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Alvaro Fidalgo, MexicoGetty

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Notes des joueurs mexicains face à la Serbie : Álvaro Fidalgo et Brian Gutiérrez brillent alors qu’El Tri en marque cinq lors de son dernier match de préparation pour la Coupe du monde

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Mexico vs Serbie
FEATURES
Mexico
Serbie
Matchs Amicaux
Javier Aguirre Onaindía
A. Fidalgo
B. Gutierrez

Après avoir surmonté une frayeur en début de match à Toluca, le Mexique a dominé la Serbie. Alvaro Fidalgo et Brian Gutierrez ont notamment brillé, permettant à El Tri de conclure en beauté sa préparation pour la Coupe du monde.

Javier « Vasco » Aguirre voulait une dernière répétition avant la Coupe du monde, et pendant quelques minutes à Toluca, le Mexique a dû affronter ce qu’il avait soigneusement évité durant sa série d’invincibilité en 2026 : l’inconfort. La Serbie a ouvert le score, la tension est montée au stade Nemesio Diez, et El Tri s’est soudain retrouvé à courir après un match censé être le dernier tremplin avant le 11 juin.

La réaction, cependant, a été exactement celle qu’Aguirre aurait souhaitée. Le Mexique a rapidement effacé cette erreur initiale, pris le contrôle du jeu et transformé son stress en maîtrise collective. À la mi-temps, les locaux avaient déjà renversé la vapeur, passant d’un 1-0 à une avance 2-1. Score final : 5-1, rappelant une nouvelle fois que cette équipe aborde la Coupe du monde avec une réelle confiance et un sélectionneur de plus en plus serein face à son œuvre.

L’ouverture du score serbe, consécutive à une mésentente entre Johan Vázquez et Jesús Gallardo, avait temporairement muet le public après la frappe de Petar Stanić qui battait Raúl Rangel. Mais la réaction mexicaine a davantage illustré la force du groupe. El Tri a ainsi porté à 22 sa série d’invincibilité à domicile, grâce à plusieurs éléments ayant marqué des points pour gagner du temps de jeu.

Si le groupe paraît prêt, plusieurs éléments brouillent encore les pistes quant au onze de départ. Un luxe que tout sélectionneur rêve d’avoir à quelques jours du coup d’envoi mondial.

Les notes des joueurs mexicains par GOAL, après la rencontre amicale face à la Serbie à l’Estadio Nemesio Diez de Toluca...

  • Jorge Sanchez, MexicoGOAL

    Gardien de but et défense

    Raúl Rangel (7/10) :
    La Serbie s’est créé très peu d’occasions franches, mais Rangel a chaque fois fait preuve de sang-froid lorsqu’il a dû jouer comme relais supplémentaire pour sa défense. Sa sérénité balle au pied explique en partie pourquoi Aguirre lui maintient sa confiance comme numéro 1 du Mexique.

    Jorge Sánchez (5/10) :
    Deux titularisations consécutives pour le latéral, mais sa fiabilité défensive ne convainc toujours pas pleinement. Heureusement pour lui, ni l’Australie ni la Serbie n’ont exercé de pression constante sur son côté, car son apport offensif est resté quasi nul.

    César Montes (6/10) :
    Peu sollicité défensivement, il a encore manqué de justesse dans ses longs ballons, mais sa présence dans la surface sur coups de pied arrêtés demeure une arme précieuse pour le Mexique.

    Johan Vázquez (7/10) :
    A marqué pour le deuxième match consécutif et s’impose comme l’un des leaders de l’équipe. Il a semblé légèrement décalé lors de la construction du but serbe, mais son leadership devient l’un des atouts majeurs de cette phase finale.

    Jesús Gallardo (7/10) :
    Sa mauvaise lecture du jeu a contribué au premier but de la Serbie, mais Gallardo s’est bien repris et est resté une force offensive importante pour El Tri. Il continue d’apporter de la profondeur, de l’énergie et de l’expérience sur le flanc gauche.

    • Publicité
  • Brian Gutierrez, MexicoGetty

    Milieu de terrain

    Erik Lira (6/10) :
    Moins impliqué dans la construction du jeu qu’à son habitude, il a néanmoins fait preuve de précision dans ses passes. Même sans éclat particulier, il assure une présence fiable au milieu de terrain pour le Mexique.

