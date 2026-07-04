Notes des joueurs français face au Paraguay : Kylian Mbappé transforme son penalty et revient ainsi à hauteur de Lionel Messi, mais la ligne d'attaque vedette des Bleus n'a pas convaincu lors de cette victoire laborieuse en huitièmes de finale

La France a peiné à se créer des occasions en première période et n’a ouvert le score qu’à la 70^e minute, profitant d’une intervention imprudente de Diego Gomez sur Désiré Doué dans la surface. Malgré un approvisionnement rare en ballons de qualité, Mbappé a transformé le penalty avec sang-froid, brisant tardivement la résistance du Paraguay.

Bien que l’équipe de Gustavo Alfaro ait tenté de sortir de sa coquille lors des vingt dernières minutes, elle n’a jamais semblé en mesure d’égaliser. Ci-dessous, GOAL livre son classement des Bleus, qualifiés pour un quart de finale alléchant face au Maroc, malgré un premier accroc cet été.