Notes des joueurs norvégiens face à l’Irak : Bienvenue dans la fête, Erling Haaland ! L’attaquant, auteur d’un doublé, permet aux outsiders de remporter leur première victoire lors d’un match d’ouverture de Coupe du monde très disputé

Les Scandinaves ont entamé la rencontre avec une légère hésitation, logiquement, pour leur retour sur la scène de la Coupe du monde après vingt-huit ans d’absence. Mais la « machine à buts » de Manchester City a rapidement calmé les siens en se détendant pour couper un centre au second poteau, juste avant la demi-heure de jeu.

Contre toute attente, l’Irak a égalisé moins de dix minutes plus tard grâce à une tête puissante d’Ayman Hussein, mais l’égalité n’a pas duré : le pressing incessant d’Haaland a fini par payer. L’attaquant norvégien a intercepté une passe en retrait trop molle, et le gardien irakien, pris de court, a vu sa tentative de dégagement rebondir sur le genou de l’avant-centre avant de terminer au fond des filets.

Les Asiatiques ont immédiatement répliqué : David Moller Wolfe a dû repousser une volée à bout portant, puis Akam Hashem a expédié une frappe puissante qui a frôlé la barre juste avant la mi-temps.

Après la pause, les Norvégiens ont mieux contrôlé le jeu et ont doublé leur avance par l’intermédiaire du remplaçant Leo Ostigard, un peu plus de dix minutes avant la fin. Haaland a ensuite manqué l’occasion d’un triplé, avant que sa tête lobée ne contraigne un défenseur irakien à marquer contre son camp et n’offre ainsi aux Scandinaves une victoire méritée.

GOAL note les joueurs norvégiens à Boston...