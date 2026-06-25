Notes des joueurs mexicains face à la Tchéquie : Gilberto Mora s'impose alors qu'El Tri entre dans l'histoire avec un parcours sans faute en phase de groupes, et Guillermo Ochoa fait ses adieux à l'Azteca

Le message a été clair tout au long du tournoi : les 26 joueurs sont prêts à apporter leur contribution. Après avoir fait jouer tous ses joueurs de champ disponibles lors de la phase de poules, le Mexique a de nouveau marqué l’histoire à l’Estadio Azteca grâce à une nouvelle prestation maîtrisée.

Mateo Chávez a ouvert le score à la 55^e minute, à la suite d’un beau travail de Luis Romo, avant que Julián Quiñones ne double l’avance du Mexique six minutes plus tard, servi par Jorge Sánchez. Álvaro Fidalgo a ensuite scellé le score dans le temps additionnel en convertissant une passe de Roberto Alvarado pour offrir une victoire 3-0.





Le onze de départ aligné face à la Tchéquie affichait une moyenne d’âge de 27 ans et 38 jours, la plus jeune composition mexicaine en Coupe du monde depuis 2006, année où l’équipe avait affronté le Portugal avec une moyenne d’âge de 26 ans et 341 jours.

L’avenir s’annonce prometteur, mais le présent autorise déjà tout un pays à rêver grand.

GOAL note les joueurs mexicains après leur victoire contre la Tchéquie à l’Estadio Azteca...



