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Netherlands Player Ratings GFXGOAL

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Notes des joueurs néerlandais face au Maroc : Ismael Saibari scelle l'effondrement des Néerlandais sur penalty, tandis que la tactique prudente de Ronald Koeman se retourne contre eux lors de cette défaite en Coupe du monde

Player ratings
Pays-Bas
Coupe du monde
FEATURES
Pays-Bas vs Maroc

Les Pays-Bas sont éliminés, et de manière brutale. L'équipe de Ronald Koeman semblait à quelques minutes de se qualifier malgré une prestation décevante en phase à élimination directe après le but de Cody Gakpo à la 72e minute, mais Issa Diop a forcé la prolongation d'un coup de tête dans le temps additionnel, avant que le Maroc ne s'impose 3-2 aux tirs au but après un match nul 1-1.

Ismael Saibari a assené le coup de grâce en transformant le penalty décisif, qualifiant les Lions de l’Atlas et laissant les Oranje face à de sérieuses remises en question après une élimination aussi surprenante que décevante de la Coupe du monde.

Dominateurs pendant de longues périodes, les Marocains ont dicté le rythme, percé le rideau défensif néerlandais et se sont créé assez d’occasions pour tuer le match bien avant la séance de tirs au but. Azzedine Ounahi a ainsi manqué l’une des plus belles opportunités de la première période, son tir du droit frôlant le montant droit de Bart Verbruggen, lequel a ensuite réalisé deux arrêts décisifs pour maintenir le score à 0-0.

Le meilleur fait d’armes défensif des Pays-Bas est intervenu à la 60e minute : Achraf Hakimi s’est échappé après une séquence néerlandaise mal négociée et semblait filer vers le but, mais Micky van de Ven a brillamment comblé son retard pour écarter le danger avant que le capitaine marocain ne puisse frapper.

Peu après, la pause hydratation a redonné un second souffle aux hommes de Koeman. Les Oranje ont alors retrouvé leur calme et Crysencio Summerville a déclenché l’action décisive. Son pressing a provoqué une contre-attaque, et bien qu’il ait été stoppé aux abords de la surface, Gakpo a récupéré le ballon et battu Yassine Bounou pour ouvrir le score.

À partir de là, cependant, les Néerlandais se sont exposés à la pression. Virgil van Dijk a réalisé une intervention cruciale pour contrer Saibari à la 80e minute, et pendant un moment, il a semblé que les Pays-Bas pourraient arracher une victoire difficile en phase à élimination directe, bien qu’ils aient été dominés pendant la majeure partie de la soirée.

Mais le soulagement ne vint jamais : dans le temps additionnel, Diop s’éleva pour égaliser de la tête, punissant une équipe néerlandaise qui s’était trop repliée. Les prolongations apportèrent leur lot d’angoisse ; Soufiane Rahimi gâcha une occasion énorme après avoir pénétré la surface, mais Verbruggen effectua un autre arrêt remarquable à bout portant.

Le gardien avait fait presque tout ce qu’il pouvait, mais la séance de tirs au but a mis à rude épreuve les nerfs des Néerlandais. Teun Koopmeiners a offert un départ idéal à l’équipe de Koeman, mais Justin Kluivert et Quinten Timber ont tous deux raté leur tir, tandis que Bounou repoussait celui de Summerville. Saibari s’est alors présenté après 120 minutes éprouvantes et a transformé le penalty décisif.

Pour le Maroc, il s’agit d’une nouvelle victoire mémorable aux tirs au but en Coupe du monde face à une grande puissance européenne. Pour les Pays-Bas, c’est un effondrement brutal et leur élimination la plus précoce de l’ère moderne en Coupe du monde – un résultat qui soulèvera de sérieuses questions sur l’approche de Koeman, ses remplacements et les raisons pour lesquelles une équipe dotée d’un tel talent offensif a joué de manière si défensive tout au long de la rencontre.

GOAL note la performance des Pays-Bas au stade de Monterrey.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Bart Verbruggen (8/10) :
    Le principal artisan de la résistance néerlandaise. Il a réalisé deux superbes arrêts en première période, repoussé plusieurs offensives marocaines et effectué une parade décisive à bout portant pour priver Rahimi d’un but en prolongation. Il peut regretter le coup franc égalisateur de Diop, mais sans ses interventions, les Pays-Bas n’auraient jamais atteint la séance de tirs au but.

