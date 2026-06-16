La première période, pauvre en occasions, a pourtant offert deux opportunités nettes aux outsiders. À la 25e minute, Mbappé a perdu le ballon, déclenchant une contre-attaque fulgurante du Sénégal conclue par une frappe de Nicolas Jackson qui a heurté la base du poteau avant de rebondir à côté du but. Dans le temps additionnel, Ismaila Sarr a, on ne sait comment, expédié du droit un ballon rebondissant au-dessus de la barre transversale alors qu’il se trouvait à seulement huit yards des cages.

Les Bleus se sont enfin réveillés après la pause, se créant plusieurs occasions par Désiré Doué, Michael Olise puis Mbappé, contraignant enfin Édouard Mendy à s’employer. Les Bleus ont cru obtenir un penalty peu avant l’heure de jeu, après un contact entre Sadio Mané et Mbappé dans la surface, mais l’arbitre, après consultation de la VAR, a confirmé sa décision initiale de ne pas siffler.

Le capitaine français n’a toutefois pas eu à attendre longtemps pour obtenir gain de cause : il a repris une passe précise d’Olise venue de l’aile et a envoyé le ballon dans le coin inférieur du but d’une frappe en première intention depuis l’angle. Les Lions de la Teranga ont cru avoir répliqué immédiatement, mais la frappe puissante de Jackson a été refusée pour hors-jeu.

Les Bleus ont ensuite scellé l’issue de la rencontre à la 82e minute : le remplaçant Barcola a lobé Mendy d’une délicate reprise après une passe en profondeur millimétrée d’Adrien Rabiot. Il restait encore le temps à Ibrahim Mbaye d’inscrire une superbe réduction du score pour le Sénégal, avant que Mbappé, immédiatement lancé dans la foulée, ne redonne deux buts d’écart d’une frappe lobée depuis 30 mètres, malgré une intervention trop timide de Mendy.

GOAL note les joueurs français au New Jersey...