Notes des joueurs norvégiens face à la Côte d’Ivoire : Erling Haaland s’impose comme une évidence ! Son but tardif envoie les Scandinaves en huitièmes de finale de la Coupe du monde, tandis que les exploits d’Amad Diallo s’avèrent insuffisants

La sélection africaine s’est créée les meilleures occasions en première mi-temps, même si aucune n’était vraiment franche, mais c’est grâce à un moment de génie que les Norvégiens ont pris l’avantage peu avant la pause. Martin Odegaard a servi Antonio Nusa sur la gauche de la surface ; l’ailier a feinté vers l’intérieur avant de décocher une frappe imparable qui est allée se loger dans le petit filet opposé.

Ce but a semblé réveiller la Norvège, qui a immédiatement manqué deux occasions en or de doubler la mise. La volée à bout portant d’Haaland, trop molle, a été bien bloquée, et sur le corner qui a suivi, l’attaquant de Manchester City n’a pas réussi à reprendre le centre d’Alexander Sorloth, dont la tête a rebondi juste à côté du but.

Le remplaçant ivoirien Amad s’est illustré en seconde période en repoussant sur la ligne un tir qui filait au fond des filets, avant de s’associer à merveille avec Nicolas Pépé pour égaliser. L’ailier de Manchester United a percé la surface, évité un défenseur et conclu d’une frappe à bout portant.

Mais la Norvège – et Haaland – n’allaient pas abdiquer : à quatre minutes du terme, Patrick Berg a repris un caviar d’Oscar Bobb avant de centrer pour l’avant-centre ; le ballon a rebondi sur lui et est entré dans les filets. Amad a ensuite failli envoyer le match en prolongation dans les ultimes secondes, mais son sublime coup franc, tiré à la sixième minute du temps additionnel, a été repoussé par Orjan Nyland.

GOAL note les joueurs norvégiens à Dallas...