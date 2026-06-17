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Norway GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Notes des joueurs norvégiens face à l’Irak : Bienvenue parmi les grands, Erling Haaland ! L’attaquant, auteur d’un doublé, permet aux outsiders de remporter leur première victoire lors d’un match d’ouverture de Coupe du monde très disputé

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Irak vs Norvège
E. Haaland

Erling Haaland a, sans surprise, été le grand artisan de la victoire cruciale 4-1 de la Norvège face à l’Irak mardi, lors de son premier match de Coupe du monde depuis 1998. Le doublé de l’attaquant de Manchester City, inscrit en première mi-temps, a fait la différence, offrant à l’équipe surprise un départ idéal à Boston dans le redouté « groupe de la mort ».

Les Scandinaves ont entamé la rencontre avec une certaine prudence, 28 ans après leur dernière apparition en Coupe du monde. Mais la « machine à buts » de Manchester City a rapidement rassuré les siens en se détendant pour couper un centre au second poteau peu avant la demi-heure de jeu.

Contre toute attente, l’Irak a égalisé moins de dix minutes plus tard grâce à une tête puissante d’Ayman Hussein, mais l’égalité n’a pas duré : le pressing incessant d’Haaland a fini par payer. L’attaquant norvégien a intercepté une passe en retrait trop molle, et le gardien irakien, pris de court, a vu sa relance rebondir sur son genou avant de terminer au fond des filets.

Les Asiatiques ont immédiatement répliqué : David Moller Wolfe a dû repousser une volée à bout portant, puis Akam Hashem a expédié une frappe puissante qui a frôlé la barre transversale juste avant la mi-temps.

Après la pause, les Scandinaves ont mieux contrôlé les débats et ont doublé leur avance par l’intermédiaire du remplaçant Leo Ostigard, entré en jeu depuis peu, à un peu plus de dix minutes du terme. Haaland a ensuite manqué l’occasion d’un triplé, mais les Norvégiens ont finalement alourdi le score lorsque la tête lobée de leur capitaine a été déviée dans ses propres filets par un défenseur irakien.

GOAL note les joueurs norvégiens à Boston...

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Orjan Nyland (6/10) :

    Il n'a rien pu faire sur le but irakien et n'a pas eu beaucoup d'autres arrêts à effectuer.

    Julian Ryerson (6/10) :

    Il n’a pas pu déborder autant qu’il l’aurait souhaité et ses centres manquaient de précision.

    Kristoffer Ajer (7/10) :

    Il a réalisé une intervention décisive pour stopper Al-Hamadi qui filait vers le but et a bien organisé la défense.

    Torbjørn Heggem (6/10) :

    Un peu hésitant en début de match, il s’est ensuite rassuré et a multiplié les dégagements.

    David Moller Wolfe (7/10) :

    Il s'est bien projeté vers l'avant et a été récompensé par une belle passe décisive sur le premier but. Il a également réalisé un superbe blocage pour empêcher un but certain.

    • Publicité
  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Sander Berge (6/10) :

    Peu entreprenant en possession, il s’est néanmoins projeté au bon moment, ce qui a conduit à l’ouverture du score.

    Fredrik Aursnes (6/10) :

    Une prestation sans fioritures mais soignée, ponctuée de nombreuses courses de la part du joueur du Benfica.

    Martin Ødegaard (6/10) :

    On pouvait espérer davantage de créativité face à un tel adversaire, mais il s’est souvent retrouvé en périphérie du jeu. Il a toutefois délivré une passe décisive sur corner.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Alexander Sorloth (5/10) :

    Aligné sur l’aile, il a souffert de son manque de naturel dans ce rôle et n’a guère pesé avant d’être remplacé.

    Erling Haaland (8/10) :

    Inévitable. Il a ouvert son compteur sur sa première frappe cadrée dans l’épreuve et a été récompensé par un doublé après un pressing intense. Moins en vue après la pause, mais la mission est accomplie.

    Antonio Nusa (7/10) :

    D’une précision redoutable et doté d’un jeu de jambes éblouissant, il a participé à l’ouverture du score. On comprend pourquoi on le surnomme le « Neymar norvégien ».

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Oscar Bobb (6/10) :

    L’ancien Citizen s’est montré plutôt discret.

    Kristian Thorstvedt (6/10) :

    Il a participé à la pression qui a conduit à l’autogoal en fin de match et s’est montré menaçant.

    Andreas Schjelderup (6/10) :

    Peu en vue, il a peu touché le ballon et reçu un coup violent.

    Leo Ostigard (7/10) :

    A marqué d'une tête puissante peu après son entrée en jeu.

    Patrick Berg (non noté) :

    Entré en fin de match pour renforcer le milieu de terrain.

    Stale Solbakken (8/10) :

    Une prestation très satisfaisante pour le sélectionneur norvégien, qui savait qu’une victoire dans ce match était cruciale pour les chances de qualification de son équipe, alors que des rencontres difficiles contre le Sénégal et la France l’attendent.

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