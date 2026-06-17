Les Scandinaves ont entamé la rencontre avec une certaine prudence, 28 ans après leur dernière apparition en Coupe du monde. Mais la « machine à buts » de Manchester City a rapidement rassuré les siens en se détendant pour couper un centre au second poteau peu avant la demi-heure de jeu.

Contre toute attente, l’Irak a égalisé moins de dix minutes plus tard grâce à une tête puissante d’Ayman Hussein, mais l’égalité n’a pas duré : le pressing incessant d’Haaland a fini par payer. L’attaquant norvégien a intercepté une passe en retrait trop molle, et le gardien irakien, pris de court, a vu sa relance rebondir sur son genou avant de terminer au fond des filets.

Les Asiatiques ont immédiatement répliqué : David Moller Wolfe a dû repousser une volée à bout portant, puis Akam Hashem a expédié une frappe puissante qui a frôlé la barre transversale juste avant la mi-temps.

Après la pause, les Scandinaves ont mieux contrôlé les débats et ont doublé leur avance par l’intermédiaire du remplaçant Leo Ostigard, entré en jeu depuis peu, à un peu plus de dix minutes du terme. Haaland a ensuite manqué l’occasion d’un triplé, mais les Norvégiens ont finalement alourdi le score lorsque la tête lobée de leur capitaine a été déviée dans ses propres filets par un défenseur irakien.

GOAL note les joueurs norvégiens à Boston...