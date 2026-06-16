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Krishan Davis

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Notes des joueurs français face au Sénégal : Kylian Mbappé rebondit ! Le capitaine entre dans l'histoire des Bleus lors d'un renversement de situation en Coupe du monde inspiré par Michael Olise

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France vs Sénégal
Kylian Mbappé
M. Olise

Bien qu’ils aient peiné, les favoris français ont lancé leur Coupe du monde par une victoire 3-1 contre le Sénégal dans le groupe I. Dominés en première période, les Bleus ont renversé la vapeur : Kylian Mbappé, jusque-là transparent, a signé un doublé encadrant la belle réalisation de Bradley Barcola, et est devenu le meilleur buteur de l’histoire de son pays.

La première période, pauvre en occasions, a pourtant offert deux situations chaudes aux outsiders. À la 25e minute, Mbappé a perdu le ballon, déclenchant une contre-attaque fulgurante du Sénégal conclue par une frappe de Nicolas Jackson, qui a heurté la base du poteau avant de rebondir à côté du but. Dans le temps additionnel, Ismaila Sarr, d’une reprise du droit à huit yards, a expédié le ballon au-dessus de la barre transversale.

La France a finalement réagi après la pause, se créant plusieurs occasions par Désiré Doué, Michael Olise puis Mbappé, contraignant Edouard Mendy à s’employer. Les Bleus ont cru obtenir un penalty peu avant l’heure de jeu lorsque Sadio Mané a semblé faucher Mbappé dans la surface, mais l’arbitre, après consultation de la VAR et visionnage des images, a surpris en refusant de siffler la sentence.

Le capitaine français n’a toutefois pas eu à attendre longtemps pour obtenir gain de cause : il a repris une passe précise d’Olise venue de l’aile et a envoyé le ballon dans le coin inférieur du but d’une frappe en première intention, malgré l’angle fermé. Les Lions de la Teranga pensaient avoir immédiatement répliqué, mais la frappe puissante de Jackson a été refusée pour hors-jeu.

Les Bleus ont ensuite scellé l’issue du match à la 82e minute : le remplaçant Barcola a lobé Mendy d’une délicate frappe après une passe en profondeur millimétrée d’Adrien Rabiot. Il restait encore le temps à Ibrahim Mbaye d’inscrire un sublime but de consolation pour le Sénégal, et à Mbappé de répondre immédiatement par une frappe lobée depuis 30 mètres qui a fini au fond des filets, même si Mendy aurait dû faire mieux.

GOAL note les joueurs français au New Jersey...

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan (6/10) :

    Il a été chanceux : la frappe de Jackson, après avoir heurté le poteau, a rebondi sur sa jambe avant de filer à côté du but. Il a ensuite failli relâcher le ballon sur sa ligne dans les dernières secondes.

    Jules Koundé (6/10) :

    Il a parfois souffert face à Sadio Mané, mais il s'est projeté avec justesse vers l'avant et a progressé au fil de la rencontre.

    Dayot Upamecano (7/10) :

    Il a réalisé plusieurs interventions défensives de qualité en début de match pour contenir la menace Sarr. Une prestation très solide.

    William Saliba (6/10) :

    Positionné à gauche, il s’est montré à l’aise et a réalisé un tacle glissé décisif sur Sarr.

    Lucas Hernández (6/10) :

    Nombreuses sont les incursions sénégalaises qui sont passées par son côté, et il s’est parfois retrouvé trop haut sur le terrain. Moins influent offensivement que d’ordinaire.

    • Publicité
  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Aurélien Tchouameni (6/10) :

    Toujours disponible et précis dans ses passes, même s'il a manqué un peu de mordant. Il s'est bien battu dans les duels au milieu de terrain.

    Adrien Rabiot (7/10) :

    A insufflé un peu d'énergie bien nécessaire grâce à quelques accélérations vers l'avant. Superbe passe en profondeur pour le but de Barcola.

    Ousmane Dembélé (6/10) :

    Dembélé a souvent semblé menaçant entre les lignes, mais les Bleus n’ont guère réussi à le trouver et il s’est peu à peu effacé malgré la domination de son équipe.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Michael Olise (8/10) :

    Discret en début de match, il s’est réveillé après la pause en se repositionnant dans l’axe. Il a d’abord frôlé l’ouverture du score puis, d’une passe décisive, a déjoué la défense pour servir Mbappé. Il a également pris part au deuxième but du capitaine.

    Kylian Mbappé (8/10) :

    Un match en deux temps. Manquant de précision en première période, il a eu de la chance de ne pas en payer le prix. Il a pris sa revanche en marquant d’une finition imperturbable après s’être vu refuser un penalty, puis a couronné son retour en force d’une frappe fulgurante. Il est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la France.

    Desire Doué (6/10) :

    Un peu passif en défense et peu menaçant devant, il s’est nettement réveillé après la mi-temps, se créant deux occasions franches.

  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Bradley Barcola (7/10) :

    Il s’est immédiatement illustré par une course astucieuse et un lob intelligent au-dessus du gardien.

    Rayan Cherki (non noté) :

    Entré trop tard pour se montrer décisif.

    Didier Deschamps (6/10) :

    La première période demeure inquiétante, mais son choix judicieux de positionner Olise dans l’axe s’est révélé payant. Il estime que le meilleur est encore à venir.

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