    Micky van de Ven (6/10) :
    A réalisé l’un des plus beaux gestes défensifs des Pays-Bas de la soirée, en revenant en trombe pour contrer Hakimi alors que le Maroc semblait sur le point de se créer une occasion franche. S’est montré moins efficace balle au pied et n’a pas apporté grand-chose en attaque avant d’être remplacé en fin de match.

    Nathan Aké (6/10) :
    Soigné en possession, il n’a toutefois pas pesé défensivement, le Maroc parvenant à plusieurs reprises à percer dans des zones dangereuses. Koeman l’a remplacé à la 71^e minute pour tenter de stabiliser l’organisation.

    Virgil van Dijk (7/10) :
    Pas au sommet de son art, mais il a tout de même réalisé l’une des interventions défensives clés du match en contrant Saibari à la 80e minute. Le but égalisateur en fin de match fera toutefois mal, car les Pays-Bas n’ont jamais totalement repris le contrôle après s’être repliés en défense.

    Jan Paul van Hecke (8/10) :
    Le défenseur le plus efficace des Pays-Bas ce soir. Actif en possession, il a effectué plusieurs passes dans le dernier tiers et a apporté une contribution défensive importante alors que le Maroc intensifiait la pression.

    Denzel Dumfries (6/10) :
    Très actif sur son couloir droit, il a souvent pris part aux offensives mais a manqué de justesse dans le dernier geste. Il a par ailleurs souffert par moments face aux ailiers marocains, qui ont régulièrement trouvé des espaces autour de lui.

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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Frenkie de Jong (7/10) :
    Précis et soigné dans ses passes, il a aussi apporté en défense, mais les Pays-Bas auraient eu besoin qu’il impose davantage son jeu dans un match largement dominé par le Maroc. Peu créatif, il n’a pas permis aux siens de prendre le contrôle pendant de longues périodes.

    Ryan Gravenberch (6/10) :
    Il a bien souvent surgi dans la surface et a failli ouvrir le score, mais il est resté trop discret. Il n’a pas réussi à imposer son jeu au milieu de terrain ni à apporter suffisamment de densité défensive pour ralentir le rythme imposé par le Maroc.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Attaque

    Cody Gakpo (7/10) :
    Discret avant la pause hydratation, il a été cantonné loin des zones dangereuses par la défense marocaine. Mais son instinct a parlé au moment d’ouvrir le score : bien lancé en contre, il a conclu avec sang-froid.

    Brian Brobbey (6/10) :
    Très actif en presseur, il a offert une présence physique utile mais s’est révélé trop peu menaçant devant le but. Remplacé à la 71^e minute sans avoir pesé offensivement.

    Crysencio Summerville (7/10) :
    L’un des attaquants les plus inspirés des Pays-Bas. Son pressing a contribué à la création du but de Gakpo, et son engagement a été excellent tout au long du match. Mais son tir manqué lors de la séance de tirs au but a coûté cher et viendra ternir ce qui avait été une prestation pleine de vivacité.


  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Wout Weghorst (5/10) :
    Il a apporté de la hauteur à l'équipe néerlandaise et a servi de point d'ancrage sur les coups de pied arrêtés, mais sans plus. Il a remporté quelques duels aériens, mais n'a jamais vraiment fait la différence en attaque.

    Jorrel Hato (6/10) :
    Entré pour solidifier la défense, il a été correct sans jamais vraiment contenir le pressing marocain.

    Quinten Timber (5/10) :
    L’un des remplacements les plus utiles de Koeman en jeu ouvert, il a apporté de l’énergie et remporté quelques duels. Mais son penalty manqué était catastrophique et restera l’une des images marquantes de l’effondrement néerlandais.

    Marten de Roon (5/10) :
    Entré en prolongation, il a apporté de la fraîcheur physique mais guère plus. Il n’a pas modifié le cours du match.

    Justin Kluivert (4/10) :
    Entré à la 117^e minute avec l’idée de briller aux tirs au but, il a manqué sa tentative depuis le point de penalty. Une apparition aussi brève que douloureuse.

    Ronald Koeman (4/10) :
    Les Pays-Bas ont été dominés pendant la majeure partie de la rencontre et n’ont jamais semblé à l’aise. La pause d’hydratation a permis à son équipe de se ressaisir, et le but de Gakpo leur a brièvement offert une chance de s’en sortir, mais Koeman a attendu trop longtemps avant d’opérer des changements significatifs, puis a vu son équipe s’enliser. Compte tenu du talent de cet effectif, il s’agit d’une piètre performance et d’une élimination amèrement décevante.