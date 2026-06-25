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Notes des joueurs mexicains face à la Tchéquie : Gilberto Mora s'impose alors qu'El Tri entre dans l'histoire avec un parcours sans faute en phase de groupes, et Guillermo Ochoa fait ses adieux à l'Azteca

Player ratings
FEATURES
Tchéquie vs Mexico
Tchéquie
Mexico
Coupe du monde
G. Mora
G. Ochoa
J. Quinones

Le Mexique a découvert une nouvelle étoile, Gilberto Mora, tout en rendant hommage à la carrière de la légende Guillermo Ochoa, lors de sa victoire 3-0 contre la Tchéquie. Pour la première fois, « El Tri » termine la phase de groupes d’une Coupe du monde avec neuf points, et Javier « Vasco » Aguirre présente désormais une équipe au meilleur de sa forme à l’aube des huitièmes de finale.

Le message a été clair tout au long du tournoi : les 26 joueurs sont prêts à apporter leur contribution. Après avoir fait jouer tous ses joueurs de champ disponibles lors de la phase de poules, le Mexique a de nouveau marqué l’histoire à l’Estadio Azteca grâce à une nouvelle prestation maîtrisée.

Mateo Chávez a ouvert le score à la 55^e minute, à la suite d’un beau travail de Luis Romo, avant que Julián Quiñones ne double l’avance du Mexique six minutes plus tard, servi par Jorge Sánchez. Álvaro Fidalgo a ensuite scellé le score dans le temps additionnel en convertissant une passe de Roberto Alvarado pour offrir une victoire 3-0.


Le onze de départ aligné face à la Tchéquie affichait une moyenne d’âge de 27 ans et 38 jours, la plus jeune composition mexicaine en Coupe du monde depuis 2006, année où l’équipe avait affronté le Portugal avec une moyenne d’âge de 26 ans et 341 jours.

L’avenir s’annonce prometteur, mais le présent autorise déjà tout un pays à rêver grand.

GOAL note les joueurs mexicains après leur victoire contre la Tchéquie à l’Estadio Azteca...


  • FBL-WC-2026-MATCH53-CZE-MEXAFP

    Gardien de but et défense

    Raúl Rangel (7/10) :
    Peu sollicité dans ses buts, il s’est distingué par son jeu au sol. Sa distribution demeure l’un de ses principaux atouts et explique la confiance que lui accorde Aguirre dans ce système.

    Jorge Sánchez (7/10) :
    Il a continué à peser sur le jeu offensif mexicain. Sans marquer, il a néanmoins joué un rôle clé sur le deuxième but en exploitant les espaces et en se muant en véritable menace.

    Israel Reyes (7/10) :
    Selon certaines rumeurs, il pourrait rejoindre l’Europe après la Coupe du monde, l’AS Roma figurant parmi les clubs intéressés. Sa polyvalence défensive ne manquera pas d’accroître l’intérêt à son égard. Il a fait preuve de sang-froid dans ses relances et d’autorité dans ses interventions.

    César Montes (7/10) :
    Sa capacité à percer les lignes grâce à des passes en profondeur depuis le milieu de terrain fait de lui un défenseur central incontournable pour le Mexique. Solide dans les duels aériens, il a apporté à El Tri une présence supplémentaire de stabilité en défense.

    Mateo Chávez (8/10) :
    Très énergique en début de match, il s’est constamment montré disponible sur le flanc gauche. Son but a été la récompense d’une performance fondée sur la persévérance, le bon timing et la volonté offensive.

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  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Edson Álvarez (7/10) :
    Son leadership continue de briller. En sentinelle devant la défense, il a une nouvelle fois démontré son importance pour « El Tri », apportant équilibre, maîtrise et expérience au milieu de terrain mexicain.

    Luis Romo (7/10) :
    Toujours aussi influent, il a d’abord été décisif contre la Corée du Sud, puis a de nouveau joué un rôle clé dans la percée mexicaine en préparant le but de Chávez. Des performances qui justifient la confiance d’Aguirre au sein du onze de départ.

    Gilberto Mora (8/10) :
    Le plus jeune titulaire mexicain de la Coupe du monde a mis quelque temps à se mettre dans le bain, mais une fois son rythme trouvé, il a distillé des passes qui ont ébranlé la République tchèque. Sa confiance a grandi à chaque touche de balle, offrant à l’Azteca un aperçu prometteur de l’avenir mexicain.

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    Attaque

    Roberto Alvarado (7/10) :
    L’attaque mexicaine passait souvent par lui. C’est lorsqu’il se glisse dans les zones centrales qu’il se montre le plus à son avantage, là où sa vision du jeu et la précision de ses passes lui permettent de relancer l’attaque.

    Guillermo Martínez (6/10) :
    Très actif dans le jeu aérien aux deux extrémités du terrain, il s’est bien battu mais n’a jamais reçu de centre précis dans la surface qui aurait permis de véritablement mettre le gardien à l’épreuve.

    Julián Quiñones (7/10) :
    Il a inscrit son deuxième but du tournoi et demeure l’un des attaquants les plus dangereux du Mexique, même s’il doit encore peaufiner ses choix de passe dans le dernier tiers si « El Tri » veut aller loin dans la compétition.

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    Remplaçants et entraîneur

    Obed Vargas (6/10) :
    Membre de la nouvelle garde d’« El Tri », il fait preuve de maturité à chaque entrée sur le terrain. Évoluer aux côtés de leaders tels qu’Álvarez, Montes, Quiñones et Alvarado ne pourra que accélérer sa progression.

    Santiago Giménez (6/10) :
    À l’aise face aux défenseurs tchèques, il a également adressé une passe astucieuse à Quiñones qui aurait pu déboucher sur un autre but mexicain. Une entrée décisive alors que le Mexique maîtrisait la rencontre.

    Álvaro Fidalgo (7/10) :
    De retour sur la pelouse après avoir été épargné contre la Corée du Sud, il a pleinement profité de son temps de jeu. Son but renforce encore ses arguments pour obtenir un rôle plus important lors des seizièmes de finale.

    Guillermo Ochoa (6/10) :
    L’Estadio Azteca lui a offert une ovation debout dont on se souviendra encore longtemps. Après six Coupes du monde, Ochoa s’inscrit déjà parmi les légendes du Mexique.

    Jesús Gallardo (6/10) :
    Entré alors que le match était déjà sous contrôle, il a pu accumuler des minutes précieuses sans trop solliciter ses jambes, en vue des seizièmes de finale.

    Javier Aguirre (10/10) :
    Le Mexique n’avait jamais remporté ses neuf matchs sur neuf lors d’une phase de poules de Coupe du monde. Mieux encore, il a terminé cette phase sans encaisser le moindre but. Aguirre a trouvé un équilibre quasi parfait entre rotation, maîtrise et confiance, et la manière dont il a orchestré le moment d’adieu d’Ochoa à l’Estadio Azteca restera gravée dans la mémoire de tous les supporters d’El Tri.

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