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Mexico Player Ratings GFXGOAL

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Notes des joueurs mexicains face à la Corée du Sud : grâce au but décisif de Luis Romo contre Son Heung-Min et ses coéquipiers, « El Tri » rêve de revivre 2002

Player ratings
FEATURES
Mexico vs Corée du Sud
Mexico
Corée du Sud
Coupe du monde
L. Romo
H. Son

Le but décisif de Luis Romo a permis au Mexique de prendre la tête du groupe A, ramenant ainsi « El Tri » à l’Azteca et renforçant l’idée que cette équipe pourrait être la plus solide que le Mexique ait alignée en Coupe du monde depuis 2002.

Tout comme en 2002, Javier « Vasco » Aguirre a permis au Mexique de démarrer en force la phase de groupes de la Coupe du monde.

La victoire 1-0 d’El Tri face à la Corée du Sud à Guadalajara lui a permis de décrocher la première place du groupe A, garantissant ainsi un retour à l’Estadio Azteca pour les 16es de finale, et même la possibilité d’y disputer un huitième. Ce n’était pas la soirée la plus brillante du Mexique, mais à ce stade d’une Coupe du monde, maîtriser le jeu compte parfois autant que le spectacle.

Pendant une grande partie de la première période, les Mexicains ont manqué d’allant. La Corée du Sud a dominé la possession, tandis qu’El Tri peinait à s’imposer dans le dernier tiers. Mais le but de Luis Romo en seconde mi-temps a changé la donne, libérant enfin le Mexique de sa retenue et offrant à l’équipe d’Aguirre l’avantage dont elle avait besoin.

Le public de l’Estadio Akron s’est fait entendre et a confirmé les propos d’Aguirre, qui avait assuré que quitter l’Estadio Azteca ne poserait aucun problème à son équipe.

« J’aime beaucoup jouer à domicile, quelle que soit la ville », a déclaré Aguirre à la veille du deuxième match de la phase de groupes. « Historiquement, l’Estadio Azteca a accueilli les phases de groupes et les matchs importants, ce qui pourrait laisser penser que nous nous y sentons plus à l’aise.

« Mais je ne l’envisage pas uniquement sous cet angle. Guadalajara est notre maison, tout comme l’Azteca, La Corregidora, El Volcán, El Gigante de Acero ou Tijuana. Tout stade où joue l’équipe nationale est notre maison, car c’est notre Mexique et c’est notre pays. »

Raúl Rangel a finalement scellé l’issue de la rencontre par un double arrêt décisif à la 87^e minute, préservant la victoire. Ce Mexique, discipliné, résilient et difficile à déstabiliser, continue de porter la marque d’Aguirre. Les résultats s’enchaînent.

GOAL note les joueurs mexicains après leur victoire en phase de poules de la Coupe du monde face à la Corée du Sud à l’Estadio Akron de Guadalajara…

  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Raúl Rangel (8/10) :
    La Corée du Sud a dominé la possession, mais pendant de longues périodes, Rangel n’a pas eu grand-chose à faire. Puis est arrivée la 87e minute. Alors que le Mexique s’accrochait à son avance de 1-0, il a réalisé un double arrêt décisif pour repousser les assauts coréens et préserver le résultat. Ce fut le moment clé de sa soirée.

    Jorge Sanchez (6/10) :
    Solide en défense, il s’est souvent replié comme troisième central pour protéger la surface mexicaine. Peu présent offensivement, il a toutefois été fiable quand la Corée du Sud tentait de percer sur les ailes.

    Edson Álvarez (7/10) :
    Son leadership a été déterminant au cœur de la défense. Après une saison difficile en club, cette performance devrait lui redonner confiance. Il a permis au Mexique de rester organisé, a bien géré les espaces et a contribué à calmer le jeu lorsque la Corée du Sud avait la possession.

    Johan Vázquez (7/10) :
    Le capitaine du Genoa gagne en confiance à chaque sortie. Le Mexique est devenu difficile à percer, et Vázquez en est l’une des principales raisons. Calme, solide et de plus en plus autoritaire.

    Jesús Gallardo (5/10) :
    Défensivement solide, mais toujours trop discret offensivement. L’un des rares gauchers du groupe, il doit apporter davantage sur son côté, surtout lorsque Raúl Jiménez et Julián Quiñones réclament des centres dans la surface.

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  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Erik Lira (7/10) :
    Une fois de plus, sa présence s’est imposée au milieu de terrain. Même lorsque la Corée du Sud avait davantage la possession du ballon, Lira a permis au Mexique de garder le contrôle et a contribué à donner l’impression que le plan de jeu tenait toujours la route.

    Brian Gutierrez (6/10) :
    Perturbé par le turn-over au milieu de terrain en début de match, il a progressivement retrouvé son rythme et pris plus d’initiatives après la pause. Une performance sans éclat mais utile.

    Luis Romo (7/10) :
    plus à l’aise en tant que libero dans une défense à trois, il a néanmoins répondu présent au milieu de terrain contre la Corée du Sud. Peu inspiré balle au pied par moments, il a toutefois frappé lors d’une de ses rares projections offensives pour marquer le but décisif.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Attaque

    Roberto Alvarado (7/10) :
    L’attaquant des Chivas a été la menace offensive la plus active du Mexique en première période. Son engagement s’est de nouveau illustré, avec des interventions sur les deux extrémités du terrain. Même lorsque la sélection mexicaine manquait d’étincelles, Alvarado a tenté de forcer le jeu.

    Raúl Jiménez (6/10) :
    Peu en vue, il n’a pas pesé suffisamment sur la défense sud-coréenne. Privé de ballons dans la surface, il réclame des centres plus précis pour se montrer décisif. Seule une offrande de Quiñones à la 75e minute a rappelé son potentiel en zone de finition.

    Julian Quiñones (7/10) :
    L’attaquant a multiplié les efforts et fait preuve d’une énergie débordante. Même s’il ne peut pas à lui seul porter l’attaque mexicaine, son jeu direct a causé bien des soucis à la Corée du Sud.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Orbelin Pineda (6/10) :
    Bien dans son rôle, il a perturbé la relance coréenne depuis l’arrière et a imposé sa présence physique au milieu de terrain.

    Obed Vargas (7/10) :
    Très actif après son entrée en jeu, il a apporté le dynamisme nécessaire au milieu de terrain et a aidé le Mexique à conserver le ballon dans les dernières minutes, lorsque le match exigeait du sang-froid.

    Israel Reyes (6/10) :
    Solide dans ses tâches défensives, il a évolué en tant que troisième défenseur central aux côtés d’Alvarez et de Vazquez. Il a contribué à mener le match à son terme.

    Santiago Giménez (5/10) :
    L’attaquant avait besoin de minutes au compteur. Sa vitesse en contre a causé quelques soucis à la défense sud-coréenne, mais il n’a pas eu assez de temps ni de ballons décisifs pour peser davantage.

    César Huerta (5/10) :
    Il a encore besoin de temps pour exprimer toute son explosivité sur l’aile. Comme Giménez, il a profité de ces minutes pour prendre ses marques, ce qui pourrait s’avérer précieux plus tard dans le tournoi.

    Javier Aguirre (8/10) :
    Son choix de laisser Gilberto Mora et Alvaro Fidalgo sur le banc au profit de Romo s’est révélé payant, le but de la victoire étant inscrit par ce dernier. Le Mexique n’a pas brillé, mais il a fait preuve d’organisation, d’efficacité et de solidité suffisante pour décrocher la première place du groupe.

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