La sélection africaine s’est créée les meilleures occasions en première mi-temps, même si aucune n’était vraiment franche, mais c’est grâce à un moment de génie que les Norvégiens ont pris l’avantage peu avant la pause. Martin Odegaard a servi Antonio Nusa sur la gauche de la surface ; l’ailier a feinté vers l’intérieur avant de décocher une frappe imparable qui a fini sa course dans le petit filet opposé.

Ce but a semblé réveiller la Norvège, qui a immédiatement manqué deux occasions en or de doubler la mise. La volée à bout portant d’Haaland, trop molle, a été bien bloquée, et sur le corner qui a suivi, l’attaquant de Manchester City n’a pas réussi à reprendre de la tête le centre d’Alexander Sorloth, qui a rebondi juste à côté du poteau.

Le remplaçant ivoirien Amad s’est illustré en seconde période en repoussant sur la ligne un tir qui filait au fond des filets, avant de combiner à merveille avec Nicolas Pépé pour égaliser. L’ailier de Manchester United a percé dans la surface, a feinté un défenseur et a conclu d’une frappe à bout portant.

Mais la Norvège – et Haaland – ne baissaient pas les bras : à quatre minutes de la fin, Patrick Berg reprenait une passe d’Oscar Bobb et centrait vers l’attaquant ; le ballon rebondissait sur lui avant de rouler au fond des filets. Amad a failli envoyer le match en prolongation dans les dernières secondes, mais son sublime coup franc à la sixième minute du temps additionnel a été repoussé par Orjan Nyland.

GOAL note les joueurs norvégiens à Dallas...