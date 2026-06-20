Cody Gakpo a brillé sous le maillot orange : l’attaquant de Liverpool a d’abord servi Brian Brobbey pour l’ouverture du score, avant que ce dernier ne double la mise, bien lancé par un Denzel Dumfries en pleine forme. Dumfries a ensuite adressé un centre décisif à Gakpo pour le 3-0 juste après la mi-temps, puis le meilleur joueur néerlandais du dernier Mondial a inscrit un quatrième but à la 54^e minute en rentrant dans l’axe pour frapper du droit, sa marque de fabrique.

Anthony Elanga a réduit l’écart pour la Suède en reprenant une superbe passe en profondeur d’Alexander Isak, mais Crysencio Summerville a finalement scellé la victoire d’une Oranje très impressionnante, qui pourrait terminer en tête de son groupe en cas de succès contre la Tunisie lors de son dernier match.

Ci-dessous, GOAL attribue une note à tous les Néerlandais qui ont brillé au Texas…