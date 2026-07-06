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Notes des joueurs mexicains face à l’Angleterre : Julián Quiñones a brillé et Raúl Jiménez a redonné espoir à « El Tri », mais Jude Bellingham a mis fin à leur parcours historique en Coupe du monde lors d’un match haletant à l’Azteca

Player ratings
FEATURES
Mexico vs Angleterre
Mexico
Angleterre
Coupe du monde
R. Jimenez
J. Bellingham
H. Kane
Javier Aguirre Onaindía

Le parcours historique du Mexique en Coupe du monde s'est achevé sur une déception au stade Azteca : Julián Quiñones s'est illustré et Raúl Jiménez a redonné espoir à « El Tri », avant que Jude Bellingham ne mène l'Angleterre à une victoire palpitante 3-2.

L'Angleterre et le Mexique ont offert l'un des plus beaux matchs de cette Coupe du monde, mais celui-ci s'est soldé par une déception pour « El Tri », les « Three Lions » s'étant imposés 3-2 à l'Estadio Azteca.

Raúl Jiménez et Julián Quiñones ont bien répondu présent pour le Mexique, mais Jude Bellingham a renversé la vapeur en deux minutes fulgurantes, exploitant le passage à vide le plus marqué d’El Tri depuis le début du tournoi. La star du Real Madrid a inscrit ses troisième et quatrième buts de la Coupe du monde coup sur coup, retournant la situation avant même que le Mexique n’ait eu le temps de reprendre son souffle.

Jordan Pickford, déjà battu à six reprises par Jiménez en Premier League, a réalisé deux arrêts décisifs face à l’attaquant mexicain pour maintenir l’Angleterre devant au score (2-1) à la mi-temps. Il n’a toutefois pu empêcher Jiménez de transformer un penalty en fin de match, alors que le Mexique poussait pour égaliser.

Malgré ce revers, la Coupe du monde reste historique pour « El Tri ». Le Mexique a battu plusieurs records nationaux : quatre victoires (record pour un seul tournoi), 12 points, 10 buts marqués, quatre clean sheets et trois passes décisives signées par un même joueur mexicain, Roberto Alvarado. Même battue, cette équipe a laissé son empreinte.

GOAL note les joueurs mexicains après leur défaite face à l'Angleterre à l'Estadio Azteca...

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Gardien de but et défense

    Raúl Rangel (6/10) :

    Il aurait dû faire preuve de davantage de vigilance sur l’action menant au troisième but anglais, d’autant que les Three Lions étaient déjà réduits à dix. Il n’est toutefois pas le principal responsable de la perte de contrôle du Mexique durant ces deux minutes fatales.

    Jorge Sánchez (6/10) :

    Son pressing dans la moitié de terrain anglaise a posé des problèmes et a aidé le Mexique à récupérer le ballon dans des zones dangereuses. En défense, cependant, il a souffert chaque fois qu’Anthony Gordon l’isolait dans les espaces ouverts.

    César Montes (6/10) :

    Il a failli égaliser juste avant la mi-temps, mais Bellingham a sauvé l’Angleterre. Serein dans son jeu au sol, il a toutefois manqué d’impact lorsque l’Angleterre a pris le large (2-0), ne parvenant pas à imposer l’ordre défensif dont le Mexique avait besoin.

    Johan Vásquez (7/10) :

    Il a couronné un tournoi mémorable par une nouvelle prestation solide. Vásquez a apporté une stabilité défensive à El Tri tout au long de la Coupe du monde, et sa distribution de jeu s’est à nouveau illustrée face à l’Angleterre.

    Jesús Gallardo (5/10) :

    Il s’est souvent projeté vers l’avant sur le côté gauche et a apporté de la profondeur au jeu mexicain, mais ses dernières passes manquaient de précision. Trop de ses centres n’ont pas trouvé leur destinataire.


