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Krishan Davis

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Notes des joueurs français face à la Suède : Michael Olise, un génie ! Sa prestation magistrale au milieu de terrain propulse les Bleus en huitièmes de finale de la Coupe du monde, tandis que Kylian Mbappé égale Lionel Messi

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France vs Suède

La France s'est qualifiée haut la main pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 grâce à une victoire écrasante 3-0 face à la Suède mardi, portée par une prestation magistrale de Michael Olise. Au sommet de son art dans le New Jersey, la jeune star du Bayern Munich a été au cœur de toutes les actions, tandis que le doublé de Kylian Mbappé et le but de Bradley Barcola ont permis aux Bleus de se qualifier sans peine pour les huitièmes de finale.

La France a mis un peu de temps à se mettre en route, mais l'équipe de Didier Deschamps a fini par se créer une avalanche d'occasions en première mi-temps, et cette pression a fini par aboutir au premier but.

Après une longue percée, Barcola a vu sa frappe passer au-dessus, puis Mbappé a vu son but refusé pour un hors-jeu très serré. Adrien Rabiot a ensuite manqué de peu l’ouverture à deux reprises, tandis que le joueur du Real Madrid, pourtant seul aux six mètres, a heurté le poteau.

Olise s’est réveillé après la demi-heure de jeu, passant à deux doigts de marquer l’un des plus beaux buts de l’histoire de la Coupe du monde lorsque son audacieux coup de pied retourné a heurté la base du poteau. Ousmane Dembélé n’a pu que dévier le rebond hors du cadre.

L’ailier du Bayern Munich a ensuite enroulé sa frappe, obligeant le gardien suédois à une belle parade depuis l’entrée de la surface. C’est sur le corner suivant que les Bleus ont ouvert le score : Mbappé a conclu une belle combinaison sur coup de pied arrêté impliquant Olise et Dembélé sur la gauche, s’est défait de Viktor Gyökeres et a décoché une frappe imparable dans le coin opposé.

La France a pratiquement scellé la victoire dès le début de la seconde mi-temps. Olise a glissé une passe entre les jambes d’un défenseur et Barcola a envoyé un superbe tir au fond des filets pour porter le score à 2-0. L’ancien joueur de Crystal Palace voulait clairement marquer lui-même, mais un autre tir enroulé a donné lieu à un nouvel arrêt de grande classe peu après l’heure de jeu, et lorsqu’il s’est retrouvé seul face au gardien dix minutes plus tard, sa tentative piquée a été bloquée.

Finalement recentré dans son rôle de meneur, Olise a offert une nouvelle passe décisive, d’une précision chirurgicale, que Mbappé a transformée avec brio pour sceller l’issue du match à un quart d’heure de la fin. Les hommes de Deschamps défieront désormais le Paraguay en huitièmes de finale.

Les notes des Bleus par GOAL à l’issue de la rencontre du New Jersey…

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan (6/10) :

    Il n'a en réalité pas eu grand-chose à faire, malgré les talents offensifs de la Suède.

    Jules Koundé (7/10) :

    Il s'est bien projeté vers l'avant et méritait une passe décisive, mais Mbappé a touché le poteau.

    Dayot Upamecano (6/10) :

    Il a été bousculé par Alexander Isak lors des rares incursions suédoises.

    William Saliba (6/10) :

    Il a livré un duel très physique avec son coéquipier d’Arsenal, Viktor Gyökeres.

    Lucas Digne (7/10) :

    Il a constamment cherché à monter haut sur le terrain et a tenté une frappe intéressante vers le but.

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  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Aurélien Tchouameni (6/10) :

    Il n'a pas vraiment réussi à peser sur le jeu, mais il a beaucoup couru et s'est montré assez solide.

    Adrien Rabiot (7/10) :

    Il a bien soutenu l'attaque et a failli marquer à deux reprises grâce à de belles tentatives. Il a souvent cherché à jouer vers l'avant.

    Michael Olise (9/10) :

    Il a constamment pesé sur la défense, s’est créé plusieurs occasions et a failli marquer un but historique d’une retourné acrobatique. Il a également servi deux passes décisives à Barclola et Mbappé.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Attaque

    Ousmane Dembélé (7/10) :

    Il a délivré une passe décisive sur l'ouverture du score de Mbappé et s'est montré très créatif. Il n'a toutefois pas réussi à reprendre le rebond de la frappe d'Olise.

    Kylian Mbappé (8/10) :

    Il a touché le poteau, mais s'est rapidement — et inévitablement — rattrapé. Il a inscrit un deuxième but grâce au génie d'Olise, rejoignant ainsi Lionel Messi avec six buts à son actif dans cette Coupe du monde.

    Bradley Barcola (7/10) :

    Il aurait dû marquer après s'être échappé en sprint, mais son tir est passé au-dessus. Il n'a pas gâché sa prochaine occasion, qu'il a convertie d'une frappe puissante.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Desire Doué (6/10) :

    Il a mis le gardien à l'épreuve avec une frappe puissante.

    Malo Gusto (6/10) :

    Entré en fin de match pour consolider la défense et permettre à Koundé de souffler.

    Théo Hernandez (N/A) :

    Comme Gusto, mais sur l'aile opposée. S'est immédiatement projeté vers l'avant.

    Jean-Philippe Mateta (N/A) :

    Entré en fin de match à la place de Mbappé.

    Rayan Cherki (N/A) :

    A permis à Olise de souffler.

    Didier Deschamps (8/10) :

    De retour sur le banc, il voit son équipe commencer à imposer son autorité au moment le plus opportun.

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