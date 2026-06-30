Dominante en première période, la sélection africaine s’est procuré les meilleures occasions, sans toutefois se créer de face-à-face véritable. Juste avant la mi-temps, la Norvège a ouvert le score sur un éclair de génie : Martin Ødegaard a lancé Antonio Nusa à gauche de la surface. L’ailier a crocheté vers l’intérieur puis enroulé sa frappe dans le petit filet opposé.

Ce but a semblé réveiller la Norvège, qui a immédiatement manqué deux occasions en or de doubler la mise. La volée à bout portant d’Haaland, trop molle, a été bien bloquée, et sur le corner qui a suivi, l’attaquant de Manchester City n’a pas réussi à reprendre le centre d’Alexander Sorloth, dont la tête a rebondi juste à côté du but.

Le remplaçant ivoirien Amad s’est illustré en seconde période en repoussant sur la ligne un tir qui filait au fond des filets, avant de s’associer à merveille avec Nicolas Pépé pour égaliser. L’ailier de Manchester United a percé dans la surface, a effacé un défenseur et a conclu d’une frappe à bout portant.

Mais la Norvège – et Haaland – ne baissaient pas les bras : ils ont inscrit le but de la victoire à quatre minutes de la fin. Patrick Berg a repris une belle passe d’Oscar Bobb et a centré vers l’attaquant ; le ballon a semblé rebondir sur lui avant de rouler au fond des filets. Amad a failli envoyer le match en prolongation dans les dernières secondes, mais son sublime coup franc à la sixième minute du temps additionnel a été repoussé par Orjan Nyland.

GOAL note les joueurs norvégiens à Dallas...