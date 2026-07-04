La France a peiné à se créer des occasions en première période et n’a ouvert le score qu’à la 70^e minute, profitant d’une intervention imprudente de Diego Gomez sur Désiré Doué dans la surface. Malgré un approvisionnement quasi nul en ballons de qualité, Mbappé a transformé le penalty avec sang-froid, brisant tardivement la résistance du Paraguay.

Bien que l’équipe de Gustavo Alfaro ait tenté de sortir de sa coquille lors des vingt dernières minutes, elle n’a jamais semblé en mesure d’égaliser. Ci-dessous, GOAL évalue les performances de tous les Bleus en lice, alors que les hommes de Didier Deschamps se qualifient pour un quart de finale alléchant face au Maroc – malgré une entame d’été perfectible.