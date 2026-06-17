Les Scandinaves ont entamé la rencontre avec une légère hésitation, logiquement, pour leur retour sur la scène de la Coupe du monde après vingt-huit ans d’absence. Mais la « machine à buts » de Manchester City a rapidement calmé les esprits en se détendant pour reprendre un centre au second poteau, juste avant la demi-heure de jeu.

Contre toute attente, l’Irak a égalisé moins de dix minutes plus tard grâce à une tête puissante d’Ayman Hussein, mais l’égalité n’a pas duré : le pressing incessant de Haaland a fini par payer. L’attaquant norvégien a intercepté une passe en retrait trop molle, et le gardien irakien, pris de court, a vu sa relance rebondir sur son genou avant de terminer dans les filets.

Les Asiatiques ont immédiatement répliqué : David Moller Wolfe a dû repousser une volée à bout portant, puis Akam Hashem a expédié une frappe puissante qui a frôlé la barre transversale juste avant la mi-temps.

Après la pause, les Scandinaves ont mieux contrôlé les débats et ont doublé leur avance par l’intermédiaire du remplaçant Leo Ostigard, un peu plus de dix minutes avant le coup de sifflet final. Haaland a ensuite manqué l’occasion d’un triplé, avant que sa tête lobée ne contraigne un défenseur irakien à marquer contre son camp et n’offre aux siens une victoire finale 3-1.

GOAL note les joueurs norvégiens à Boston...