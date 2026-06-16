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Krishan Davis

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Notes des joueurs français face au Sénégal : Kylian Mbappé se rattrape ! Après un départ laborieux, les Bleus ont finalement dominé les géants africains grâce à un retournement de situation mondialement remarqué, orchestré par Michael Olise

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France vs Sénégal

La victoire n'a pas été facile, mais la France s'est finalement imposée 3-1 face au Sénégal lors de son premier match de la Coupe du monde. Les Bleus se sont métamorphosés après une première mi-temps catastrophique. Kylian Mbappé, jusqu'alors très discret, a inscrit un doublé décisif, encadrant le superbe but de Bradley Barcola, et est ainsi devenu le meilleur buteur de l'histoire de son pays.

La première période, pauvre en occasions, a pourtant offert deux opportunités nettes aux outsiders. À la 25e minute, Mbappé a perdu le ballon, déclenchant une contre-attaque fulgurante du Sénégal conclue par une frappe de Nicolas Jackson qui a heurté la base du poteau avant de rebondir à côté du but. Dans le temps additionnel, Ismaila Sarr a, on ne sait comment, expédié du droit un ballon rebondissant au-dessus de la barre transversale alors qu’il se trouvait à seulement huit yards des cages.

Les Bleus se sont enfin réveillés après la pause, se créant plusieurs occasions par Désiré Doué, Michael Olise puis Mbappé, contraignant enfin Édouard Mendy à s’employer. Les Bleus ont cru obtenir un penalty peu avant l’heure de jeu, après un contact entre Sadio Mané et Mbappé dans la surface, mais l’arbitre, après consultation de la VAR, a confirmé sa décision initiale de ne pas siffler.

Le capitaine français n’a toutefois pas eu à attendre longtemps pour obtenir gain de cause : il a repris une passe précise d’Olise venue de l’aile et a envoyé le ballon dans le coin inférieur du but d’une frappe en première intention depuis l’angle. Les Lions de la Teranga ont cru avoir répliqué immédiatement, mais la frappe puissante de Jackson a été refusée pour hors-jeu.

Les Bleus ont ensuite scellé l’issue de la rencontre à la 82e minute : le remplaçant Barcola a lobé Mendy d’une délicate reprise après une passe en profondeur millimétrée d’Adrien Rabiot. Il restait encore le temps à Ibrahim Mbaye d’inscrire une superbe réduction du score pour le Sénégal, avant que Mbappé, immédiatement lancé dans la foulée, ne redonne deux buts d’écart d’une frappe lobée depuis 30 mètres, malgré une intervention trop timide de Mendy.

GOAL note les joueurs français au New Jersey...

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan (6/10) :

    Il a été verni lorsque la frappe de Jackson, après avoir heurté le poteau, a rebondi sur sa jambe avant de sortir. Il a ensuite failli relâcher le ballon sur sa ligne dans les arrêts de jeu.

    Jules Koundé (6/10) :

    Il a parfois subi les assauts de Sadio Mané, mais il s'est progressivement amélioré, se projetant avec justesse vers l'avant.

    Dayot Upamecano (7/10) :

    Il a réalisé plusieurs interventions défensives de qualité en début de match pour contenir la menace de Sarr. Une performance très solide.

    William Saliba (6/10) :

    Positionné à gauche, il s’est montré à l’aise et a réalisé un tacle glissé décisif sur Sarr.

    Lucas Hernández (6/10) :

    Nombreuses sont les incursions sénégalaises qui sont passées par son côté, et il s’est parfois retrouvé trop haut sur le terrain. Moins influent que d’ordinaire dans ses montées offensives.

    • Publicité
  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Aurélien Tchouameni (6/10) :

    Toujours présent et précis dans ses passes, même s'il a manqué un peu de percussion.

    Adrien Rabiot (7/10) :

    Il a apporté l’énergie tant recherchée grâce à plusieurs accélérations vers l’avant et délivré une passe décisive pour le but de Barcola.

    Ousmane Dembélé (6/10) :

    Dembélé a souvent semblé menaçant entre les lignes, mais les Bleus ont peiné à le servir et il s’est peu à peu effacé malgré la domination de son équipe.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Michael Olise (8/10) :

    Discret en début de rencontre, il s’est réveillé après la pause en se replaçant dans l’axe. Il a d’abord frôlé l’ouverture du score avant de déjouer la défense pour servir Mbappé. Il a également lancé l’action du deuxième but du capitaine.

    Kylian Mbappé (8/10) :

    Un match en deux temps. Manquant de précision en première période, il a eu de la chance de ne pas en payer le prix. Il a pris sa revanche avec une finition imperturbable après s’être vu refuser un penalty, puis a couronné son retour en force par un tir de loin époustouflant. Il est désormais le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

    Desire Doué (6/10) :

    Un peu passif en défense et peu menaçant devant, il s’est nettement réveillé après la mi-temps, se créant deux occasions franches sans réussir à conclure.

  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Bradley Barcola (7/10) :

    Il s’est immédiatement illustré par une course astucieuse et un lob intelligent par-dessus le gardien.

    Rayan Cherki (N/A) :

    Entré trop tard pour se montrer décisif.

    Didier Deschamps (6/10) :

    La première mi-temps reste préoccupante, mais son choix judicieux de positionner Olise dans l’axe s’est révélé payant. Il espère que le meilleur est à venir.

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