Ismael Saibari a assené le coup de grâce en transformant le penalty décisif, qualifiant les Lions de l’Atlas et laissant les Oranje face à de sérieuses remises en question après une élimination aussi surprenante que décevante de la Coupe du monde.

Dominateurs pendant de longues périodes, les Marocains ont dicté le rythme, percé le rideau défensif néerlandais et se sont créé assez d’occasions pour tuer le match bien avant la séance de tirs au but. Azzedine Ounahi a ainsi manqué l’une des plus belles opportunités de la première période, son tir du droit frôlant le montant droit de Bart Verbruggen, lequel a ensuite réalisé deux arrêts décisifs pour maintenir le score à 0-0.

Le meilleur fait d’armes défensif des Pays-Bas est intervenu à la 60e minute : Achraf Hakimi s’est échappé après une séquence néerlandaise mal négociée et semblait filer vers le but, mais Micky van de Ven a brillamment comblé son retard pour écarter le danger avant que le capitaine marocain ne puisse frapper.

Peu après, la pause hydratation a redonné un second souffle aux hommes de Koeman. Les Oranje ont alors retrouvé leur calme et Crysencio Summerville a déclenché l’action décisive. Son pressing a provoqué une contre-attaque, et bien qu’il ait été stoppé aux abords de la surface, Gakpo a récupéré le ballon et battu Yassine Bounou pour ouvrir le score.

À partir de là, cependant, les Néerlandais se sont exposés à la pression. Virgil van Dijk a réalisé une intervention cruciale pour contrer Saibari à la 80e minute, et pendant un moment, il a semblé que les Pays-Bas pourraient arracher une victoire difficile en phase à élimination directe, bien qu’ils aient été dominés pendant la majeure partie de la soirée.

Mais le soulagement ne vint jamais : dans le temps additionnel, Diop s’éleva pour égaliser de la tête, punissant une équipe néerlandaise qui s’était trop repliée. Les prolongations apportèrent leur lot d’angoisse ; Soufiane Rahimi gâcha une occasion énorme après avoir pénétré la surface, mais Verbruggen effectua un autre arrêt remarquable à bout portant.

Le gardien avait fait presque tout ce qu’il pouvait, mais la séance de tirs au but a mis à rude épreuve les nerfs des Néerlandais. Teun Koopmeiners a offert un départ idéal à l’équipe de Koeman, mais Justin Kluivert et Quinten Timber ont tous deux raté leur tir, tandis que Bounou repoussait celui de Summerville. Saibari s’est alors présenté après 120 minutes éprouvantes et a transformé le penalty décisif.

Pour le Maroc, il s’agit d’une nouvelle victoire mémorable aux tirs au but en Coupe du monde face à une grande puissance européenne. Pour les Pays-Bas, c’est un effondrement brutal et leur élimination la plus précoce de l’ère moderne en Coupe du monde – un résultat qui soulèvera de sérieuses questions sur l’approche de Koeman, ses remplacements et les raisons pour lesquelles une équipe dotée d’un tel talent offensif a joué de manière si défensive tout au long de la rencontre.

GOAL note la performance des Pays-Bas au stade de Monterrey.