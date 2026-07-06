Notes des joueurs mexicains face à l’Angleterre : Julián Quiñones brille, Raúl Jiménez redonne espoir à « El Tri », mais Jude Bellingham met fin au parcours historique des siens en Coupe du monde lors d’un match haletant à l’Azteca

L'Angleterre et le Mexique ont offert l'un des plus beaux spectacles de ce Mondial, mais la rencontre s'est conclue par une déception pour « El Tri », les « Three Lions » s'imposant 3-2 à l'Estadio Azteca.

Raúl Jiménez et Julián Quiñones ont bien répondu présent pour El Tri, mais Jude Bellingham a renversé la vapeur en deux minutes fulgurantes, exploitant le temps faible le plus marquant du Mexique depuis le début du tournoi. La star du Real Madrid a inscrit ses troisième et quatrième buts de la Coupe du monde coup sur coup, retournant la rencontre avant même que le Mexique n’ait eu le temps de reprendre son souffle.

Jordan Pickford, déjà battu à six reprises par Jiménez en Premier League, a réalisé deux arrêts décisifs face à l’attaquant mexicain pour maintenir l’Angleterre devant au score (2-1) à la mi-temps. Il n’a toutefois pas pu empêcher Jiménez de transformer un penalty en fin de match, alors que le Mexique poussait jusqu’au bout.

Malgré ce revers, la Coupe du monde reste historique pour « El Tri ». Le Mexique a battu plusieurs records nationaux : quatre victoires (record pour un seul tournoi), 12 points, 10 buts marqués, quatre clean sheets et trois passes décisives par un même joueur mexicain, Roberto Alvarado. Même battue, cette équipe a laissé son empreinte.

GOAL note les joueurs mexicains après leur défaite face à l'Angleterre à l'Estadio Azteca...