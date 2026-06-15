Notes des joueurs néerlandais face au Japon : Crysencio Summerville a bien offert un éclair de génie, mais la sélection batave, trop terne, a concédé un but dans les derniers instants et a dû se contenter d’un match nul pour son entrée en lice dans la Coupe du monde

Tout juste auteur d’une brillante deuxième partie de saison avec l’AS Rome, Donyell Malen a failli ouvrir le score dès la 3e minute d’une demi-volée après s’être retourné, mais Zion Suzuki a bien réagi et a repoussé le ballon au-dessus de la barre. Cette action a constitué l’unique frisson d’une première période pauvre en occasions, aucune des deux équipes ne souhaitant prendre de risque inutile en possession.

Les Néerlandais ont toutefois ouvert le score juste après la mi-temps : Van Dijk, parfaitement lancé par Ryan Gravenberch depuis la droite, a jailli plus haut que tout le monde pour expédier le ballon dans le coin inférieur. Les Japonais n’ont concédé l’avantage que pendant sept minutes, car Keito Nakamura, après s’être décalé sur son pied droit, a déclenché une frappe rasante déviée par Jan Paul van Hecke, battant Bart Verbruggen.

Les Néerlandais ont ensuite repris l’avantage : l’ailier de West Ham, Summerville, a récupéré le ballon à l’angle de la surface, s’est rentré sur son gauche et a enroulé une frappe rasante qui a touché le poteau avant de battre Suzuki. Take Kubo a immédiatement répondu par une lourde frappe lointaine qui a frôlé la lucarne.

Dans la foulée, Cody Gakpo obligeait Suzuki à repousser sa frappe du pied, mais, sous l’intensité grandissante des Japonais, les Néerlandais pliaient à la 89e minute : la tête de Koki Ogawa, déviée par Daichi Kamada, terminait sa course dans la lucarne.

GOAL note les joueurs néerlandais à Dallas...