Tout comme en 2002, Javier « Vasco » Aguirre a permis au Mexique de démarrer en force la phase de groupes de la Coupe du monde.

La victoire 1-0 d’El Tri face à la Corée du Sud à Guadalajara lui a permis de décrocher la première place du groupe A, garantissant ainsi un retour à l’Estadio Azteca pour les 16es de finale, et même la possibilité d’y disputer un huitième. Ce n’était pas la soirée la plus brillante du Mexique, mais à ce stade d’une Coupe du monde, maîtriser le jeu compte parfois autant que le spectacle.

Pendant une grande partie de la première période, les Mexicains ont manqué d’allant. La Corée du Sud a dominé la possession, tandis qu’El Tri peinait à s’imposer dans le dernier tiers. Mais le but de Luis Romo en seconde mi-temps a changé la donne, libérant enfin le Mexique de sa retenue et offrant à l’équipe d’Aguirre l’avantage dont elle avait besoin.

Le public de l’Estadio Akron s’est fait entendre et a confirmé les propos d’Aguirre, qui avait assuré que quitter l’Estadio Azteca ne poserait aucun problème à son équipe.

« J’aime beaucoup jouer à domicile, quelle que soit la ville », a déclaré Aguirre à la veille du deuxième match de la phase de groupes. « Historiquement, l’Estadio Azteca a accueilli les phases de groupes et les matchs importants, ce qui pourrait laisser penser que nous nous y sentons plus à l’aise.

« Mais je ne l’envisage pas uniquement sous cet angle. Guadalajara est notre maison, tout comme l’Azteca, La Corregidora, El Volcán, El Gigante de Acero ou Tijuana. Tout stade où joue l’équipe nationale est notre maison, car c’est notre Mexique et c’est notre pays. »

Raúl Rangel a finalement scellé l’issue de la rencontre par un double arrêt décisif à la 87^e minute, préservant la victoire. Ce Mexique, discipliné, résilient et difficile à déstabiliser, continue de porter la marque d’Aguirre. Les résultats s’enchaînent.

GOAL note les joueurs mexicains après leur victoire en phase de poules de la Coupe du monde face à la Corée du Sud à l’Estadio Akron de Guadalajara…