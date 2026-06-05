Javier « Vasco » Aguirre voulait une dernière répétition avant la Coupe du monde, et pendant quelques minutes à Toluca, le Mexique a dû affronter ce qu’il avait soigneusement évité durant sa série d’invincibilité en 2026 : l’inconfort. La Serbie a ouvert le score, la tension est montée au stade Nemesio Diez, et El Tri s’est soudain retrouvé à courir après un match censé être le dernier tremplin avant le 11 juin.

La réaction, cependant, a été exactement celle qu’Aguirre aurait souhaitée. Le Mexique a rapidement effacé cette erreur initiale, pris le contrôle du jeu et transformé son stress en maîtrise collective. À la mi-temps, les locaux avaient déjà renversé la vapeur, passant d’un 1-0 à une avance 2-1. Score final : 5-1, rappelant une nouvelle fois que cette équipe aborde la Coupe du monde avec une réelle confiance et un sélectionneur de plus en plus serein face à son œuvre.

L’ouverture du score serbe, consécutive à une mésentente entre Johan Vázquez et Jesús Gallardo, avait temporairement muet le public après la frappe de Petar Stanić qui battait Raúl Rangel. Mais la réaction mexicaine a davantage illustré la force du groupe. El Tri a ainsi porté à 22 sa série d’invincibilité à domicile, grâce à plusieurs éléments ayant marqué des points pour gagner du temps de jeu.

Si le groupe paraît prêt, plusieurs éléments brouillent encore les pistes quant au onze de départ. Un luxe que tout sélectionneur rêve d’avoir à quelques jours du coup d’envoi mondial.

Les notes des joueurs mexicains par GOAL, après la rencontre amicale face à la Serbie à l’Estadio Nemesio Diez de Toluca...