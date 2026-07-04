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Mark Doyle

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Notes des joueurs français face au Paraguay : Kylian Mbappé transforme son penalty et revient ainsi à hauteur de Lionel Messi, mais la ligne d'attaque vedette des Bleus n'a pas convaincu lors de cette victoire laborieuse en huitièmes de finale

Player ratings
Coupe du monde
France
FEATURES
Paraguay vs France
Paraguay
D. Deschamps
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé
B. Barcola
M. Olise

Kylian Mbappé a inscrit l’unique but de la rencontre sur penalty, offrant à la France sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde grâce à une victoire 1-0, laborieusement conquise face au Paraguay samedi soir. Les Sud-Américains, auteurs d’une surprenante élimination de l’Allemagne au tour précédent, étaient attendus comme des adversaires coriaces pour les favoris du tournoi ; pourtant, il reste surprenant de voir à quel point la ligne d’attaque de rêve de Didier Deschamps a peiné à se créer des occasions à Philadelphie.

La France a peiné à se créer des occasions en première période et n’a ouvert le score qu’à la 70^e minute, profitant d’une intervention imprudente de Diego Gomez sur Désiré Doué dans la surface. Malgré un approvisionnement rare en ballons de qualité, Mbappé a transformé le penalty avec sang-froid, brisant tardivement la résistance du Paraguay.

Bien que l’équipe de Gustavo Alfaro ait tenté de sortir de sa coquille lors des vingt dernières minutes, elle n’a jamais semblé en mesure d’égaliser. Ci-dessous, GOAL livre son classement des Bleus, qualifiés pour un quart de finale alléchant face au Maroc, malgré un premier accroc cet été.

  • FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRAAFP

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan (6/10) :

    Le gardien de l'AC Milan a dû se montrer vigilant pour repousser quelques centres dans la surface, mais il n'a globalement pas été mis en difficulté.

    Jules Koundé (6/10) :

    Peu sollicité défensivement, il a pu monter régulièrement.

    Dayot Upamecano (6/10) :

    Les rares fois où le Paraguay s’est aventuré vers l’avant, le défenseur central du Bayern Munich a fait preuve d’une force impressionnante pour écarter tout danger.

    William Saliba (6/10) :

    Une soirée plutôt tranquille pour le défenseur d'Arsenal. Même lorsqu'il a dû intervenir, sa vitesse lui a permis d'éviter toute réelle pression.

    Lucas Digne (6/10) :

    Peu présent dans les phases offensives, il a néanmoins été irréprochable défensivement.

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  • FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRAAFP

    Milieu de terrain

    Manu Kone (7/10) :

    Bien qu’il ait écopé d’un carton jaune pour un tacle maladroit, il a été l’un des meilleurs Français et à l’origine de l’une des meilleures occasions tricolores, mais sa frappe puissante des vingt mètres a été détournée par Orlando Gill.

    Adrien Rabiot (5/10) :

    Il s'est bien battu et a encaissé quelques coups durs pour cela, mais c'était l'un de ces matchs où l'on se demande ce qu'il apporte vraiment à l'équipe.

  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Ousmane Dembélé (5/10) :

    Il a délivré quelques centres de bonne qualité, mais le lauréat du Ballon d'Or était loin de son niveau habituel.

    Michael Olise (4/10) :

    Une prestation vraiment décevante de la part de la star du Bayern Munich, qui n’a créé qu’une seule occasion de but pendant tout le match – et celle-ci est survenue dans le temps additionnel, alors que le Paraguay commençait à se montrer plus offensif.

    Bradley Barcola (4/10) :

    Il a parfois semblé menaçant, mais l’ailier du Paris Saint-Germain est resté trop discret pour peser réellement sur le match. Logiquement remplacé par son coéquipier Désiré Doué peu après l’heure de jeu.

    Kylian Mbappé (7/10) :

    Un match relativement discret selon ses standards jusqu’à ce qu’il ouvre le score sans faire de vagues ; il aura sans doute le sentiment qu’il aurait dû marquer à nouveau dans les dernières secondes. Il est néanmoins de nouveau à égalité avec Lionel Messi, avec sept buts, dans la course au Soulier d’or.

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  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Desire Doué (7/10) :

    Entré en jeu à la 61^e minute, il a obtenu un penalty à peine cinq minutes plus tard. Il peut désormais espérer être titularisé à la place de Barcola face au Maroc.

    Rayan Cherki (N/A) :

    Il a remplacé Dembélé à moins de cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

    Didier Deschamps (6/10) :

    Il pourra regretter le manque de tranchant de son équipe, mais venir à bout du Paraguay n’était pas une mince affaire. Le sélectionneur se contentera d’avoir évité le piège, mais la France devra retrouver son meilleur niveau face au Maroc. On peut aussi lui suggérer de mieux utiliser son banc à l’avenir…