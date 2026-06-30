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Netherlands Player Ratings GFXGOAL

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Notes des joueurs néerlandais face au Maroc : Ismael Saibari scelle l'effondrement des Pays-Bas sur penalty, tandis que la tactique prudente de Ronald Koeman se retourne contre lui lors de cette défaite en Coupe du monde

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Pays-Bas
Coupe du monde
FEATURES
Pays-Bas vs Maroc

Les Pays-Bas sont éliminés, et de manière brutale. L'équipe de Ronald Koeman semblait à quelques minutes de se sortir d'un match à élimination directe décevant grâce au but de Cody Gakpo à la 72e minute, mais Issa Diop a forcé la prolongation d'un coup de tête dans le temps additionnel, avant que le Maroc ne s'impose 3-2 aux tirs au but après un match nul 1-1.

Ismael Saibari a assené le coup de grâce en transformant le penalty décisif, qualifiant les Lions de l’Atlas et laissant les Oranje face à de sérieuses interrogations après une élimination aussi surprenante que décevante de la Coupe du monde.

Pendant de longues périodes, les Néerlandais ont été dominés. Le Maroc a dominé la possession, transpercé la défense néerlandaise et s’est créé suffisamment d’occasions pour prendre le contrôle bien avant que le match n’en arrive aux tirs au but. Azzedine Ounahi s’est créé l’une des occasions les plus nettes de la première mi-temps, mais son tir depuis le côté droit de la surface est passé à côté du but, tandis que Bart Verbruggen a dû réaliser deux superbes arrêts coup sur coup pour maintenir le score à 0-0.

Le meilleur fait d’armes défensif des Pays-Bas est intervenu à la 60e minute : Achraf Hakimi s’est échappé après une séquence néerlandaise ratée et semblait filer vers le but, mais Micky van de Ven a brillamment comblé son retard pour écarter le danger avant que le capitaine marocain ne puisse frapper.

Peu après, la pause hydratation a redonné un second souffle aux hommes de Koeman. Les Oranje ont alors retrouvé leur calme et Crysencio Summerville a déclenché l’action décisive. Son pressing a provoqué une contre-attaque, et si sa course a été stoppée aux abords de la surface, Gakpo a récupéré le ballon et battu Yassine Bounou pour ouvrir le score.

À partir de là, cependant, les Néerlandais se sont exposés à la pression. Virgil van Dijk a réalisé une intervention décisive pour contrer Saibari à la 80e minute, et pendant un moment, il a semblé que les Pays-Bas pourraient arracher une victoire difficile en phase à élimination directe, bien qu’ils aient été dominés pendant la majeure partie de la soirée.

Mais le soulagement ne vint jamais : dans le temps additionnel, Diop s’éleva pour égaliser de la tête, punissant une équipe néerlandaise qui s’était trop repliée. Les prolongations apportèrent leur lot d’angoisse ; Soufiane Rahimi gâcha une occasion en or après s’être frayé un chemin dans la surface, mais Verbruggen réalisa un autre arrêt remarquable à bout portant.

Le gardien avait fait presque tout ce qu’il pouvait, mais la séance de tirs au but a mis à rude épreuve les nerfs des Néerlandais. Teun Koopmeiners a offert un départ idéal à l’équipe de Koeman, mais Justin Kluivert et Quinten Timber ont tous deux raté leur tir, tandis que Bounou repoussait celui de Summerville. Saibari s’est alors présenté après 120 minutes éprouvantes et a transformé le penalty décisif.

Pour le Maroc, il s’agit d’une nouvelle victoire mémorable aux tirs au but en Coupe du monde face à une grande puissance européenne. Pour les Pays-Bas, c’est un effondrement brutal et leur élimination la plus précoce de l’ère moderne en Coupe du monde – un résultat qui soulèvera de sérieuses questions sur l’approche de Koeman, ses remplacements et les raisons pour lesquelles une équipe dotée d’un tel talent offensif a joué de manière si défensive tout au long de la rencontre.

GOAL note la performance des Pays-Bas au stade de Monterrey.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Bart Verbruggen (8/10) :
    Le principal artisan de la résistance néerlandaise. Il a réalisé deux superbes arrêts en première période, repoussé plusieurs offensives marocaines et effectué une parade décisive à bout portant pour priver Rahimi d’un but en prolongation. Il pourra regretter le coup franc égalisateur de Diop, mais sans ses interventions, les Pays-Bas n’auraient pas atteint la séance de tirs au but.

    Micky van de Ven (6/10) :
    A réalisé l’un des plus beaux gestes défensifs des Pays-Bas de la soirée, en revenant en trombe pour contrer Hakimi alors que le Maroc semblait sur le point de se créer une occasion franche. S’est montré moins efficace balle au pied et n’a pas apporté grand-chose en attaque avant d’être remplacé en fin de match.

    Nathan Aké (6/10) :
    Soigné en possession, il n’a toutefois pas pesé défensivement, le Maroc parvenant à plusieurs reprises à pénétrer dans des zones dangereuses. Koeman l’a remplacé à la 71^e minute pour tenter de stabiliser l’organisation néerlandaise.

    Virgil van Dijk (7/10) :
    Pas au sommet de son art, mais il a tout de même réalisé l’une des interventions défensives clés du match en contrant Saibari à la 80e minute. Le but égalisateur en fin de match fera toutefois mal, car les Pays-Bas n’ont jamais totalement repris le contrôle après s’être repliés en défense.

    Jan Paul van Hecke (8/10) :
    Le défenseur le plus efficace des Pays-Bas ce soir. Actif en possession, il a distillé plusieurs passes dans le dernier tiers et apporté une contribution défensive décisive alors que le Maroc intensifiait la pression.

    Denzel Dumfries (6/10) :
    Très actif sur le flanc droit, il a souvent pris part aux offensives mais a manqué de justesse dans le dernier geste. Il a par ailleurs souffert par moments face aux ailiers marocains, qui ont trouvé des espaces autour de lui.

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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Frenkie de Jong (7/10) :
    Précis et soigné dans ses passes, il a également apporté sa contribution en défense, mais les Pays-Bas auraient eu besoin qu’il impose davantage son jeu dans un match largement dominé par le Maroc. Il n’a pas été assez créatif et n’a pas aidé les Néerlandais à s’imposer pendant de longues périodes.

    Ryan Gravenberch (6/10) :
    Il a bien percé dans la surface et a failli ouvrir le score, mais il est resté trop discret. Il n’a pas réussi à imposer sa loi au milieu de terrain ni à ralentir le rythme marocain par son travail défensif.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Attaque

    Cody Gakpo (7/10) :
    Discret avant la pause hydratation, il a été contenu par le Maroc, qui lui a fermé les espaces et l’a maintenu loin des zones de vérité. Mais son instinct a parlé sur l’ouverture du score : bien lancé en contre, il a conclu avec sang-froid.

    Brian Brobbey (6/10) :
    Très actif en presseur, il a offert une présence physique mais s’est montré inoffensif dans la surface. Remplacé à la 71^e minute sans avoir pesé offensivement.

    Crysencio Summerville (7/10) :
    L’un des attaquants les plus brillants des Pays-Bas. Son pressing a contribué à créer le but de Gakpo, et son engagement a été excellent tout au long du match. Mais son tir manqué lors de la séance de tirs au but a coûté cher et viendra ternir ce qui avait été une prestation pleine de vivacité.


  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Wout Weghorst (5/10) :
    Il a apporté de la hauteur à l'équipe néerlandaise et a servi de point d'ancrage sur les coups de pied arrêtés, mais sans plus. Il a remporté quelques duels aériens, mais n'a jamais vraiment fait la différence en attaque.

    Jorrel Hato (6/10) :
    Entré pour solidifier la défense, il a été correct sans jamais vraiment contenir le pressing marocain.

    Quinten Timber (5/10) :
    L’un des remplacements les plus utiles de Koeman en jeu ouvert, il a apporté de l’énergie et remporté quelques duels. Mais son penalty manqué était catastrophique et restera l’une des images marquantes de l’effondrement néerlandais.

    Marten de Roon (5/10) :
    Entré en prolongation, il a apporté de la fraîcheur physique mais guère plus. Il n’a pas modifié le cours du match.

    Justin Kluivert (4/10) :
    Entré à la 117^e minute avec les tirs au but en ligne de mire, il a manqué sa tentative depuis le point de penalty. Une apparition aussi brève que douloureuse.

    Ronald Koeman (4/10) :
    Les Pays-Bas ont été dominés pendant la majeure partie de la rencontre et n’ont jamais semblé à l’aise. La pause d’hydratation a permis à son équipe de se ressaisir, et le but de Gakpo leur a brièvement offert une chance de s’en sortir, mais Koeman a attendu trop longtemps avant d’opérer des changements significatifs, puis a vu son équipe s’enliser. Compte tenu du talent de cet effectif, il s’agit d’une piètre performance et d’une élimination amèrement décevante.