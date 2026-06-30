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Norway GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Notes des joueurs norvégiens face à la Côte d’Ivoire : Erling Haaland s’impose comme une évidence ! L’attaquant qualifie les Scandinaves pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde d’un but tardif, tandis que les exploits d’Amad Diallo s’avèrent insuffisants

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Côte d'Ivoire vs Norvège
A. Nusa

Sans surprise, Erling Haaland a encore été décisif pour la Norvège : son but tardif a offert une victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, qualifiant les Scandinaves pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, où ils défieront le Brésil. L’attaquant de Manchester City, resté discret pendant de longues périodes de la rencontre, a surgi pour marquer le but de la victoire à quatre minutes de la fin à Dallas, après qu’Amad Diallo, de Manchester United, a permis aux Éléphants d’égaliser.

La sélection africaine s’est créée les meilleures occasions en première mi-temps, même si aucune n’était vraiment franche, mais c’est grâce à un moment de génie que les Norvégiens ont pris l’avantage peu avant la pause. Martin Odegaard a servi Antonio Nusa sur la gauche de la surface ; l’ailier a feinté vers l’intérieur avant de décocher une frappe imparable qui a fini sa course dans le petit filet opposé.

Ce but a semblé réveiller la Norvège, qui a immédiatement manqué deux occasions en or de doubler la mise. La volée à bout portant d’Haaland, trop molle, a été bien bloquée, et sur le corner qui a suivi, l’attaquant de Manchester City n’a pas réussi à reprendre de la tête le centre d’Alexander Sorloth, qui a rebondi juste à côté du poteau.

Le remplaçant ivoirien Amad s’est illustré en seconde période en repoussant sur la ligne un tir qui filait au fond des filets, avant de combiner à merveille avec Nicolas Pépé pour égaliser. L’ailier de Manchester United a percé dans la surface, a feinté un défenseur et a conclu d’une frappe à bout portant.

Mais la Norvège – et Haaland – ne baissaient pas les bras : à quatre minutes de la fin, Patrick Berg reprenait une passe d’Oscar Bobb et centrait vers l’attaquant ; le ballon rebondissait sur lui avant de rouler au fond des filets. Amad a failli envoyer le match en prolongation dans les dernières secondes, mais son sublime coup franc à la sixième minute du temps additionnel a été repoussé par Orjan Nyland.

GOAL note les joueurs norvégiens à Dallas...

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Orjan Nyland (7/10) :

    Peu sollicité en première période, il a sorti une belle parade face à Pepe juste après la mi-temps et a imposé sa présence dans sa surface. Il a conclu son match par une parade décisive dans le temps additionnel.

    Marcus Pedersen (5/10) :

    Il a constamment tenté de déborder mais a paru craindre les contres de Yan Diomande.

    Kristoffer Ajer (7/10) :

    Le joueur de Brentford a savouré le duel physique avec Ange-Yoan Bonny et s'est montré très solide.

    Torbjørn Heggem (6/10) :

    Il a réalisé une intervention décisive dès le début du match dans sa propre surface de réparation. Il a ensuite été contré par un blocage sur la ligne de but.

    David Møller Wolfe (5/10) :

    Il s'est projeté vers l'avant mais a eu du mal à contenir le rusé Pepe. Il a eu de la chance d'échapper à une sanction après avoir bousculé Diomande, et aurait pu faire mieux pour stopper la percée d'Amad.

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  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Sander Berge (5/10) :

    Il a beaucoup touché le ballon, mais s'est montré trop frileux lorsqu'il l'avait aux pieds. Il n'en a pas fait assez pour contrer Amad.

    Patrick Berg (7/10) :

    Il a couvert beaucoup de terrain et s'est bien débrouillé dans ses duels. Il a réalisé un déplacement parfait en troisième homme et a su repérer Haaland pour lui offrir la passe décisive du but de la victoire.

    Martin Ødegaard (6/10) :

    A eu du mal à percer la défense avant de délivrer sa troisième passe décisive en autant de matchs pour le but de Nusa. Souvent trop lent avec le ballon.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Alexander Sorloth (5/10) :

    Aligné sur l'aile, il a tout de même commencé à créer le danger en se repliant vers l'intérieur grâce à son jeu de tête.

    Erling Haaland (7/10) :

    Une performance typique de Haaland. Il a laissé filer quelques demi-occasions et s'était un peu effacé avant de marquer le but de la victoire d'une frappe puissante.

    Antonio Nusa (7/10) :

    Peu en vue dans l’impact, il a toutefois créé le danger par une action individuelle de grande classe qui a offert l’avantage à son pays. Quelques éclairs techniques ont également égayé sa prestation.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Andreas Schjelderup (6/10) :

    Il a gâché quelques occasions intéressantes.

    Oscar Bobb (7/10) :

    Magnifique passe décisive sur l’action menant au but victorieux.

    Fredrik Aursnes (N/A) :

    Il est entré en fin de match pour occuper le poste d'arrière droit.

    Stale Solbakken (7/10) :

    Il doit savourer le fait que ses remplaçants aient fait la différence, alors que son équipe écrit une nouvelle page de l'histoire en Amérique du Nord.

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