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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Érik Lira (7/10) :

    L'un des grands gagnants mexicains de cette Coupe du monde. Ses performances devraient lui ouvrir les portes de l'Europe, où il pourra continuer à s'épanouir pour devenir un milieu de terrain incontournable, tant en club qu'en sélection. Son duel individuel avec Bellingham a été l'un des moments les plus captivants de la rencontre.

    Luis Romo (6/10) :

    Il a pesé sur quelques actions offensives mexicaines en début de match, mais s’est éteint au fil des minutes. El Tri réclamait davantage de maîtrise au milieu de terrain, et Romo n’a pas su l’assurer de manière constante.

    Gilberto Mora (6/10) :

    Avant de perdre le ballon qui a conduit au deuxième but de l’Angleterre, il avait livré une performance impressionnante, marquée par un travail défensif solide et des touches de balle intelligentes en possession. Ce qui a le plus marqué, c’est sa réaction : une fois que le Mexique est revenu à 2-1, il a retrouvé son calme et a tenté de reprendre le contrôle du match, un signe supplémentaire de sa maturité.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Attaque

    Roberto Alvarado (7/10) :

    Sa Coupe du monde restera marquée par son efficacité aussi bien offensivement que défensivement. Sans ses déplacements, ses centres et son travail défensif, le Mexique n’aurait pas atteint le niveau offensif qu’il a démontré tout au long du tournoi.

    Raúl Jiménez (7/10) :

    Aguirre lui a préféré Quiñones en raison de sa fiabilité sur les penalties, et Jiménez a transformé son tir au but pour porter le score à 3-2. Auparavant, Pickford l’avait repoussé à deux reprises grâce à de superbes arrêts.

    Julián Quiñones (8/10) :

    Le joueur le plus dangereux du Mexique ce soir-là. Sans lui, la rencontre n’aurait peut-être jamais atteint le statut de classique instantané. Son impact s’est estompé lorsque Aguirre a transformé la fin de match en une bataille aérienne, et son remplacement a privé le Mexique de sa menace offensive la plus décisive.

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    Remplaçants et entraîneur

    Edson Álvarez (6/10) :

    Remplaçant Montes, blessé, à la mi-temps, il a mis quelques minutes à se mettre dans le bain. Il s'est ensuite appliqué à peser sur les coups de pied arrêtés.

    Santiago Giménez (5/10) :

    Entré en jeu à plusieurs reprises durant la Coupe du monde, il n’a jamais semblé totalement à l’aise dans ses déplacements ni dans la finition. Une nouvelle sortie laborieuse.

    Brian Gutiérrez (7/10) :

    Il a apporté de l’énergie dès son entrée en jeu et s’est immédiatement montré disposé à attaquer la défense anglaise. Sa percée a contraint Harry Kane à commettre la faute qui a conduit au penalty de Jiménez. Cette expérience en Coupe du monde devrait être importante pour son avenir au sein d’El Tri.

    Álvaro Fidalgo (6/10) :

    Il a assumé une large part de la circulation du ballon mexicaine en fin de match, sans toutefois réussir à délivrer la passe décisive qui aurait pu égaliser. Son entrée a néanmoins montré que le Mexique aurait pu s’appuyer plus tôt sur son sang-froid.

    Guillermo Martínez (5/10) :

    La logique d’Aguirre était claire : ajouter une présence aérienne dans la surface pour chercher l’égalisation. Toutefois, le remplacement de Quiñones – le meilleur Mexicain de la soirée – rend cette décision discutable.

    Javier Aguirre (7/10) :

    Il est toujours aisé de désigner des coupables après une défaite, et celle-ci laissera Aguirre avec quelques interrogations. Dès l’entame, un milieu axé possession comme Fidalgo aurait été plus pertinent que Romo, et en fin de match, le remplacement de Quiñones s’est révélé un pari risqué. On ne sort pas un joueur auteur de cinq contributions décisives dans le tournoi au moment où l’on a le plus besoin d’un but. Néanmoins, Aguirre quitte cette Coupe du monde après avoir mené le Mexique l’un des parcours les plus mémorables de son histoire.

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