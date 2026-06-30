Notes des joueurs norvégiens face à la Côte d’Ivoire : Erling Haaland est incontournable ! Le but inscrit en fin de match par l’attaquant qualifie les Scandinaves pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, tandis que les exploits d’Amad Diallo ne servent à rien

La sélection africaine a dominé la première mi-temps en se créant les occasions les plus dangereuses, sans toutefois se montrer réellement menaçante. Juste avant la pause, un éclair de génie scandinave a toutefois fait la différence : Martin Ødegaard a lancé Nusa sur la gauche de la surface. L’attaquant a feinté vers l’intérieur avant d’enrouler une frappe imparable qui a trompé le gardien et fini dans le filet opposé.

Ce but a semblé redonner vie à la Norvège, qui a immédiatement manqué deux occasions en or de doubler la mise. La volée à bout portant d’Haaland, trop molle, a été bien bloquée, et sur le corner qui a suivi, l’attaquant de Manchester City n’a pas réussi à reprendre de la tête le centre d’Alexander Sorloth, qui a rebondi juste à côté du but.

Le remplaçant ivoirien Amad Diallo s’est illustré en seconde période en repoussant sur la ligne un tir qui filait au but, avant de s’associer à merveille avec Nicolas Pépé pour égaliser. L’ailier de Manchester United a percé la surface, a feinté un défenseur et a marqué à bout portant.

Mais la Norvège – et Haaland – n’allaient pas abdiquer : à quatre minutes de la fin, Patrick Berg a repris une passe décisive d’Oscar Bobb avant de centrer vers l’attaquant ; le ballon a rebondi sur lui et est entré dans les filets. Amad a ensuite failli envoyer le match en prolongation dans les ultimes secondes, mais son coup franc sublime, tiré à la sixième minute du temps additionnel, a été repoussé par Orjan Nyland.

GOAL note les joueurs norvégiens à Dallas...