa sur la gauche de la surface ; l’ailier a feinté vers l’intérieur avant de décocher une frappe imparable qui est allée se loger dans le petit filet opposé.

Ce but a semblé réveiller la Norvège, qui a immédiatement manqué deux occasions en or de doubler la mise. La volée à bout portant d’Haaland, trop molle, a été bien bloquée, et sur le corner qui a suivi, l’attaquant de Manchester City n’a pas réussi à reprendre le centre d’Alexander Sorloth, dont la tête a rebondi juste à côté du but.

Le remplaçant ivoirien Amad s’est illustré en seconde période en repoussant sur la ligne un tir qui filait au fond des filets, avant de s’associer à merveille avec Nicolas Pépé pour égaliser. L’ailier de Manchester United a percé la surface, évité un défenseur et conclu d’une frappe à bout portant.

Mais la Norvège – et Haaland – n’allaient pas abdiquer : à quatre minutes du terme, Patrick Berg a repris un caviar d’Oscar Bobb avant de centrer pour l’avant-centre ; le ballon a rebondi sur lui et est entré dans les filets. Amad a ensuite failli envoyer le match en prolongation dans les ultimes secondes, mais son sublime coup franc, tiré à la sixième minute du temps additionnel, a été repoussé par Orjan Nyland.

GOAL note les joueurs norvégiens à Dallas...

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Orjan Nyland (7/10) :

    Peu sollicité en première période, il a ensuite brillé en repoussant une tentative de Pepe juste après la mi-temps, avant de s'imposer dans les airs. Son arrêt décisif dans le temps additionnel a préservé son équipe.

    Marcus Pedersen (5/10) :

    Il a constamment tenté de se projeter vers l’avant, tout en semblant craindre les contres de Yan Diomande.

    Kristoffer Ajer (7/10) :

    Le joueur de Brentford a savouré le duel physique avec Ange-Yoan Bonny et s'est montré très solide.

    Torbjørn Heggem (6/10) :

    Il a réalisé une intervention décisive dès le début du match dans sa propre surface de réparation. Il a ensuite été contré par un blocage sur la ligne de but.

    David Moller Wolfe (5/10) :

    Il s'est projeté vers l'avant mais a souffert face à l'habile Pepe. Il a eu de la chance de ne pas être sanctionné pour son tacle appuyé sur Diomande, et aurait pu faire mieux pour arrêter la percée d'Amad.

    • Publicité
  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Sander Berge (5/10) :

    Il a beaucoup touché le ballon, mais s'est montré trop frileux lorsqu'il l'avait aux pieds. Il n'en a pas fait assez pour contrer Amad.

    Patrick Berg (7/10) :

    Il a couvert beaucoup de terrain et s'est bien débrouillé dans ses duels. Il a réalisé un déplacement parfait en troisième homme et savait où se trouvait Haaland pour lui offrir la passe décisive du but de la victoire.

    Martin Ødegaard (6/10) :

    A eu du mal à percer la défense avant de délivrer sa troisième passe décisive en autant de matchs pour le but de Nusa. Souvent trop lent avec le ballon.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Alexander Sorloth (5/10) :

    Aligné sur l'aile, il a néanmoins commencé à créer le danger en se repliant vers l'intérieur grâce à son jeu de tête.

    Erling Haaland (7/10) :

    Une performance typique de Haaland. Il a laissé filer quelques demi-occasions et s’était un peu effacé du jeu avant de marquer le but de la victoire d’une frappe puissante.

    Antonio Nusa (7/10) :

    Il a peiné à entrer dans la partie, avant de s’illustrer par un éclat de génie individuel qui a permis à son pays de prendre l’avantage. Il a également réalisé quelques beaux gestes techniques.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Andreas Schjelderup (5/10) :

    Il a gâché quelques occasions intéressantes.

    Oscar Bobb (7/10) :

    Magnifique passe décisive lors de l’action menant au but victorieux.

    Fredrik Aursnes (N/A) :

    Il est entré en fin de match pour occuper le poste d'arrière droit.

    Stale Solbakken (7/10) :

    Il doit savourer le fait que ses substitutions aient été décisives, alors que son équipe écrit une nouvelle page de l'histoire en Amérique du Nord.

Coupe du monde
Brésil crest
Brésil
BRÉ
Norvège crest
Norvège
NOR