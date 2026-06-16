Une première période globalement terne a pourtant offert deux occasions franches aux outsiders. À la 25^e minute, Mbappé a perdu le ballon, déclenchant une contre-attaque fulgurante du Sénégal conclue par une frappe de Nicolas Jackson, qui a heurté la base du poteau avant de rebondir juste à côté du cadre. Dans le temps additionnel, Ismaila Sarr a, on ne sait comment, expédié du droit un ballon rebondissant au-dessus de la barre, alors qu’il se trouvait à seulement huit yards des cages.

Les Bleus se sont enfin réveillés après la pause, se créant coup sur coup plusieurs occasions par Désiré Doué, Michael Olise puis Mbappé, contraignant enfin Édouard Mendy à s’employer. Les Bleus ont cru obtenir un penalty peu avant l’heure de jeu lorsque Sadio Mané a semblé faucher Mbappé dans la surface, mais l’arbitre, après consultation de la VAR et visionnage des images, a surpris en maintenant sa décision initiale de ne pas siffler.

Le capitaine français n’a toutefois pas eu à attendre longtemps pour obtenir gain de cause : il a repris une passe précise d’Olise venue de l’aile et a envoyé le ballon dans le coin inférieur du but d’une frappe en première intention, malgré l’angle fermé. Les Lions de la Teranga pensaient avoir immédiatement répliqué, mais la frappe puissante de Jackson a été refusée pour hors-jeu.

Les Bleus ont ensuite scellé l’issue du match à la 82e minute : le remplaçant Barcola a lobé Mendy d’une délicate frappe après une passe en profondeur millimétrée d’Adrien Rabiot. Il restait encore le temps à Ibrahim Mbaye d’inscrire un sublime but de consolation pour le Sénégal, et à Mbappé de répondre aussitôt par une frappe lobée depuis 30 mètres qui a fini au fond des filets, même si Mendy aurait dû faire mieux.

GOAL note les joueurs français au New Jersey...