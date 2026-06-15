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Netherlands Japan ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Notes des joueurs néerlandais face au Japon : Crysencio Summerville a bien offert un éclair de génie, mais la sélection batave, trop terne, a concédé un but dans les derniers instants et a dû se contenter d’un match nul pour son entrée en lice dans la Coupe du monde

Player ratings
Pays-Bas
C. Summerville
Coupe du monde
FEATURES
Pays-Bas vs Japon

Les Pays-Bas ont concédé un but égalisateur tardif et ont été contraints au partage 2-2 par le Japon lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde 2026. Les réalisations en seconde période de Virgil van Dijk et Crysencio Summerville semblaient avoir lancé les Oranje vers la victoire, mais ils ont été repris à chaque fois lors de cette première sortie du groupe F, à Dallas.

Tout juste auteur d’une brillante deuxième partie de saison avec l’AS Rome, Donyell Malen a failli ouvrir le score dès la 3e minute d’une demi-volée après s’être retourné, mais Zion Suzuki a bien réagi et a repoussé le ballon au-dessus de la barre. Cette action a constitué l’unique frisson d’une première période pauvre en occasions, aucune des deux équipes ne souhaitant prendre de risque inutile en possession.

Les Néerlandais ont toutefois ouvert le score juste après la mi-temps : Van Dijk, parfaitement lancé par Ryan Gravenberch depuis la droite, a jailli plus haut que tout le monde pour expédier le ballon dans le coin inférieur. Les Japonais n’ont concédé l’avantage que pendant sept minutes, car Keito Nakamura, après s’être décalé sur son pied droit, a déclenché une frappe rasante déviée par Jan Paul van Hecke, battant Bart Verbruggen.

Les Néerlandais ont ensuite repris l’avantage : l’ailier de West Ham, Summerville, a récupéré le ballon à l’angle de la surface, s’est rentré sur son gauche et a enroulé une frappe rasante qui a touché le poteau avant de battre Suzuki. Take Kubo a immédiatement répondu par une lourde frappe lointaine qui a frôlé la lucarne.

Dans la foulée, Cody Gakpo obligeait Suzuki à repousser sa frappe du pied, mais, sous l’intensité grandissante des Japonais, les Néerlandais pliaient à la 89e minute : la tête de Koki Ogawa, déviée par Daichi Kamada, terminait sa course dans la lucarne.

GOAL note les joueurs néerlandais à Dallas...

  • FBL-WC-2026-MATCH11-NED-JPNAFP

    Gardien de but et défense

    Bart Verbruggen (5/10) :

    Une déviation l’a privé de toute chance sur le but de Nakamura, mais il aurait dû mieux repousser le deuxième tir, même s’il a été dévié par Kamada.

    Denzel Dumfries (5/10) :

    La stratégie japonaise, associée au manque d’audace des Néerlandais, l’a empêché de se distinguer sur son côté droit.

    Jan Paul van Hecke (6/10) :

    Performance solide du défenseur central de Brighton. Malchanceux sur la déviation du tir de Nakamura dans le coin inférieur du but.

    Virgil van Dijk (7/10) :

    À l'exception de quelques passes imprécises, il a fait preuve de son calme habituel et a ouvert le score d'une tête bien placée.

    Micky van de Ven (5/10) :

    Il a utilisé sa vitesse à bon escient pour effectuer quelques tacles de récupération, mais ne semble pas tout à fait à l'aise au poste d'arrière latéral.

    • Publicité
  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Ryan Gravenberch (7/10) :

    Soirée mitigée pour le milieu de Liverpool. Il a délivré deux passes décisives, dont un excellent centre pour le but de Van Dijk, mais il aurait dû mieux marquer Nakamura et s'est parfois retrouvé en retrait du jeu.

    Frenkie de Jong (6/10) :

    Il a bien organisé le jeu au milieu de terrain, même s'il a manqué de dynamisme.

    Tijjani Reijnders (5/10) :

    Il a brillé sur quelques coups francs en première période, mais son impact s’est ensuite estompé.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Crysencio Summerville (7/10) :

    Il a fait preuve d’une grande agilité dans les petits espaces et a adressé plusieurs centres à ras de terre dangereux, malheureusement pas concrétisés. Il a ensuite redonné l’avantage aux Néerlandais d’une belle finition.

    Donyell Malen (6/10) :

    Brillamment contré par Suzuki en début de match, il est apparu comme la plus grande menace offensive des Néerlandais en première mi-temps, avant de s’éteindre après la pause et d’être remplacé par Depay.

    Cody Gakpo (5/10) :

    Il a trop souvent renoncé à prendre son adversaire à revers, préférant jouer vers l’arrière. Il a tout de même contraint Suzuki à un arrêt en seconde période.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Memphis Depay (5/10) :

    A eu du mal à entrer dans le match après avoir remplacé Malen à la reprise.

    Teun Koopmeiners (5/10) :

    Il n’a pas réussi à s’imposer sur le ballon ni à dicter le jeu depuis le milieu de terrain.

    Quinten Timber (5/10) :

    Il a remplacé Reijnders mais n’a pas apporté grand-chose au milieu de terrain.

    Nathan Aké (N/A) :

    Remplaçant entré en jeu pour les 10 dernières minutes afin de solidifier la défense.

    Brian Brobbey (N/A) :

    A remplacé Gakpo en toute fin de rencontre.

    Ronald Koeman (4/10) :

    Le manque d’audace de son équipe en première période était préoccupant. Si les siens ont légèrement relevé la tête après la pause, des erreurs défensives et des changements trop prudents ont fini par coûter cher. Il faudra nettement faire mieux lors des prochaines rencontres de groupe.

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