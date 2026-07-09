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France GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Notes des joueurs français face au Maroc : impossible de tenir Kylian Mbappé à terre ! La superstar rebondit après un penalty raté catastrophique pour propulser les Bleus en demi-finales de la Coupe du monde

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Maroc
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France vs Maroc

La France s'est facilement qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en venant à bout, jeudi à Boston, d'une équipe marocaine tenace. Comme on pouvait s'y attendre, Kylian Mbappé a été le héros de la rencontre : après avoir raté un penalty en première mi-temps, il s'est rattrapé en marquant un but sublime et en offrant une passe décisive à Ousmane Dembélé, permettant ainsi aux Bleus de s'imposer confortablement 2-0.

L'équipe de Didier Deschamps a dominé la première période, mais son joueur phare a gâché une occasion en or de prendre l'avantage. Le Maroc, lui, n'a pratiquement pas mis les pieds dans la surface adverse. Dès la 4^e minute, une frappe à ras de terre de Mbappé a été déviée de justesse hors du cadre, puis la tête à bout portant de Dayot Upamecano, sur le corner qui a suivi, a été repoussée par le gardien.

Le temps fort de la première période intervient lorsque Mbappé feinte Noussair Mazraoui dans la surface et se fait faucher par le défenseur mancunien. Après trois minutes d’attente et la validation de la VAR, la star française envoie un penalty trop faible dans les bras du gardien Bono.

Les Bleus se sont ensuite créés deux occasions nettes avant la pause : d’abord, Ayyoub Bouaddi a perdu le ballon et Désiré Doué s’est présenté face à Bono, contraignant le gardien à intervenir, puis, dans le temps additionnel, la frappe plongeante de Lucas Digne a heurté la barre transversale.

Bien que la seconde période ait suivi un schéma similaire, les Bleus ont fini par prendre le contrôle de la rencontre en l’espace de six minutes. Mbappé s’est rattrapé de son penalty manqué à l’heure de jeu en trouvant un espace dans la surface et en plaçant une frappe sublime hors de portée du gardien. Il s’est ensuite transformé en passeur décisif pour Dembélé, dont le tir à ras de terre a trompé Bono, impuissant.

Il a fallu attendre les dix dernières minutes pour que le Maroc mette Mike Maignan à l’épreuve dans les cages françaises, mais le gardien de l’AC Milan a repoussé d’une paume la frappe puissante d’Azzedine Ounahi depuis l’entrée de la surface.

Les Bleus sont désormais qualifiés pour affronter la Belgique ou l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan (6/10) :

    Il a littéralement été spectateur, le Maroc n'ayant jamais réussi à le mettre à l'épreuve. Il est resté vigilant pour réaliser un arrêt en fin de match.

    Jules Koundé (7/10) :

    Il a beaucoup touché le ballon et l'adversaire n'a pas réussi à le déstabiliser sur ce flanc.

    Dayot Upamecano (6/10) :

    Il aurait dû mieux anticiper son coup de tête en début de match. Il a mal dégagé le ballon, qui a fini sa course sur le haut de son propre filet. Rarement mis à l'épreuve en défense.

    William Saliba (6/10) :

    Imperturbable, il a multiplié les passes propres sans être véritablement mis sous pression.

    Lucas Digne (7/10) :

    Il s'est projeté vers l'avant à chaque occasion et a vu un tir lointain s'écraser sur la barre transversale. Il a eu fort à faire face à Brahim Diaz.

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Milieu de terrain

    Manu Kone (7/10) :

    Il a réalisé quelques interventions défensives très soignées en début de match. Une prestation solide.

    Adrien Rabiot (6/10) :

    Il a bien distribué le jeu et rempli ses tâches défensives, mais a eu du mal à peser sur le jeu en attaque.

    Michael Olise (7/10) :

    Il a souvent été le catalyseur du rythme français, faisant preuve d'astuce et d'une rapidité de pied impressionnante.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Attaque

    Ousmane Dembélé (7/10) :

    Discret en début de match, il a surgi dans l’axe avant de se projeter vers le but et de loger le ballon dans le coin inférieur.

    Kylian Mbappé (8/10) :

    Il a failli ouvrir le score dès la cinquième minute. Il a ensuite manqué un penalty catastrophique, avant de se rattraper d’une belle finition et de servir Dembélé sur un plateau.

    Desire Doué (7/10) :

    Une percée tranchante l’a failli mener au but ; sa persévérance lui a permis de servir Mbappé sur un plateau.

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    Remplaçants et entraîneur

    Warren Zaire-Emery (6/10) :

    A insufflé un peu d'énergie à la défense française.

    Jean-Philippe Mateta (6/10) :

    Peine à entrer dans la rencontre lors de son entrée en jeu. Il gaspille une occasion de la tête et voit un autre tir repoussé.

    Bradley Barcola (6/10) :

    A réalisé quelques percées dangereuses face à des adversaires fatigués et a forcé un arrêt en fin de match.

    Malo Gusto (N/A) :

    A permis à Koundé de souffler en fin de match.

    Didier Deschamps (7/10) :

    Encore une prestation qui n'a pas toujours été brillante, mais son équipe a fait le travail et c'est vraiment tout ce qui compte à ce stade de la compétition.