    Brian Gutierrez (7/10) :
    Très en vue dès l’entame, il s’est créé plusieurs occasions nettes sans les convertir, mais il est resté mobile, a réclamé le ballon et fini par laisser son empreinte en servant une passe décisive.

    Alvaro Fidalgo (8/10) :
    Élégant du début à la fin. Ses duels, ses passes en profondeur et ses longs ballons étaient précis, et il a joué avec le calme de quelqu'un qui comprend exactement ce dont le match a besoin. Il détient les clés du milieu de terrain d'El Tri.

  • Raul Jimenez and Julian Quiñones, MexicoGetty

    Attaque

    Roberto Alvarado (7/10) :
    Nettement plus en vue que lors de ses dernières sorties, le milieu offensif a encore marges de progression : il doit se montrer plus audacieux sur l’aile droite et multiplier les tentatives de frappe. Ses centres précis ont toutefois frôlé la lucarne et ont failli offrir plusieurs buts à ses coéquipiers, témoignant d’une implication collective en net progrès.

    Raúl Jiménez (7/10) :
    Son but a soulagé tout un pays. Jamais buteur en Coupe du monde, il doit évacuer ce fardeau dès l’entame pour savourer pleinement son quatrième tournoi avec le Mexique.

    Julian Quiñones (7/10) :
    Sa présence multiplie les options de l’attaque mexicaine. Capable de frappes lointaines, de reprises de tête sur centres et de passes millimétrées à destination de Jimenez, il voit son influence dans le onze titulaire s’accroître au meilleur moment.

  • Javier Aguirre, MexicoGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Alexis Vega (8/10) :
    Porté par l’enthousiasme de son public, Vega a brillé à chaque touche de balle. Sa frappe a heurté la barre transversale, manquant de peu un but somptueux. Vif, confiant et motivé, il a pesé sur la défense adverse.

    Guillermo Martinez (6/10) :
    Il a remporté la plupart de ses duels aériens et a apporté une présence physique précieuse au Mexique. Il est intéressant de noter qu’avant ses débuts le 11 juin, il a bénéficié de plus de temps de jeu que Santiago Gimenez et Armando Gonzalez.

    Gilberto Mora (7/10) :
    À seulement 17 ans, il réclame sans cesse le ballon et ne fuit jamais ses responsabilités ; une audace qui force l’admiration même quand la rencontre lui échappe.

    Israel Reyes (7/10) :
    Aligné en défense centrale, il s’est montré à l’aise dans chacune de ses interventions et a apporté une présence sereine et posée après son entrée en jeu.

    Edson Álvarez (6/10) :
    En l’état actuel des choses, s’il est en concurrence avec Lira pour le poste de sentinelle, le milieu de terrain de Cruz Azul semble avoir une longueur d’avance dans la hiérarchie. Álvarez n’est pas encore à son meilleur niveau et cherche toujours son rythme.

    Luis Chávez (7/10) :
    Option pertinente en sortie de banc, il apporte dynamisme au milieu et, comme toujours, la menace d’un « golazo » de loin.

    Mateo Chávez (7/10) :
    Il a apporté sur le côté gauche une menace offensive comparable à celle de Gallardo. Il confirme pourquoi Aguirre lui fait confiance : une jeune option pleine d’énergie et d’une bonne portée offensive.

    Orbelín Pineda (6/10) :
    Peu en possession du ballon, il s’est néanmoins montré actif à chaque intervention, apportant mouvement et énergie malgré un temps de jeu limité.

    Luis Romo (7/10) :
    Actif dans la construction du jeu depuis l’arrière, il a semblé à l’aise pour aider le Mexique à faire progresser le ballon. Qu’il soit titulaire ou remplaçant, sa polyvalence fera la différence.

    Javier Aguirre (8/10) :
    Son équipe paraît prête. Serein et optimiste, le sélectionneur mexicain dispose encore de quelques jours pour peaufiner son groupe avant l’entrée en lice en Coupe du monde. La concurrence pour intégrer le onze de départ est vive, un casse-tête agréable pour tout entraîneur.

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