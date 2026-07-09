L'équipe de Didier Deschamps a dominé la première période, mais son joueur vedette a gâché une occasion en or d'ouvrir le score. Le Maroc, lui, n'a pratiquement pas franchi la ligne médiane. Dès la 4^e minute, une frappe ras de terre de Mbappé a été déviée in extremis en corner, puis la tête à bout portant d'Upamecano a été repoussée par le gardien.

Le temps fort de la première période intervient lorsque Mbappé feinte Noussair Mazraoui dans la surface et se fait faucher par le défenseur mancunien. Après trois minutes d’attente et la validation de la VAR, la star française expédie cependant un penalty trop faible dans les bras du gardien Bono.

Les Bleus se sont ensuite procuré deux occasions franches avant la pause : d’abord, Ayyoub Bouaddi a perdu le ballon et Désiré Doué a contraint Bono à une parade, puis, dans le temps additionnel, la frappe plongeante de Lucas Digne a heurté la barre transversale.

Bien que la seconde période ait suivi un schéma similaire, les Bleus ont fini par prendre le contrôle de la rencontre en l’espace de six minutes. Mbappé s’est rattrapé de son penalty manqué à l’heure de jeu en trouvant un espace dans la surface et en plaçant une frappe sublime hors de portée du gardien. Il s’est ensuite transformé en passeur décisif pour Dembélé, dont le tir à ras de terre a trompé Bono, peu réactif.

Il a fallu attendre les dix dernières minutes pour que le Maroc mette Mike Maignan à l’épreuve dans les cages françaises, mais le gardien de l’AC Milan a repoussé d’une paume la frappe puissante d’Azzedine Ounahi depuis l’entrée de la surface.

Les Bleus sont désormais qualifiés pour affronter la Belgique ou l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde.