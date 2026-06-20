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Netherlands Sweden ratings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Notes des joueurs néerlandais face à la Suède : « Cody Gakpo, héros de la Coupe du monde », fait taire les supporters de Liverpool, tandis que le pari de Ronald Koeman sur Brian Brobbey s’avère payant lors d’une prestation néerlandaise dévastatrice – mais Micky van de Ven n’est pas un arrière gauche !

Player ratings
Pays-Bas
Coupe du monde
C. Gakpo
B. Brobbey
FEATURES
Pays-Bas vs Suède

Les Pays-Bas ont enfin affirmé leurs ambitions mondiales en dominant la Suède 5-1 samedi soir à Houston. Après un match nul mitigé contre le Japon lors de la première journée, les Néerlandais étaient critiqués pour leur prudence tactique sous Ronald Koeman. Mais leur puissance offensive a cette fois fait volé en éclats une sélection suédoise qui avait pourtant commencé par un 5-1 face à la Tunisie.

Cody Gakpo a brillé sous le maillot orange : l’attaquant de Liverpool a d’abord servi Brian Brobbey pour l’ouverture du score, avant que ce dernier ne double la mise, bien lancé par un Denzel Dumfries en pleine forme. Dumfries a ensuite adressé un centre décisif à Gakpo pour le 3-0 juste après la mi-temps, puis le meilleur joueur néerlandais du dernier Mondial a inscrit un quatrième but à la 54^e minute en rentrant dans l’axe pour frapper du droit, sa marque de fabrique.

Anthony Elanga a réduit l’écart pour la Suède en reprenant une superbe passe en profondeur d’Alexander Isak, mais Crysencio Summerville a finalement scellé la victoire d’une Oranje très impressionnante, qui pourrait terminer en tête de son groupe en cas de succès contre la Tunisie lors de son dernier match.

Ci-dessous, GOAL attribue une note à tous les Néerlandais qui ont brillé au Texas…

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Bart Verbruggen (7/10) :

    Il a réalisé plusieurs beaux arrêts pour préserver l’avance de deux buts de son équipe à la mi-temps, mais il n’a rien pu faire sur le but de consolation de la Suède.

    Denzel Dumfries (8/10) :

    Le nouveau latéral droit du Real Madrid a démontré l’étendue de son talent en offrant des occasions en or à Brobbey et Gakpo, qui ont tous deux marqué. Si Dumfries reste en forme, il risque de donner bien du fil à retordre aux arrières gauches adverses tout au long du tournoi.

    Jan Paul van Hecke (6/10) :

    Il a réalisé un excellent geste défensif pour empêcher Viktor Gyokeres de tirer alors qu’il était bien placé en première mi-temps, et s’est également montré solide balle au pied.

    Virgil van Dijk (7/10) :

    Le capitaine néerlandais a livré une prestation imposante, même si les déplacements d’Alexander Isak l’ont parfois mis en difficulté.

    Micky van de Ven (4/10) :

    Le défenseur polyvalent et rapide de Tottenham Hotspur a réalisé une belle percée sur le flanc gauche et a failli servir Donyell Malen d’une passe décisive dans la surface. Cependant, son mauvais placement a de nouveau été exploité, cette fois par Elanga, qui lui a également fait un petit pont plus tard dans la rencontre. Il demeure sans conteste le maillon faible de cette arrière-garde, car il n’est pas un véritable arrière gauche.

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  • FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    Milieu de terrain

    Ryan Gravenberch (8/10) :

    Le milieu de terrain de Liverpool a certes commis quelques passes imprécises, mais il a continué à jouer avec beaucoup d’assurance et de qualité pendant l’intégralité des 90 minutes.

    Frenkie de Jong (7/10) :

    Il a joué un rôle essentiel dans le bon début de match des Pays-Bas. Le joueur du FC Barcelone s’est montré brillant tant dans la récupération que dans la distribution du ballon. De Jong a également lancé l’attaque qui a conduit au deuxième but de Gakpo dans la soirée, mais il commençait déjà à s’essouffler à ce moment-là et a été remplacé vers l’heure de jeu.

    Tijjani Reijnders (6/10) :

    Il a joué un rôle dans l’ouverture du score en lançant Gakpo dans l’espace, mais il est resté discret par la suite et a perdu le ballon sur l’action menant au but d’Elanga. Il a été remplacé peu après.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Donyell Malen (4/10) :

    L’attaquant polyvalent de la Roma s’est montré très dangereux sur l’aile droite, mais il a manqué un centre facile qui aurait permis à Brobbey d’inscrire un triplé. Son remplacement à la mi-temps a surpris, jusqu’à ce que la performance de Summerville valide ce choix.

    Brian Brobbey (8/10) :

    Quel impact ! Après un seul but en douze sélections, l’avant-centre de Sunderland a signé un doublé dès les 17 premières minutes de son premier match de Coupe du monde en tant que titulaire. Deux finitions faciles, certes, mais l’imposant attaquant semble enfin offrir à la sélection néerlandaise le point d’appui tant recherché.

    Cody Gakpo (9/10) :

    L’ailier gauche, souvent source d’exaspération pour les supporters de Liverpool, a répondu à ses détracteurs – ainsi qu’au nouvel entraîneur des Reds, Andoni Iraola – en adressant un centre à ras de terre intelligent et parfaitement dosé pour l’ouverture du score de Brobbey, avant de signer un doublé. Irrégulier ? Oui. Mais le « Cody Gakpo des Coupes du monde » est une valeur sûre : il compte désormais plus de buts en phase finale que Johan Cruyff.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Crysencio Summerville (8/10) :

    Il a perdu sa place de titulaire au profit de Brobbey, mais il pourrait bien avoir repris celle de Malen pour le match contre la Tunisie en jouant un rôle clé dans le troisième but de son équipe : après une superbe combinaison avec Dumfries, il a délivré une passe décisive à Gakpo avant de marquer lui-même d’une superbe frappe à ras de terre depuis l’entrée de la surface.

    Guus Til (6/10) :

    Il est entré au milieu de terrain à la 59e minute à la place de Reijnders et s’est immédiatement montré très actif.

    Teun Koopmeiners (6/10) :

    Le milieu de la Juventus a été introduit dans le cadre d’un double changement avec Til et a contribué à stabiliser le jeu de son équipe.

    Memphis Depay (N/A) :

    Entré en jeu à moins de 20 minutes de la fin à la place de Brobbey, il a délivré une passe décisive en trouvant Summerville dans l'espace en fin de match.

    Noa Lang (N/A) :

    Il est entré en jeu dans le temps additionnel.

    Ronald Koeman (8/10) :

    Après les critiques suite au match nul 2-2 contre le Japon, le sélectionneur mérite d’être félicité pour avoir aligné Brobbey d’entrée et fait entrer Summerville à la mi-temps. Cependant, il devrait cesser d’utiliser Van de Ven comme arrière gauche, car le Spur est devenu un véritable handicap.

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