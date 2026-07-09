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Krishan Davis

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Notes des joueurs français face au Maroc : impossible de tenir Kylian Mbappé à terre ! La superstar se remet d'un penalty raté de manière catastrophique pour propulser les Bleus en demi-finales de la Coupe du monde

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France vs Maroc

La France s'est facilement qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en venant à bout, jeudi à Boston, d'une équipe marocaine tenace. Comme on pouvait s'y attendre, Kylian Mbappé a été le héros de la rencontre : après avoir raté un penalty en première mi-temps, il s'est rattrapé en marquant un but sublime et en offrant une passe décisive à Ousmane Dembélé, permettant ainsi aux Bleus de s'imposer confortablement 2-0.

L'équipe de Didier Deschamps a dominé la première période, mais son joueur vedette a gâché une occasion en or d'ouvrir le score. Le Maroc, lui, n'a pratiquement pas franchi la ligne médiane. Dès la 4^e minute, une frappe ras de terre de Mbappé a été déviée in extremis en corner, puis la tête à bout portant d'Upamecano a été repoussée par le gardien.

Le temps fort de la première période intervient lorsque Mbappé feinte Noussair Mazraoui dans la surface et se fait faucher par le défenseur mancunien. Après trois minutes d’attente et la validation de la VAR, la star française expédie cependant un penalty trop faible dans les bras du gardien Bono.

Les Bleus se sont ensuite procuré deux occasions franches avant la pause : d’abord, Ayyoub Bouaddi a perdu le ballon et Désiré Doué a contraint Bono à une parade, puis, dans le temps additionnel, la frappe plongeante de Lucas Digne a heurté la barre transversale.

Bien que la seconde période ait suivi un schéma similaire, les Bleus ont fini par prendre le contrôle de la rencontre en l’espace de six minutes. Mbappé s’est rattrapé de son penalty manqué à l’heure de jeu en trouvant un espace dans la surface et en plaçant une frappe sublime hors de portée du gardien. Il s’est ensuite transformé en passeur décisif pour Dembélé, dont le tir à ras de terre a trompé Bono, peu réactif.

Il a fallu attendre les dix dernières minutes pour que le Maroc mette Mike Maignan à l’épreuve dans les cages françaises, mais le gardien de l’AC Milan a repoussé d’une paume la frappe puissante d’Azzedine Ounahi depuis l’entrée de la surface.

Les Bleus sont désormais qualifiés pour affronter la Belgique ou l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan (6/10) :

    Il a littéralement été spectateur, le Maroc n'ayant jamais réussi à le mettre à l'épreuve. Il est resté vigilant pour réaliser un arrêt en fin de match.

    Jules Koundé (7/10) :

    Il a beaucoup touché le ballon et l'adversaire n'a pas réussi à le déstabiliser sur ce flanc.

    Dayot Upamecano (6/10) :

    Il aurait dû mieux anticiper son coup de tête en début de match. Il a mal dégagé le ballon, qui a fini sa course sur le haut de ses propres filets. Rarement mis à l'épreuve en défense.

    William Saliba (6/10) :

    Imperturbable, il a multiplié les passes propres sans être réellement mis sous pression.

    Lucas Digne (7/10) :

    Il s'est projeté vers l'avant à chaque occasion et a vu un tir lointain s'écraser sur la barre transversale. Il a eu fort à faire face à Brahim Diaz.

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    Milieu de terrain

    Manu Kone (7/10) :

    Il a réalisé quelques interventions défensives très précises en début de match. Une prestation solide.

    Adrien Rabiot (6/10) :

    Il a bien distribué le jeu et rempli ses tâches défensives, mais a eu du mal à peser sur le jeu en attaque.

    Michael Olise (7/10) :

    Il a souvent été le catalyseur du rythme français, faisant preuve d'astuce et d'une rapidité de pied impressionnante.

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    Attaque

    Ousmane Dembélé (7/10) :

    Discret en début de match, il a surgi dans l’axe, pris de vitesse la défense et glissé le ballon dans le coin inférieur des filets.

    Kylian Mbappé (8/10) :

    Il a failli ouvrir le score dès la 5^e minute. Il a ensuite manqué un penalty catastrophique, avant de se rattraper d’un superbe finish et d’offrir une passe décisive toute simple à Dembélé.

    Desire Doué (7/10) :

    Une percée tranchante a failli se conclure par un but ; sa persévérance lui a permis de servir Mbappé sur un plateau.

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    Remplaçants et entraîneur

    Warren Zaire-Emery (6/10) :

    A insufflé un peu d'énergie à la défense française.

    Jean-Philippe Mateta (6/10) :

    Peine à s’insérer dans le jeu lors de son entrée. Il gaspille une occasion de la tête et voit un autre tir repoussé.

    Bradley Barcola (6/10) :

    A réalisé quelques percées dangereuses face à des adversaires fatigués et a forcé un arrêt en fin de match.

    Malo Gusto (N/A) :

    A permis à Koundé de souffler en fin de match.

    Didier Deschamps (7/10) :

    Encore une prestation qui n'a pas toujours été brillante, mais son équipe a fait le travail et c'est vraiment tout ce qui compte à ce stade de la compétition.

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