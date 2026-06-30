Notes des joueurs néerlandais face au Maroc : Ismael Saibari scelle l'effondrement des Pays-Bas sur penalty, tandis que la tactique prudente de Ronald Koeman se retourne contre lui lors de cette défaite en Coupe du monde

Ismael Saibari a assené le coup de grâce en transformant le penalty décisif, qualifiant les Lions de l’Atlas et laissant les Oranje face à de sérieuses interrogations après une élimination aussi surprenante que décevante de la Coupe du monde.

Pendant de longues périodes, les Néerlandais ont été dominés. Le Maroc a dominé la possession, transpercé la défense néerlandaise et s’est créé suffisamment d’occasions pour prendre le contrôle bien avant que le match n’en arrive aux tirs au but. Azzedine Ounahi s’est créé l’une des occasions les plus nettes de la première mi-temps, mais son tir depuis le côté droit de la surface est passé à côté du but, tandis que Bart Verbruggen a dû réaliser deux superbes arrêts coup sur coup pour maintenir le score à 0-0.

Le meilleur fait d’armes défensif des Pays-Bas est intervenu à la 60e minute : Achraf Hakimi s’est échappé après une séquence néerlandaise ratée et semblait filer vers le but, mais Micky van de Ven a brillamment comblé son retard pour écarter le danger avant que le capitaine marocain ne puisse frapper.

Peu après, la pause hydratation a redonné un second souffle aux hommes de Koeman. Les Oranje ont alors retrouvé leur calme et Crysencio Summerville a déclenché l’action décisive. Son pressing a provoqué une contre-attaque, et si sa course a été stoppée aux abords de la surface, Gakpo a récupéré le ballon et battu Yassine Bounou pour ouvrir le score.

À partir de là, cependant, les Néerlandais se sont exposés à la pression. Virgil van Dijk a réalisé une intervention décisive pour contrer Saibari à la 80e minute, et pendant un moment, il a semblé que les Pays-Bas pourraient arracher une victoire difficile en phase à élimination directe, bien qu’ils aient été dominés pendant la majeure partie de la soirée.

Mais le soulagement ne vint jamais : dans le temps additionnel, Diop s’éleva pour égaliser de la tête, punissant une équipe néerlandaise qui s’était trop repliée. Les prolongations apportèrent leur lot d’angoisse ; Soufiane Rahimi gâcha une occasion en or après s’être frayé un chemin dans la surface, mais Verbruggen réalisa un autre arrêt remarquable à bout portant.

Le gardien avait fait presque tout ce qu’il pouvait, mais la séance de tirs au but a mis à rude épreuve les nerfs des Néerlandais. Teun Koopmeiners a offert un départ idéal à l’équipe de Koeman, mais Justin Kluivert et Quinten Timber ont tous deux raté leur tir, tandis que Bounou repoussait celui de Summerville. Saibari s’est alors présenté après 120 minutes éprouvantes et a transformé le penalty décisif.

Pour le Maroc, il s’agit d’une nouvelle victoire mémorable aux tirs au but en Coupe du monde face à une grande puissance européenne. Pour les Pays-Bas, c’est un effondrement brutal et leur élimination la plus précoce de l’ère moderne en Coupe du monde – un résultat qui soulèvera de sérieuses questions sur l’approche de Koeman, ses remplacements et les raisons pour lesquelles une équipe dotée d’un tel talent offensif a joué de manière si défensive tout au long de la rencontre.

GOAL note la performance des Pays-Bas au stade de Monterrey.