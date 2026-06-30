Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Norway GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Traduit par

Notes des joueurs norvégiens face à la Côte d’Ivoire : Erling Haaland est incontournable ! Le but inscrit en fin de match par l’attaquant qualifie les Scandinaves pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, tandis que les exploits d’Amad Diallo ne servent à rien

Player ratings
Norvège
Côte d'Ivoire
Coupe du monde
FEATURES
Côte d'Ivoire vs Norvège
A. Nusa

Comme prévu, Erling Haaland a encore été décisif : son but tardif a offert à la Norvège une victoire 2-1 face à la Côte d’Ivoire, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. L’attaquant de Manchester City, jusque-là discret, a frappé à quatre minutes de la fin, à Dallas.

La sélection africaine a dominé la première mi-temps en se créant les occasions les plus dangereuses, sans toutefois se montrer réellement menaçante. Juste avant la pause, un éclair de génie scandinave a toutefois fait la différence : Martin Ødegaard a lancé Nusa sur la gauche de la surface. L’attaquant a feinté vers l’intérieur avant d’enrouler une frappe imparable qui a trompé le gardien et fini dans le filet opposé.

Ce but a semblé redonner vie à la Norvège, qui a immédiatement manqué deux occasions en or de doubler la mise. La volée à bout portant d’Haaland, trop molle, a été bien bloquée, et sur le corner qui a suivi, l’attaquant de Manchester City n’a pas réussi à reprendre de la tête le centre d’Alexander Sorloth, qui a rebondi juste à côté du but.

Le remplaçant ivoirien Amad Diallo s’est illustré en seconde période en repoussant sur la ligne un tir qui filait au but, avant de s’associer à merveille avec Nicolas Pépé pour égaliser. L’ailier de Manchester United a percé la surface, a feinté un défenseur et a marqué à bout portant.

Mais la Norvège – et Haaland – n’allaient pas abdiquer : à quatre minutes de la fin, Patrick Berg a repris une passe décisive d’Oscar Bobb avant de centrer vers l’attaquant ; le ballon a rebondi sur lui et est entré dans les filets. Amad a ensuite failli envoyer le match en prolongation dans les ultimes secondes, mais son coup franc sublime, tiré à la sixième minute du temps additionnel, a été repoussé par Orjan Nyland.

GOAL note les joueurs norvégiens à Dallas...

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Orjan Nyland (7/10) :

    Peu sollicité, il a néanmoins réalisé une belle parade face à Pepe juste après la mi-temps et a bien géré sa surface. Il a ensuite effectué une parade décisive dans le temps additionnel.

    Marcus Pedersen (5/10) :

    Il a constamment tenté de se projeter vers l’avant, tout en semblant craindre les contres de Diomande.

    Kristoffer Ajer (7/10) :

    Le joueur de Brentford a savouré le duel physique avec Ange-Yoan Bonny et s'est montré très solide.

    Torbjørn Heggem (6/10) :

    Il a réalisé une intervention décisive dès le début du match dans sa propre surface de réparation. Il a empêché un but en bloquant le ballon sur la ligne.

    David Møller Wolfe (5/10) :

    Il s'est projeté vers l'avant mais a été mis en difficulté par le rusé Pepe. Il a eu de la chance d'échapper à une sanction après avoir bousculé Diomande, et aurait pu faire davantage pour stopper la percée d'Amad.

    • Publicité
  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Sander Berge (5/10) :

    Il a beaucoup touché le ballon, mais s'est montré trop frileux lorsqu'il l'avait aux pieds. Il n'en a pas fait assez pour contrer Amad.

    Patrick Berg (7/10) :

    Il a couvert beaucoup de terrain et s'est bien débrouillé dans ses duels. Il a réalisé un déplacement de troisième homme parfaitement dosé et a repéré Haaland pour lui offrir la passe décisive du but de la victoire.

    Martin Ødegaard (6/10) :

    A eu du mal à percer la défense avant de signer sa troisième passe décisive en autant de matchs avec Nusa. Souvent trop lent avec le ballon.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Alexander Sorloth (5/10) :

    Aligné sur l'aile, il a néanmoins commencé à créer le danger en se repliant vers l'intérieur grâce à son jeu de tête.

    Erling Haaland (7/10) :

    Une performance typique de Haaland. Il a laissé passer quelques demi-occasions et s'était un peu effacé du jeu avant de marquer le but de la victoire d'une frappe puissante.

    Antonio Nusa (7/10) :

    Il a peiné à se montrer décisif mais a créé un moment de génie individuel qui a permis à son pays de prendre l’avantage, avant d’ajouter quelques actions balle au pied bien senties.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Andreas Schjelderup (6/10) :

    Il a gâché quelques occasions intéressantes.

    Oscar Bobb (7/10) :

    Magnifique passe décisive lors de l’action menant au but victorieux.

    Fredrik Aursnes (N/A) :

    Il est entré en fin de match pour occuper le poste d'arrière droit.

    Stale Solbakken (7/10) :

    Il doit savourer l’impact de ses remplaçants, qui ont fait la différence alors que son équipe écrit une nouvelle page de l’histoire du football en Amérique du Nord.