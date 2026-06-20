Notes des joueurs néerlandais face à la Suède : « Cody Gakpo, héros de la Coupe du monde », fait taire les supporters de Liverpool, tandis que le pari de Ronald Koeman sur Brian Brobbey s’avère payant lors d’une prestation néerlandaise époustouflante – mais Micky van de Ven n’est pas un arrière gauche !

Cody Gakpo a brillé sous le maillot orange : l’attaquant de Liverpool a d’abord servi Brian Brobbey pour l’ouverture du score, puis a doublé la marque sur une offrande du même Brobbey, bien lancé par Denzel Dumfries. Dumfries a ensuite adressé un centre décisif à Gakpo pour le 3-0 juste après la mi-temps, puis le meilleur joueur néerlandais du dernier Mondial a inscrit un doublé en coupant vers l’intérieur pour conclure du droit à la 54^e minute.

Anthony Elanga a réduit l’écart pour la Suède en reprenant une superbe passe en profondeur d’Alexander Isak, mais Crysencio Summerville a finalement scellé la victoire d’une Oranje très impressionnante, qui pourrait remporter son groupe en battant la Tunisie lors de son dernier match.

Ci-dessous, GOAL attribue une note à tous les Néerlandais qui ont brillé au Texas…