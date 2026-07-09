Notes des joueurs français face au Maroc : impossible de tenir Kylian Mbappé à terre ! La superstar rebondit après un penalty raté catastrophique pour propulser les Bleus en demi-finales de la Coupe du monde

L'équipe de Didier Deschamps a dominé la première période, mais son joueur phare a gâché une occasion en or de prendre l'avantage. Le Maroc, lui, n'a pratiquement pas mis les pieds dans la surface adverse. Dès la 4^e minute, une frappe à ras de terre de Mbappé a été déviée de justesse hors du cadre, puis la tête à bout portant de Dayot Upamecano, sur le corner qui a suivi, a été repoussée par le gardien.

Le temps fort de la première période intervient lorsque Mbappé feinte Noussair Mazraoui dans la surface et se fait faucher par le défenseur mancunien. Après trois minutes d’attente et la validation de la VAR, la star française envoie un penalty trop faible dans les bras du gardien Bono.

Les Bleus se sont ensuite créés deux occasions nettes avant la pause : d’abord, Ayyoub Bouaddi a perdu le ballon et Désiré Doué s’est présenté face à Bono, contraignant le gardien à intervenir, puis, dans le temps additionnel, la frappe plongeante de Lucas Digne a heurté la barre transversale.

Bien que la seconde période ait suivi un schéma similaire, les Bleus ont fini par prendre le contrôle de la rencontre en l’espace de six minutes. Mbappé s’est rattrapé de son penalty manqué à l’heure de jeu en trouvant un espace dans la surface et en plaçant une frappe sublime hors de portée du gardien. Il s’est ensuite transformé en passeur décisif pour Dembélé, dont le tir à ras de terre a trompé Bono, impuissant.

Il a fallu attendre les dix dernières minutes pour que le Maroc mette Mike Maignan à l’épreuve dans les cages françaises, mais le gardien de l’AC Milan a repoussé d’une paume la frappe puissante d’Azzedine Ounahi depuis l’entrée de la surface.

Les Bleus sont désormais qualifiés pour affronter la Belgique ou l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde.