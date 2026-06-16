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Notes des joueurs français face au Sénégal : Kylian Mbappé rebondit ! Le capitaine entre dans l'histoire des Bleus grâce à un renversement de situation en Coupe du monde inspiré par Michael Olise

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Sénégal
Coupe du monde
FEATURES
France vs Sénégal
Kylian Mbappé
M. Olise

La France, grande favorite, a connu un départ laborieux mais a finalement lancé sa Coupe du monde par une victoire 3-1 sur le Sénégal dans le groupe I. Dominés lors d’une première période terne, les Bleus ont totalement changé d’allure : Kylian Mbappé, jusqu’alors transparent, a inscrit un doublé encadrant la belle réalisation de Bradley Barcola, et est ainsi devenu le meilleur buteur de l’histoire de son pays.

Une première période globalement terne a pourtant offert deux occasions franches aux outsiders. À la 25^e minute, Mbappé a perdu le ballon, déclenchant une contre-attaque fulgurante du Sénégal conclue par une frappe de Nicolas Jackson, qui a heurté la base du poteau avant de rebondir juste à côté du cadre. Dans le temps additionnel, Ismaila Sarr a, on ne sait comment, expédié du droit un ballon rebondissant au-dessus de la barre, alors qu’il se trouvait à seulement huit yards des cages.

Les Bleus se sont enfin réveillés après la pause, se créant coup sur coup plusieurs occasions par Désiré Doué, Michael Olise puis Mbappé, contraignant enfin Édouard Mendy à s’employer. Les Bleus ont cru obtenir un penalty peu avant l’heure de jeu lorsque Sadio Mané a semblé faucher Mbappé dans la surface, mais l’arbitre, après consultation de la VAR et visionnage des images, a surpris en maintenant sa décision initiale de ne pas siffler.

Le capitaine français n’a toutefois pas eu à attendre longtemps pour obtenir gain de cause : il a repris une passe précise d’Olise venue de l’aile et a envoyé le ballon dans le coin inférieur du but d’une frappe en première intention, malgré l’angle fermé. Les Lions de la Teranga pensaient avoir immédiatement répliqué, mais la frappe puissante de Jackson a été refusée pour hors-jeu.

Les Bleus ont ensuite scellé l’issue du match à la 82e minute : le remplaçant Barcola a lobé Mendy d’une délicate frappe après une passe en profondeur millimétrée d’Adrien Rabiot. Il restait encore le temps à Ibrahim Mbaye d’inscrire un sublime but de consolation pour le Sénégal, et à Mbappé de répondre aussitôt par une frappe lobée depuis 30 mètres qui a fini au fond des filets, même si Mendy aurait dû faire mieux.

GOAL note les joueurs français au New Jersey...

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan (6/10) :

    Il a été verni lorsque la frappe de Jackson, après avoir heurté le poteau, a rebondi sur sa jambe avant de sortir. Il a ensuite failli relâcher le ballon sur sa ligne dans les dernières secondes.

    Jules Koundé (6/10) :

    Il a parfois souffert face à Sadio Mané, mais il s'est projeté avec justesse vers l'avant et a progressé au fil de la rencontre.

    Dayot Upamecano (7/10) :

    Il a réalisé plusieurs interventions défensives de qualité en début de match pour contrer la menace Sarr. Une prestation très solide.

    William Saliba (6/10) :

    Positionné à gauche, il s’est montré à l’aise et a réalisé un tacle glissé décisif sur Sarr.

    Lucas Hernández (6/10) :

    Nombreuses sont les offensives sénégalaises qui sont passées par son côté, et il s’est souvent retrouvé trop haut sur le terrain. Moins influent que d’ordinaire dans ses montées.

    • Publicité
  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Aurélien Tchouameni (6/10) :

    Toujours disponible et précis dans ses passes, même s'il a manqué un peu de mordant. Il s'est bien illustré dans les duels physiques au milieu de terrain.

    Adrien Rabiot (7/10) :

    Il a apporté l’impulsion nécessaire grâce à plusieurs accélérations vers l’avant et délivré une passe décisive en profondeur pour le but de Barcola.

    Ousmane Dembélé (6/10) :

    Dembélé a souvent semblé dangereux entre les lignes, mais les Bleus n’ont guère réussi à le trouver, et il s’est peu à peu effacé malgré la domination de son équipe.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Michael Olise (8/10) :

    Discret en début de match, il s’est réveillé après la pause en se replaçant dans l’axe. Il a d’abord frôlé l’ouverture du score puis a déjoué la défense pour servir Mbappé. Il a également pris part au deuxième but du capitaine.

    Kylian Mbappé (8/10) :

    Un match en deux temps. Manquant de précision en première période, il a eu de la chance de ne pas en payer le prix. Il a pris sa revanche avec une finition imperturbable après s’être vu refuser un penalty, puis a couronné son retour en force par un tir de loin spectaculaire. Il est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la France.

    Desire Doué (6/10) :

    Un peu passif en défense et peu menaçant offensivement, il s’est nettement réveillé après la mi-temps, se créant deux occasions franches sans réussir à conclure.

  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Bradley Barcola (7/10) :

    Il s'est immédiatement illustré par une course astucieuse et un lob intelligent au-dessus du gardien.

    Rayan Cherki (non noté) :

    Entré trop tard pour se montrer décisif.

    Didier Deschamps (6/10) :

    La première période demeure inquiétante, mais son choix judicieux de positionner Olise dans l’axe s’est révélé payant. Il estime que le meilleur est encore à venir.

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