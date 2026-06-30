Notes des joueurs français face à la Suède : Michael Olise, un génie ! Sa prestation magistrale au milieu de terrain propulse les Bleus en huitièmes de finale de la Coupe du monde, tandis que Kylian Mbappé égale Lionel Messi

La France a mis un peu de temps à se mettre en route, mais l'équipe de Didier Deschamps a fini par se créer une avalanche d'occasions en première mi-temps, et cette pression a fini par aboutir au premier but.

Après une longue percée, Barcola a vu sa frappe passer au-dessus, puis Mbappé a vu son but refusé pour un hors-jeu très serré. Adrien Rabiot a ensuite manqué de peu l’ouverture à deux reprises, tandis que le joueur du Real Madrid, pourtant seul aux six mètres, a heurté le poteau.

Olise s’est réveillé après la demi-heure de jeu, passant à deux doigts de marquer l’un des plus beaux buts de l’histoire de la Coupe du monde lorsque son audacieux coup de pied retourné a heurté la base du poteau. Ousmane Dembélé n’a pu que dévier le rebond hors du cadre.

L’ailier du Bayern Munich a ensuite enroulé sa frappe, obligeant le gardien suédois à une belle parade depuis l’entrée de la surface. C’est sur le corner suivant que les Bleus ont ouvert le score : Mbappé a conclu une belle combinaison sur coup de pied arrêté impliquant Olise et Dembélé sur la gauche, s’est défait de Viktor Gyökeres et a décoché une frappe imparable dans le coin opposé.

La France a pratiquement scellé la victoire dès le début de la seconde mi-temps. Olise a glissé une passe entre les jambes d’un défenseur et Barcola a envoyé un superbe tir au fond des filets pour porter le score à 2-0. L’ancien joueur de Crystal Palace voulait clairement marquer lui-même, mais un autre tir enroulé a donné lieu à un nouvel arrêt de grande classe peu après l’heure de jeu, et lorsqu’il s’est retrouvé seul face au gardien dix minutes plus tard, sa tentative piquée a été bloquée.

Finalement recentré dans son rôle de meneur, Olise a offert une nouvelle passe décisive, d’une précision chirurgicale, que Mbappé a transformée avec brio pour sceller l’issue du match à un quart d’heure de la fin. Les hommes de Deschamps défieront désormais le Paraguay en huitièmes de finale.

Les notes des Bleus par GOAL à l’issue de la rencontre du New Jersey…