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Norway GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Notes des joueurs norvégiens face à la Côte d’Ivoire : Erling Haaland s’impose comme une évidence ! Le but tardif de l’attaquant envoie les Scandinaves en huitièmes de finale de la Coupe du monde, tandis que les exploits d’Amad Diallo s’avèrent insuffisants

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Côte d'Ivoire vs Norvège
A. Nusa

Comme attendu, Erling Haaland a été le héros de la Norvège : son but en fin de match a permis à son équipe de s'imposer 2-1 face à la Côte d'Ivoire, qualifiant ainsi les Scandinaves pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, où ils affronteront le Brésil. L’attaquant de Manchester City, resté discret pendant de longues périodes de la rencontre, a surgi pour marquer le but de la victoire à quatre minutes de la fin à Dallas, après qu’Amad Diallo, de Manchester United, eut égalisé pour les Éléphants.

Dominante en première période, la sélection africaine s’est procuré les meilleures occasions, sans toutefois se créer de face-à-face véritable. Juste avant la mi-temps, la Norvège a ouvert le score sur un éclair de génie : Martin Ødegaard a lancé Antonio Nusa à gauche de la surface. L’ailier a crocheté vers l’intérieur puis enroulé sa frappe dans le petit filet opposé.

Ce but a semblé réveiller la Norvège, qui a immédiatement manqué deux occasions en or de doubler la mise. La volée à bout portant d’Haaland, trop molle, a été bien bloquée, et sur le corner qui a suivi, l’attaquant de Manchester City n’a pas réussi à reprendre le centre d’Alexander Sorloth, dont la tête a rebondi juste à côté du but.

Le remplaçant ivoirien Amad s’est illustré en seconde période en repoussant sur la ligne un tir qui filait au fond des filets, avant de s’associer à merveille avec Nicolas Pépé pour égaliser. L’ailier de Manchester United a percé dans la surface, a effacé un défenseur et a conclu d’une frappe à bout portant.

Mais la Norvège – et Haaland – ne baissaient pas les bras : ils ont inscrit le but de la victoire à quatre minutes de la fin. Patrick Berg a repris une belle passe d’Oscar Bobb et a centré vers l’attaquant ; le ballon a semblé rebondir sur lui avant de rouler au fond des filets. Amad a failli envoyer le match en prolongation dans les dernières secondes, mais son sublime coup franc à la sixième minute du temps additionnel a été repoussé par Orjan Nyland.

GOAL note les joueurs norvégiens à Dallas...

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Orjan Nyland (7/10) :

    Peu sollicité en première période, il a sorti une belle parade face à Pepe juste après la mi-temps et a ensuite imposé sa loi dans sa surface. Il a conclu son match par une parade décisive dans le temps additionnel.

    Marcus Pedersen (5/10) :

    Il a constamment tenté de se projeter vers l’avant, tout en semblant prudent face aux contre-attaques de Yan Diomande.

    Kristoffer Ajer (7/10) :

    Le joueur de Brentford a savouré le duel physique avec Ange-Yoan Bonny et s'est montré très solide.

    Torbjørn Heggem (6/10) :

    Il a réalisé une intervention décisive dès le début du match dans sa propre surface de réparation. Il a ensuite été contré par un blocage sur la ligne de but.

    David Moller Wolfe (5/10) :

    Il s'est projeté vers l'avant mais a souffert face à un Pepe très rusé. Il a eu de la chance de ne pas être sanctionné pour sa charge sur Diomande, et aurait pu faire mieux pour contrer la percée d'Amad.

    • Publicité
  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Sander Berge (5/10) :

    Il a beaucoup touché le ballon, mais s'est montré trop frileux lorsqu'il l'avait aux pieds. Il n'en a pas fait assez pour contrer Amad.

    Patrick Berg (7/10) :

    Il a couvert beaucoup de terrain et s'est bien débrouillé dans ses duels. Il a réalisé un déplacement en troisième homme parfaitement dosé et a su repérer Haaland pour lui offrir la passe décisive du but de la victoire.

    Martin Ødegaard (6/10) :

    A eu du mal à percer la défense avant de signer sa troisième passe décisive en autant de matchs pour le but de Nusa. Souvent trop lent avec le ballon.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Alexander Sorloth (5/10) :

    Aligné sur l'aile, il a néanmoins commencé à créer le danger en se repliant vers l'intérieur pour utiliser son jeu de tête.

    Erling Haaland (7/10) :

    Une performance typique de Haaland. Il a laissé filer quelques demi-occasions et s'est un peu effacé du jeu avant de marquer le but de la victoire d'une frappe puissante.

    Antonio Nusa (7/10) :

    Il a peiné à entrer dans la partie, avant de se distinguer par un éclat de génie individuel qui a offert l’avantage à son pays. Quelques gestes techniques de qualité ont également émaillé sa prestation.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Andreas Schjelderup (5/10) :

    Il a gâché quelques occasions intéressantes.

    Oscar Bobb (7/10) :

    Magnifique passe décisive sur l’action menant au but victorieux.

    Fredrik Aursnes (N/A) :

    Il est entré en fin de match pour occuper le poste d'arrière droit.

    Stale Solbakken (7/10) :

    Il doit savourer le fait que ses substitutions aient été décisives, alors que son équipe écrit une nouvelle page de l'histoire du football en Amérique du Nord.

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